«У тебя есть язык. Но есть ли яйца?» Одной фразой тренер Канады взбесил хорватов

Замотивировал обе команды.

Сборная Канады дерзко стартовала на ЧМ – возила Бельгию (признали даже Де Брюйне и Роберто Мартинес) и влюбила в себя болельщиков, несмотря на поражение 0:1.

После игры тренер канадцев Джон Хердман собрал команду в центре поля и что-то эмоционально говорил. «Что я сказал ребятам в круге? Просто – что мы собираемся взять и отыметь [fuck] Хорватию», – не стесняясь вынес на публику 47-летний англичанин.

Хорватам такая прямолинейность точно не зашла.

Таблоид 24 Sata (24 часа) поместил обнаженного Хердмана на обложку с заголовком: «У тебя есть язык, но есть ли у тебя яйца?»

При этом кленовый лист ниже пояса явно меньше листа, прикрывающего рот.

Тренер хорватов Златкой Далич ответил более дипломатично: «Хорватия заслуживает уважения ото всех. Мы доказали это своей игрой и собственным поведением во время чемпионата мира. Мы стали вторыми в мире [на ЧМ-2018], уважаем всех одинаково, поэтому ожидаем, что и соперники будут уважать нас. А такой выбор слов – точно не признак уважения ».

Сидящий рядом Иван Перешич добавил: «Я поддерживаю главного тренера и не могу дождаться начала матча [с Канадой]».

На следующий день после скандального спича Хердман попытался объясниться:

«Я говорю такие вещи в моменты страсти, пытаясь вдохновить команду. Когда у меня спросили, что я сказал в кругу игроков – да, именно то, что я процитировал тогда.

Да, было не слишком уважительно по отношению к хорватскому народу и сборной Хорватии. Не хочу проявить неуважения, но, в конце концов, именно такой настрой будет у Канады , если мы хотим набрать три очка в матче с одной из лучших команд мира. И это настрой, который у нас был против Бельгии».

Вообще умение Хердмана вдохновлять на свершения – то, что регулярно отмечают игроки сборной Канады. «Думаю, на каждую минуту дня у него есть мотивационная речь, – говорил еще в 2019-м нападающий «Ванкувера» Лукас Каваллини. – Вот почему мы на этом уровне. Вот почему многого добиваемся».

На этот раз получилось мотивировать сразу обе команды. У Хорватии с Канадой воскресный матч в 19:00.

Фото: REUTERS/Molly Darlington