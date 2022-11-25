Катар – худшая сборная-хозяйка в истории ЧМ: меньше всех очков, один гол – и уже вылетели

Гол Мунтари – единственная радость.

Сборная Катара проиграла и второй матч на чемпионате мира – Сенегалу 1:3. Ничья во втором матче группы (Нидерланды и Эквадор сыграли 1:1) лишила сборную шансов на плей-офф. Катар – первый вылетевший участник турнира.

Хозяйский провал на ЧМ-2022 не сенсация, но исторический момент. До этого дела у хозяев ЧМ всегда шли лучше.

Грустные итоги двух первых туров для Катара

• Перед стартом ЧМ проблемой сборной Катара называлось малое количество игр с топ-сборными. В 18 матчах против команд из топ-50 рейтинга ФИФА Катар проиграл 12 раз, а выиграл лишь трижды.

В квалификации к ЧМ-2022 ФИФА виртуально включила его в европейскую группу с Сербией, Португалией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. Со всеми этими сборными Катар сыграл по два раза. Если составить таблицу группы с учетом матчей против Катара, то он в ней перегнал бы лишь Азербайджан и оказался бы даже ниже Люксембурга. Тоже знаковый момент.

• В стартовой игре ЧМ-2022 против Эквадора Катар получил 0:2 к 31-й минуте и практически ничем не запомнился кроме удара из-за пределов штрафной вышедшего на замену Мунтари.

Всего было пять ударов, но в створ – ни одного. А еще до Катара ни одна сборная-хозяйка ЧМ не проигрывала первый матч на турнире. Когда шли последние минуты, болельщики оставили стадион почти пустым,

• В матче против Сенегала Катар мог бы пожаловаться на падение Акрама Афифа в первом тайме (не привело к пенальти) и невезение после удара Исмаила Мохаммада во втором (мяч в нереальном броске вытащил Эдуар Менди). Но между этими двумя моментами уместились два пропущенных мяча. Первый – после необъяснимой ошибки защитника Буалема Хухи.

Свой момент для радости Катар все-таки поймал во втором тайме – Мунтари выпрыгнул и красиво забил головой на 78-й минуте. Но от поражения это не уберегло.

• 0:2 и 1:3 – ноль очков после двух туров.

До Катара хозяин ЧМ лишь однажды не вышел из группы. Но ЮАР набрала больше очков

Произошло это на ЧМ-2010. Сборной ЮАР не хватило 11 минут для победы в стартовой игре с Мексикой – 1:1, а во втором туре она крупно уступила Уругваю. Как и у Катара, у африканцев был лишь один гол.

Перед последним туром еще оставались математические шансы на плей-офф – нужно было дождаться победы Уругвая над Мексикой и разгромить Францию. Первый пункт сбылся, второй – лишь частично, поскольку победы 2:1 не хватило. Хотя африканцы даже вели в два мяча (оставалось еще два – счет 4:0 вывел бы именно их).

ЮАР набрала четыре очка и закончила третьей в группе. Катар в любом случае наберет меньше.

Шесть раз хозяева выигрывали чемпионат мира. И вы помните прорыв Кореи

Вот как сборные, принимавшие ЧМ, выступали раньше:

• В 1/8 финала на своих домашних турнирах выбывали США и Япония.

• В четвертьфиналах – дважды Мексика, Франция (в 1938-м), Швейцария, а еще – сборная России четыре года назад. До второго группового этапа добиралась Испания.

• Бразилия и Южная Корея сыграли в полуфинале, но не добрались до медалей, проиграв матч за третье место.

• Бронзу дома брали Чили, Италия и Германия.

• До финала добиралась Швеция, а еще второе место в финальной группе занимала Бразилия в 1950-м.

• Чемпионами на своей земле становились Уругвай, Италия, Англия, ФРГ, Аргентина и Франция.

До ЧМ-2022 всего 22 страны принимали турнир (в 2002-м мы считаем и Японию, и Корею). У каждой из них обязательно находился хоть какой-то повод для радости на домашнем чемпионате. Больше половины – медалисты, все кроме ЮАР выходили зи группы, практически все преодолевали и первый раунд плей-офф.

ЮАР такого результат добиться было сложно, но победа над финалистами прошлого ЧМ французами добавила эмоций и даже держала хоть какую-то интригу в определенный момент. У Катара же пока единственная радость – забитый гол Сенегалу. Ни о какой интриге речь уже не идет.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Bernadett Szabo; globallookpress.com/imago sportfotodienst