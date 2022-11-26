17:1 и 9:0 – так Дания унизила Францию на Олимпиаде-1908. Это худший момент в истории французов

Крупнее не проигрывали никогда.

Дания – неудобный соперник для Франции. Только в этом году они дважды обыграли французов в Лиге наций (2:1 и 2:0), а на ЧМ-2018 будущие чемпионы мира так и не смогли пробить оборону скандинавов (0:0).

Последние победы Франции над Данией случились еще в 2015-м, но это были товарняки (2:0 и 2:1). А на сказочном для Дании Евро-1992 была и победа в группе над французами (2:1), которые на тот момент лидировали в рейтинге УЕФА и за последние два с половиной года проиграли лишь раз. А датчане не пустили их в плей-офф.

В целом сборные встречались между собой 18 раз: набралось по восемь побед у каждой и две ничьих. Но разница мячей катастрофически в пользу – Дании 41:21. Все из-за двух первых матчей.

Франция привезла на Игры две команды – обе отлетели от Дании

Изначально Олимпиаду-1908 отдали Риму, но после извержения Везувия итальянцы не потянули финансово – и МОК за два года до начала экстренно перенес Игры в Лондон, где за 10 месяцев построили 68-тысячный стадион «Уайт Сити».

Весь футбольный турнир прошел именно на этой арене.

Ожидалось, что сыграют восемь сборных, но разборки в Австро-Венгерской империи не позволили поучаствовать двум командам: Венгрия не поехала из-за разыгравшегося в те дни боснийского кризиса, а Богемию исключили из ФИФА благодаря стараниям Австрии.

Зато французы отправили через Ла-Манш сразу две команды – не только потому, что так больше шансов прервать доминирование англичан. Просто Франция А поехала от ФИФА, а Франция Б – от USFSA (Союз французских спортивных обществ). Первая сборная вышла в полуфинал автоматически, так как Богемия не приехала. А вот Франция Б сходу почувствовала всю мощь Дании – 0:9.

Это был первый официальный матч в истории датской сборной (до этого играли с клубами). Покером блеснул Вильгельм Вольфхаген – военный, который дослужится до звания полковника. За сборную он проведет 18 матчей, в них настреляет 14 голов. Но как и для большинства спортсменов тех лет – футбол (а еще хоккей с мячом) был для него лишь хобби.

В полуфинале Дания уничтожила уже основную сборную Франции – 17:1. Вольфхаген снова сделал покер, но главным героем стал Софус Нильсен – у него 10 голов! Хет-трик он успел уже к 6-й минуте. Французы привезли удивительную команду.

Сказалось еще и то, что ради экономии они приехали в день матча: добирались с пересадкой – на поезде и по воде. За датчан играла в основном элита – могли позволить себе хорошего тренера и полноценную подготовку: сыграли в Копенгагене товарняк с немецким клубом и выдвинулись в Лондон за пять дней до стартовой игры. За датчан играл, например, известный математик Харальд Бор: брат еще более знаменитого Нильса Бора – лауреата Нобелевской премии по физике. Будущего полковника мы уже упомянули.

С Великобританией в финале датчане все же не справились (0:2) и увезли серебряные медали. Через четыре года история повторится: датчане проиграют финал британцам с тем же счетом.

Встречи на Играх-1908 – в истории:

• 17:1 – это до сих пор самая крупная победа сборной Дании и самое крупное поражение для Франции .

• 10 голов Нильсена за один матч – рекорд, который держался аж до 2001-го, когда австралиец Арчибальд Томпсон забил 13 мячей в ворота Американского Самоа (31:0). Но это по-прежнему рекорд для Олимпиад и сборной Дании. Хотя уже на следующих Играх-1912 достижение Нильсена повторил немец Готфрид Фукс, он положил 10 голов Российской империи (16:0).

• С 11 голами в трех матчах Нильсен стал лучшим бомбардиром ОИ-1908. На следующих Играх он забил еще дважды и на долгие годы стал лучшим по голам в истории Олимпиад. В 1968-м и 1972-м венгр Анталье Дунаи тоже настрелял 13, но провел 13 матчей вместо шести у Нильсена – эффективность ниже.

«Этот вид спорта смешон». Как на разгром отреагировали во Франции и Англии

Daily Mail после матча высмеивал французскую команду: «Защитники понятия не имели, как противостоять датской сборной. Все, что они делали – пропускали».

А вот резкая реакция спортивного еженедельника Франции La Vie au grand air: « Если они хотели отправиться в бесплатную поездку в Лондон, чиновники поступили бы мудро, поставив им одно условие – запрет на игру в футбол . Наш престиж бы тогда хотя бы не снизился. Игроки не только были смешными, сам этот вид спорта в целом также смешон».

Текст вышел с заголовком: «Бесполезная поездка».

В том году Франция проиграла пять из шести матчей с общим счетом 5:45. Это явно была не та футбольная страна, к которой мы привыкли.

«Вернитесь в контекст времени, – говорит спортивный историк Альфред Уол. – В эти годы во Франции существует несколько различных федераций, каждая из которых организует отдельный чемпионат. Соглашение с МОК имеет USFSA, которая в течение десятилетий стремилась блокировать футбол любой ценой. Лидером Федерации футбола в то время был специалист по регби, а выборка игроков ограничена парижскими и северными клубами, связанными с USFSA».

Из-за внутренних разборок между разными федерациями сборная Франции вообще не поехала на Олимпиаду в 1912-м. В итоге USFSA поссорилась с ФИФА и МОК, потеряла влияние и в 1913-м фактически слилась с конкурирующей CFI. В 1919-м CFI превратилась во Французскую федерацию футбола (FFF) – стабильность наступила только тогда.

Шотландский футболист и тренер Джон Кэмерон в те годы написал книгу про футбол, в которой сомневался, что французы вообще когда-нибудь научатся играть :

«Результат (17:1) только продемонстрировал, что наши французские друзья вряд ли многого добьются в нашей игре. Поразило то, что они слишком любили курить. Они дымили вплоть до начала матча, затем в перерыве и заканчивали этим. Когда у меня был важный матч, я не курил день-два до игры и день после, но наши друзья в это не верят. Глядя на обе их команды, невозможно представить, что футбол когда-нибудь достигнет большого прогресса во Франции».

Тогда и правда казалось, что у футбола в стране нет будущего. Все самые крупные поражения в истории французской команды случились именно в те годы.

Особенно болезненными были встречи с соседями англичанами:

1. Дания-Франция: 17:1 – 22 октября 1908-го 2. Франция-Англия: 0:15 – 1 ноября 1906 -го 3. Венгрия – Франция: 13:1 – 12 июня 1927-го 3. Англия – Франция: 12:0 – 23 марта 1908-го 5. Франция – Англия: 0:11 – 22 мая 1909-го 6. Англия – Франция: 10:1 – 16 апреля 1910-го 6. Дания – Франция: 9:0 – 19 октября 1908-го 8. Нидерланды – Франция: 8:1 – 2 апреля 1923-го 8. Италия – Франция: 7:0 – 22 марта 1925-го 8. Испания – Франция: 8:1 – 14 апреля 1929-го

Пока французы уделяли внимание гимнастике и физкультуре, датчане быстро полюбили футбол. « В то время Дания была второй футбольной страной в мире после Англии и на том же уровне, что и Шотландия », – говорит Йорн Хансен, профессор спортивной истории Университета Оденсе.

«КБ» из Копенгагена считается старейшим футбольным клубом в континентальной Европе. Он основан в 1876-м, а футбольное отделение там появилось в 1879-м.