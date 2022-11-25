ЧМ-2022 в Катаре
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Валенсия забил 6 последних мячей Эквадора на ЧМ. Повторил рекорд Эйсебио, Росси… и Саленко!

Эйсебио Эйсебио
Паоло Росси Паоло Росси
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
Олег Саленко
Эннер Валенсия Эннер Валенсия
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Лучший бомбардир групп с 2014-го.

Эквадор опять понравился: теперь южноамериканская сборная сыграла вничью с Нидерландами (1:1). Забил, конечно, Эннер Валенсия – герой стартовой игры турнира.

В матче против Катара (сделал дубль) он приблизился к уникальному достижению, а с голландцами – повторил его.

Валенсия забил шесть последних голов Эквадора на ЧМ. Да, подряд

Половину из них мы увидели за первую неделю ЧМ-2022. Другая половина – все голы Эквадора на предыдущем чемпионате мира (ЧМ-2014). Тогда южноамериканцы открыли счет в матче со Швейцарией (но проиграли 1:2) и дважды забили Гондурасу (победили 2:1). Автор всех этих голов – Валенсия.

Теперь он с шестью мячами – лучший бомбардир Эквадора на чемпионатах мира. Все голы – из пределов штрафной (четыре из шести – из вратарской).

Шесть – это почти половина всех голов Эквадора на ЧМ (всего их 13). Агустин Дельгадо забивал три, Карлос Тенорио – два, Иван Кавьедес и Эдисон Мендес – по одному.

Валенсия – в клубе игроков из разных эпох. Такое же достижение у Эйсебио, Росси и Саленко

Всего четыре футболиста забивали по шесть голов своей сборной подряд.

• Самый давний пример – Эйсебио, который уместил шесть голов в два матча. Сначала закинул дубль Бразилии на групповом этапе ЧМ-1966, потом оформил покер в четвертьфинале против КНДР (превратил 0:3 в 5:3).

Если бы не пятый гол Жозе Аугушту в ворота корейцев, серия Эйсебио продлилась бы до восьми голов – он забивал и в полуфинале, и в матче за третье место.

• Паоло Росси долго раскачивался на ЧМ-1982, а потом сверкнул хет-триком в игре с Бразилией во втором групповом раунде и добавил дубль полякам в полуфинале. Шестой гол подряд состоялся уже в финале против ФРГ.

• Если португальцы с Эйсебио уехали с медалями, а итальянцы с Росси – вообще с кубком, то сборной России на ЧМ-1994 повезло куда меньше. Зато состоялось историческое достижение, которое никто так и не перебил: Олег Саленко забил Камеруну пять голов в одной игре (6:1). А до этого открыл счет в матче против Швеции (1:3).

Саленко мог забить еще один мяч в самом конце игры с Камеруном, но отметился ассистом – вывел один на один Радченко.

Из всех рекордсменов только Росси не забивал с пенальти – все шесть голов с игры. Валенсия реализовал один пенальти, Саленко и Эйсебио – по два.

Валенсия – лучший бомбардир групп с 2014-го (вместе с Месси и Роналду). Хоть и пропустил ЧМ-2018

• Если считать с того момента, как Валенсия дебютировал на ЧМ в 2014 году, то на групповом этапе больше него (шесть голов) не забил никто. Столько же только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси, причем они оба играли на ЧМ-2018, а эквадорец – нет. Туда сборная не пробилась.

Всего же Роналду и Месси провели в группах по 12 игр (если считать с 2006-го), забив соответственно восемь и семь голов. У Валенсии – шесть в пяти матчах.

• Валенсия уже забил на чемпионатах мира столько же, сколько, например, Анри и Ван Перси, которые затратили на те же шесть мячей на 12 матчей больше (а Бергкамп – на семь). Из современных игроков по шесть пока забили Неймар и Кейн.

• По соотношению игр и голов круче только Саленко и швейцарец Йозефа Хюги – им для шести голов понадобилось всего три матча. Валенсии пять.

Возможно, Валенсия не забьет седьмой гол сборной подряд и не затмит Эйсебио, Росси и Саленко – его унесли на носилках в конце матча против Нидерландов. Решающая битва за выход из группы – против Сенегала – через четыре дня. Эквадору для плей-офф хватит и ничьей.

Нидерланды – Эквадор 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гакпо, 1:1 – 49 Валенсия.
НидерландыНопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, Классен (Бергейс, 69), Копмейнерс (де Рон, 79), де Йонг, Бергвейн (Депай, 46), Гакпо (Вегорст, 79).
ЭквадорГалиндес, Пресиадо, Торрес, Поросо, Инкапиэ, Эступиньян, Мендес, Плата (Ибарра, 90), Кайседо, Валенсия (Родригес, 90), Эстрада (Сармиенто, 74).
Предупреждение:
Мендес (57).

Первые расклады ЧМ-2022: в группе А ждем битву Эквадора и Сенегала за плей-офф

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Siphiwe Sibeko; globallookpress.com/imago sportfotodienst, SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Keystone

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