ЧМ-2022 в Катаре
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Бразилия никогда не обыгрывала на ЧМ только 3 команды. Знаете какие?

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Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
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Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
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Можете удивиться.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 Бразилия обыграла Швейцарию (1:0). Для статистики это было знаменательно событие. До этого на чемпионатах мира бразильцы и швейцарцы встречались два раза – в группах на ЧМ-1950 (2:2) и ЧМ-2018 (1:1). Побед не было.

И вот наконец-то серия прервана.

Кого еще побеждала Бразилия?

Всего в списке 45 сборных – некоторых бразильцы обыгрывали по несколько раз.

 •‎ 5 раз: Швеция;

 •‎ 4 раза: Мексика;

 •‎ 3 раза: Коста-Рика, Польша, Чили, Англия, Шотландия, Испания, Чехословакия;

 •‎ 2 раза: СССР, Хорватия, Турция, Австрия, Камерун, Перу, Сербия, Италия и Аргентина;

 •‎ 1 раз: Нидерланды, Франция, Югославия, Уругвай, Бельгия, Германия, Болгария, Уэльс, Австралия, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Северная Корея, Гана, Боливия, Восточная Германия, Япония, Дания, Марокко, Китай, Россия, США, Северная Ирландия, Новая Зеландия, Заир, Алжир, Румыния и Швейцария.

А кого бразильцам не удалось обыграть?

Таких сборных всего три – Венгрия, Португалия и Норвегия.

 •‎ С Португалией бразильцы встречались два раза. На групповом этапе ЧМ-1966 португальцы победили (3:1) благодаря дублю Эйсебио, а бразильцы даже не вышли в плей-офф. В группе на ЧМ-2010 команды скатали нулевую ничью, которая устроила обе команды.

 •‎ Венгрия пошла еще дальше и дважды обыграла бразильцев на чемпионатах мира. Первый раз это случилось в четвертьфинале ЧМ-1954, где Венгрия победила благодаря дублю Шандора Кочиша (4:2). Венгры тогда дошли до финала, где проиграли ФРГ. Второй раз бразильцы проиграли восточноевропейской сборной там же, где их обыгрывали португальцы, – в группе на ЧМ-1966 (1:3). 

 •‎ Самым неожиданным можно назвать поражение бразильцев от норвежцев. В третьем туре группового этапа ЧМ-1998 европейская сборная забила два гола в последние 10 минут игры и одержала волевую победу над Бразилией (2:1). И бразильцы, и норвежцы тогда вышли из группы: скандинавская команда вылетела в первом же раунде, а южноамериканцы дошли до финала.

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Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Jamie McDonald

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