Форварда Мексики требовали заменить на Чичарито из-за аргентинских корней. Причем не фанаты, а ветеран сборной

Давление на Рохелио Фунеса Мори.

Аргентину и Мексику на ЧМ-2022 объединяет нападающий Рохелио Фунес Мори из «Монтеррея». До 10 лет он жил в Аргентине, но в прошлом году получил мексиканский паспорт и уже активно играет за сборную. Правда, болельщики Мексики и местные футбольные легенды призывали не брать его в Катар.

Рассказываем, что происходит.

Рохелио сыграл за взрослую Аргентину 14 минут, а его брат-близнец ездил с ней на два Кубка Америки

Рохелио и его брат-близнец Рамиро (экс-игрок «Эвертона» и «Вильярреала») родились в аргентинской Мендосе. Их отец – Мигель Руперто Фунес – в 1980-х играл за несколько полупрофессиональных клубов, но не достиг больших высот и надеялся, что воспитает топ-футболистов.

Когда мальчикам было 10, семья Фунес Мори перебралась в Штаты, где братья участвовали в реалити-шоу Sueño MLS. Рохелио приглянулся скауту «Челси» в первый же день, мог сразу уехать в Лондон, но предпочел остаться в шоу. И в итоге выиграл его. В качестве приза парня пригласили в ФК «Даллас».

Правда, в Техасе Рохелио не задержался и в 2009-м перешел в «Ривер Плейт», где уже во второй игре оформил хет-трик. В Аргентине он провел четыре симпатичных года (21 гол и 9 ассистов за 97 матчей) и заслужил приглашение от «Бенфики». Правда, там не сложилось: Мори выиграл чемпионат и Кубок Португалии-2013/14, но забивал только за вторую команду. Бедная статистика привела его в Турцию: сезон-2014/15 он провел в аренде в «Эскишехирспоре» (14+8 за 36 матчей).

Тогда Рохелио не подпускали к основной сборной, а его брат уже познакомился с Лео Месси – в будущем Рамиро сыграл на двух Кубках Америки (в 2016-м и 2019-м).

Рохелио расцвел в 2015-м. Он покинул Европу и перешел в мексиканский «Монтеррей», где стал главной звездой команды: забил 139 мячей в 286 матчах. За 7 лет нападающий превратился в лучшего бомбардира в истории клуба, обошел даже легендарного чилийца Умберто Суасо (255 игр и 121 гол).

Правда, в сборную Аргентины Рохелио по-прежнему не звали – там на его позиции сначала играли Гонсало Игуаин и Кун Агуэро, а потом появился талантливый Лаутаро Мартинес. Мори не получил даже крошечного шанса, поэтому о сборной ему напоминают лишь 14 минут в товарняке с Бразилией в 2012-м. До этого форварда вызывали в молодежные команды до 17 и 20 лет.

Новые правила ФИФА привели его в сборную Мексики. Правда, там его много критикуют (в том числе из-за аргентинских корней)

Когда Мори осознал, что ему не подобраться к сборной Аргентине, он подумал о смене футбольного гражданства. Повезло, что в 2020-м ФИФА смягчила критерии: один официальный матч за сборную не на финальном турнире теперь позволяет сыграть за другую. И уже через год Рохелио стал мексиканцем.

Об этом его попросил тренер сборной Мексики Херардо Мартино – тоже, кстати, родом из Аргентины. С 1993 года из 16 коучей сборной только трое работали без мексиканского паспорта: Свен-Йоран Эрикссон (Швеция), Хуан Карлос Осорио (Колумбия), а теперь и Мартино.

Фунес Мори стал восьмым натурализованным аргентинцем, который надел майку сборной Мексики. Последним на международных турнирах выступал Матиас Вуосо, которого вызывали на Кубок Америки-2015. Тогда на Вуосо давили медиа – то же самое ждало и Мори. Четвертый бомбардир в истории сборной Луис Эрнандес (35 голов) заявил, что предпочтет ему уроженца Мексики Генри Мартина. «Не звоните иностранцам!» – написал он в твиттере.

«Если бы мне дали выбор, я бы, конечно, взял Чичарито тысячу раз, – говорил Луис в 2021-м. – Потому что он мексиканец по происхождению, а также по спортивному принципу. Хавьер должен вернуться к своему делу: выходить на поле и забивать голы».

Чичарито не вызывали в сборную больше трех лет – все из-за напряженных отношений с тренером и партнерами. Особенно повлиял скандал в 2018-м, когда нападающий праздновал день рождения и позвал на вечеринку нее проституток. В прессе разошлась версия, что веселился не только Чичарито, но и вся сборная Мексики – с тех пор Хавьер Эрнандес сыграл за нее лишь 7 матчей.

Теперь Мори мечтает забить Аргентине и отпраздновать гол с «безумным криком»

Болельщики по-прежнему любят Эрнандеса (все-таки лучший снайпер в истории), но Мартино не отказался от Фунеса Мори. Рохелио дебютировал за сборную Мексики в июле 2021-го в товарищеском матче с Нигерией и забил уже на 4-й минуте.

Затем его вызвали на Золотой кубок КОНКАКАФ: там Мори отгрузил Гватемалу (дубль) и Гондурасу. В итоге Мексика дошла до финала, где уступила американцам в дополнительное время.

В квалификации к ЧМ-2022 Рохелио снова забил Гондурасу, но в целом был скромен. Болельщики даже призывали не брать его в Катар и заменить 21-летним Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».

Но звезду «Монтеррея» критика не смущает: он с детства мечтал о чемпионате мира, а теперь намерен расстроить Лео Месси: «Я отпраздную [гол аргентинцам] с безумным криком, для меня забить на чемпионате мира – это мечта. И сделать это против Аргентины было бы очень приятно».

Но для этого Мори нужно хотя бы выйти на поле – в матче против Польши (0:0) он сидел на скамейке.

Фото: Gettyimages.ru/Azael Rodriguez, Manuel Guadarrama; slbenfica.pt; globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency; REUTERS/Albert Gea