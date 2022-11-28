Как там Неймар? Смотрел Бразилию из отеля, быстро лечит травму, точно еще сыграет на ЧМ

Команда уже в плей-офф, в третьем туре не понадобится.

Бразилия образцово стартовала на чемпионате мира: обыграли сербов (2:0) и швейцарцев (1:0), но на 80-й минуте первого матча команда потеряла Неймара.

У бразильца опухла нога – обследование показало повреждение связок правой лодыжки.

По этой картинке можно понять, где именно локализована проблема.

Бразильское медиа Globo пишет, что Неймар выбыл на весь групповой этап. Коллеги из UOL уточняли, что был шанс увидеть его и в третьем туре группы, если бы Бразилия не вышла в плей-офф после двух матчей – но гол Каземиро в концовке гарантировал фавориту место в 1/8 финала, поэтому к Неймара прибавилось спокойного времени на выздоровление.

«Каземиро – уже давно лучший полузащитник мира», – твитнул Ней после матча.

Как Неймар лечится и быстро ли восстанавливается?

Неймар смотрел игру из отеля: не поехал на стадион, чтобы не отвлекаться от восстановительных процедур. И выложил фото: партнеры на экране, нога – в специальном сапоге.

Это способ в домашних условиях продолжать терапию. По слову cryo нетрудно догадаться, что речь об охлаждении – так борются с воспалением. Кроме того, такой сапог активирует кровообращение, может работать и как массажный в зависимости от режима. Технология впечатляющая, но уже привычная даже в массовом использовании (разве что не все могут позволить себе такой сапог дома, чаще приходят на процедуры в больницу).

Очевидно, Неймар с докторами предпочли покой и лишние часы такого восстановления поездке на стадион, где так расположиться было бы трудно

О лечении хорошие отзывы. Во-первых, сам факт, что допускали его выход в третьем туре через три дня – собирались просто наложить тейпы на голеностоп, чтобы смягчить болевые ощущения и снизить риск рецидива.

Во-вторых, Неймар уже сейчас может нормально ходить, отек голеностопа спал. Больше не сделать таких жутких фотографий, как были сразу после травмы и на следующий день.

Тите уверен, что Неймар сыграет на ЧМ. Говорит, заключения медиков это подтверждают

Маркиньос на пресс-конференции перед Швейцарией высказался о психологическом состоянии партнера:

«В момент отъезда я увидел его грустным. Это нормально, потому что это все, о чем он мечтал, а теперь у него травма. Но он круглосуточно работает с физиотерапевтом, что говорит о том, как сильно он хочет вернуться к нам. Мы не знаем когда это случится, но надеемся, что как можно скорее. Психологическое сосотояние сильно влияет на восстановление».

Главный тренер Тите высказался без конкретики по срокам, но с уверенным выводом:

«Я верю, что Неймар еще сыграет на чемпионате мира. С медицинской и клинической точки зрения я не в праве говорить о таких вещах, однако у меня есть подтверждающие это медицинские заключения».

При этом Тите в какой-то степени взял вину за травму Неймара на себя: «Он уже 11 минут страдал после удара, играл с травмой. Но я не заметил этого, у нас не было такой информации. Это ошибка».

После травмы Неймар сразу же заверил в соцсетях, что сделает все для возвращения: «Этот день стал одним из самых сложных моментов в карьере. И снова на чемпионате мира. У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь стране, товарищам по команде и себе».

На матче был двойник Неймара – он очень похож!

Да-да, этого парня легко можно было принять за Неймара, если не знать, что настоящий в отеле и в сапоге.

Естественно, с пранкером фотографировались на трибунах.

Даже в некоторых фотоагентствах стали появляться снимки с этим парнем и подписями «Неймар, игрок сборной Бразилии» – настолько убедительно и похоже.

Подражатель на прошлой неделе смутил, например, FOX Sports: там опубликовали фотографию двойника с подписью «Неймар прогуливается по Дохе» после матча первого тура против Сербии (хотя реальный Ней тогда и прогуливаться не мог из-за травмы).

Ближайшие шансы увидеть реального Неймара – вероятно, 5 декабря. Если Бразилия выиграет группу, а шансы очень высоки, именно тогда команда сыграет в 1/8 финала со вторыми в группе H, где бьются Португалия, Уругвай, Гана и Корея.

Фото: globallookpress.com/Naoki Morita/AFLO, Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency