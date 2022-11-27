Таинственное исчезновение вратаря Марокко: спел гимн, но не сыграл. Закружилась голова из-за болей в животе

Яссин Буну заменился в последний момент.

Матч Марокко с Бельгией начался неоожиданно. В стартовом составе марокканцев был заявлен вратарь «Севильи» Яссин Буну, который в первом туре сыграл на ноль с Хорватией. Он даже вышел на поле – но игру не начал.

Буну готовился в подтрибунке как всегда.

И даже спел гимн.

Но на предматчевом фото появился уже Мунир Мохамеди из «Аль-Вахды» (Мекка).

Имено Мунир, который родился и долгое время играл в Испании, в итоге сыграл с первых минут. Причем это не посчитали заменой, в протоколе никак перестановку не отметили: как будто Мунир должен был выйти изначально.

Что же случилось?

У Буну закружилась голова и он попросил замену. Причем сигнал своей скамейке он подал еще до того, как заиграл гимн.

Позже появилось видео с трибуны, где видно: Яссин характерно крутит руками, указывает на голову и сгибается от неприятных ощущений.

«Судья сказал, что может позволить замену до стартового свистка, после гимнов, чтобы мы не потеряли ее, – цитирует самого Буну арабское медиа 3Bont. – У меня все еще кружится голова, но мне уже лучше».

Главный тренер марокканцев Валид Реграги на пресс-конференции дал деталей: «Буну получил травму в матче с Хорватией, мы пытались подготовить его к матчу, но во время разминки он ощутил боль в животе, которая вызвала головокружение, и попросил заменить его. И так лучше, чем если бы он отыграл 10 минут и только потом сказал, что ему нужна замена. Так что он поступил правильно».

«Честно говоря, не знаю, что именно с ним случилось, мы были слишком сосредоточены на игре, – признался после Нуссаир Мазрауи в интервью CNN Arabic. – Спасибо нашему второму вратарю Муниру, который вышел без подготовки, сделал несколько важных сэйвов и помог нам выиграть».

Сменщик засушил Бельгию. Предыдущие экстренные выходы вратарей на ЧМ не работали

У 31-летнего Буну и 33-летнего Мунира примерно одинаковое количество матчей за сборную (47 и теперь уже 44 соотвественно). Но в последнее время играл Буну, а Мунир выходил лишь дважды в этом году: в январе на Кубке Африки (2:2 с Габоном) и в марте на 47 минут с ДР Конго в стыках за выход на ЧМ (4:1). Впрочем, опыт чемпионата мира у Мунира есть – четыре года назад в России играл именн он (0:1 с Ираном и Португалией, 2:2 с Испанией).

Экстренный выход не помешал Муниру отыграть на ноль с Бельгией. Он сделал три сэйва и принес Марокко победу – 2:0 вместе с Абдельхамидом Сабири и Закарией Абухлялем, которые вышли на замену во втором тайме и забили (к тому же из-за офсайда еще при 0:0 не засчитали мяч Хакима Зиеша).

А ведь на этом чемпионате мира замены вратарей чаще всего заканчивались неудачей: кипер Ирана получил шесть голов от англичан, а вратарь Уэльса за 10 минут пропустил два мяча от тех же иранцев.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; кадры трансляции