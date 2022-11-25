Валенсия забил 6 последних мячей Эквадора на ЧМ. Повторил рекорд Эйсебио, Росси… и Саленко!

Лучший бомбардир групп с 2014-го.

Эквадор опять понравился: теперь южноамериканская сборная сыграла вничью с Нидерландами (1:1). Забил, конечно, Эннер Валенсия – герой стартовой игры турнира.

В матче против Катара (сделал дубль) он приблизился к уникальному достижению, а с голландцами – повторил его.

Валенсия забил шесть последних голов Эквадора на ЧМ. Да, подряд

Половину из них мы увидели за первую неделю ЧМ-2022. Другая половина – все голы Эквадора на предыдущем чемпионате мира (ЧМ-2014). Тогда южноамериканцы открыли счет в матче со Швейцарией (но проиграли 1:2) и дважды забили Гондурасу (победили 2:1). Автор всех этих голов – Валенсия.

Теперь он с шестью мячами – лучший бомбардир Эквадора на чемпионатах мира. Все голы – из пределов штрафной (четыре из шести – из вратарской).

Шесть – это почти половина всех голов Эквадора на ЧМ (всего их 13). Агустин Дельгадо забивал три, Карлос Тенорио – два, Иван Кавьедес и Эдисон Мендес – по одному.

Валенсия – в клубе игроков из разных эпох. Такое же достижение у Эйсебио, Росси и Саленко

Всего четыре футболиста забивали по шесть голов своей сборной подряд.

• Самый давний пример – Эйсебио, который уместил шесть голов в два матча. Сначала закинул дубль Бразилии на групповом этапе ЧМ-1966, потом оформил покер в четвертьфинале против КНДР (превратил 0:3 в 5:3).

Если бы не пятый гол Жозе Аугушту в ворота корейцев, серия Эйсебио продлилась бы до восьми голов – он забивал и в полуфинале, и в матче за третье место.

• Паоло Росси долго раскачивался на ЧМ-1982, а потом сверкнул хет-триком в игре с Бразилией во втором групповом раунде и добавил дубль полякам в полуфинале. Шестой гол подряд состоялся уже в финале против ФРГ.

• Если португальцы с Эйсебио уехали с медалями, а итальянцы с Росси – вообще с кубком, то сборной России на ЧМ-1994 повезло куда меньше. Зато состоялось историческое достижение, которое никто так и не перебил: Олег Саленко забил Камеруну пять голов в одной игре (6:1). А до этого открыл счет в матче против Швеции (1:3).

Саленко мог забить еще один мяч в самом конце игры с Камеруном, но отметился ассистом – вывел один на один Радченко.

Из всех рекордсменов только Росси не забивал с пенальти – все шесть голов с игры. Валенсия реализовал один пенальти, Саленко и Эйсебио – по два.

Валенсия – лучший бомбардир групп с 2014-го (вместе с Месси и Роналду). Хоть и пропустил ЧМ-2018

• Если считать с того момента, как Валенсия дебютировал на ЧМ в 2014 году, то на групповом этапе больше него (шесть голов) не забил никто. Столько же только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси, причем они оба играли на ЧМ-2018, а эквадорец – нет. Туда сборная не пробилась.

Всего же Роналду и Месси провели в группах по 12 игр (если считать с 2006-го), забив соответственно восемь и семь голов. У Валенсии – шесть в пяти матчах.

• Валенсия уже забил на чемпионатах мира столько же, сколько, например, Анри и Ван Перси, которые затратили на те же шесть мячей на 12 матчей больше (а Бергкамп – на семь). Из современных игроков по шесть пока забили Неймар и Кейн.

• По соотношению игр и голов круче только Саленко и швейцарец Йозефа Хюги – им для шести голов понадобилось всего три матча. Валенсии пять.

Возможно, Валенсия не забьет седьмой гол сборной подряд и не затмит Эйсебио, Росси и Саленко – его унесли на носилках в конце матча против Нидерландов. Решающая битва за выход из группы – против Сенегала – через четыре дня. Эквадору для плей-офф хватит и ничьей.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Siphiwe Sibeko; globallookpress.com/imago sportfotodienst, SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Keystone