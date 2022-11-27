«Он успокоился и достиг зрелости». Из драчуна и скандалиста Марко Ливая превратился в лучшего форварда Хорватии

Эта сборная в чем-то даже сильнее команды-2018.

«Гол Дэвиса на второй минуте шокировал нас, но потом мы проявили характер и показали класс, – сказал после 4:1 с Канадой автор победного мяча Марко Ливая. – Я посвящаю свой гол покойному отцу. Мы много говорили с ним об этом чемпионате мира. Мне тяжело без него, но нужно двигаться дальше».

Отец Марко Милан Ливая разбился три месяца назад, столкнувшись на автомагистрали с 20-летним мотоциклистом, также погибшим.

После этого Марко вышел как капитан на матч с «Осиеком» и забил единственный мяч «Хайдука», а в четырех следующих турах набрал 5 (2+3) очков.

Ему нет и тридцати, а уже столько всего пережито.

Десять лет назад стал лучшим бомбардиром «Интера» в Лиге Европе, но зимой 2013-го ушел в «Аталанту» как часть компенсации за Скелотто. Начал здорово, но в марте был отстранен за то, что огрызнулся на главного тренера Колантуоно, после чего еще и подрался с хорватским партнером по команде Радовановичем.

Через год фанаты «Аталанты» посоветовали ему возвращаться домой после неудачной игры с «Вероной», и Марко написал в соцсети: «Поехали со мной в Хорватию, итальянские ублюдки».

«У нас чемпионат придурков – Кассано, Балотелли, Икарди, Ливая», – отметил тогда итальянский журналист Лучано Чезаретти.

Летом 2014-го Марко за 6 млн евро перешел в «Рубин», которому забил первый мяч за «Интер». «Я видел, как играл Ливая последнее время за «Аталанту», – сказал тренер казанцев Ринат Билялетдинов. – Перспектива есть, главное – чтобы его непростой характер, о котором меня уже предупредили, пошел команде в плюс, а не наоборот.

Сдвинуть этот «шкаф» очень сложно. Он крупный, техничный, не жадный и видит поле. Только нужно, чтобы он выдерживал не 30 минут, а все 90».

Правда, поработав с тренером по физподготовке «Рубина» Евгением Бондаренко, Марко скинул 7 кг и после 0:4 от «Спартака» в первом туре-14/15 нарвался на критику Билялетдинова: «Ливая не смог зацепиться за игру. Мы рассчитывали, что парень с такой комплекцией справится. На сборах он обнадеживал, а в игре со «Спартаком» лишь раз вылез из-под Чельстрема».

В следующие два месяца Ливая сыграл в РПЛ только 13 минут, но вышел на замену в кубковом матче со «Спартаком» и забил победный мяч. Тот гол остался для него единственным в «Рубине».

Через несколько месяцев Ливаю отправили в дубль. «Марко наказан за неспортивное поведение в отношении одного из партнеров по команде в игровом эпизоде», – объяснил Билялетдинов.

Расставшись с «Рубином», Ливая наладил результативность в «Лас-Пальмасе», но не настолько, чтобы задержаться в Ла Лиге (7 голов), и следующие четыре года провел в греческом АЕКе, где помог Массимо Каррере выйти в финал Кубка.

За пару месяцев до увольнения Карреры появилась информация, что Марко подрался с ним после того, как вышел на 61-й минуте игры с «Брагой» и был заменен на 89-й.

«В феврале 2021-го Марко вернулся в «Хайдук», где начинал карьеру и где хорошо себя чувствует. Он получил свободу действий и стал не только ключевым игроком клуба, но и MVP хорватской лиги, – сказал мне после матча с Канадой журналист Tribina.hr Йосип Корда. – Команда адаптировалась к его стилю игры и оптимизировала его игровые качества, взамен получив мощную результативность (50+23 в 78 матчах).

В психологическом плане он успокоился и достиг зрелости. Именно этого ему раньше не хватало, чтобы сполна реализовать свой талант».

«Игра «Хайдука» вращается вокруг него, а фанаты его обожают, – добавил комментатор Желько Вела. – В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром хорватской лиги и выиграл с «Хайдуком» Кубок. В такой атмосфере Ливая регулярно забивает, потому и стал основным игроком сборной».

«Марко дебютировал в сборной уже после ЧМ-2018, – продолжает Йосип Корда. – Но его появление, конечно, не единственное, что отличает команду, выходившую в финал Кубка мира в России, от нынешней.

От защиты остался один Ловрен, а в зоне созидания уже нет Манджукича, Ракитича и Ребича. В этой сборной более техничные защитники, и команда больше приспособлена к построению атаки из глубины. Таким образом полузащитникам не приходится глубоко опускаться за мячом – на мой взгляд, раньше это мешало нам и в целом сковывало среднюю линию, полную ярких креативщиков.

С другой стороны, сборной-2022 не очень повезло с жеребьевкой, потому что в 1/8 финале может выпасть Германия/Испания, а в четвертьфинале – Бразилия.

Но, как мы видели в Лиге Наций, в хорошем состоянии Хорватия обыгрывает любого соперника».

Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Naomi Baker, Marco Luzzani