Как болеют за Сербию в Катаре. Один профессор проехал 6000 км на велосипеде из Нови-Сада!

Репортаж Дениса Романцова.

20 июня 2018-го второй тренер сборной Сербии Милан Обрадович прислал мне видео – как его команда болеет за Россию в игре с Египтом.

Российским футболистам тогда, видимо, было не до сербов, и ответного видео не получилось. Зато сейчас наши игроки один за другим сообщают, что на новом ЧМ болеют за Сербию, а РФС в день игры с Бразилией переходит на сербский и желает команде Стойковича удачи: «Срећно на Светском првенству! Верујемо у ваш успех браћо!»

Поболеть за сербов на стадионе «Лусаил» приехал и вратарь сборной Канады Милан Борян – он родился в югославском Книне и последние пять лет играет за «Црвену Звезду».

«Я купил билет в последний момент, – сказал Борян после игры с Бельгией. – Семья не сможет ко мне присоединиться, но я буду на трибунах и окажу максимальную поддержку. Думаю, Сербия обыграет Бразилию. А как же иначе?»

Поездка на ЧМ стоила сербам 3000 евро

«Из Сербии прилетело где-то три тысячи наших болельщиков, – сказал мне журналист сербского издания Republika Дражен Остойич. – Турагенства выдвигали такие условия: 7 дней, 3 матча, 3000 евро.

Но наши болельщики прибыли и из других стран. Из США, Сингапура, Швейцарии, Австрии, Черногории, Македонии и Республики Сербской. Сегодня многие из них веселились перед игрой в отеле Hilton DoubleThree. Там можно свободно пить пиво – еще и разных сортов».

Корреспондент Kurir Александар Радонич добавил, что сербские болельщики создали в отеле атмосферу белградского кафе: выпивали, курили, пели и танцевали под хит Неделько Байича «Коктейль любви».

В растянувшемся на весь четверг сербском кутеже особенно повезло мексиканским музыкантам. Им посчастливилось наткнуться на щедрого болельщика в майке Тадича.

Самую многочисленную поддержку сербы получили от японцев, которые считают Драгана Стойковича своим (почти 15 лет игроком и тренером «Нагои Грампус»). Японцы скандировали «Пикси – легенда» и пели Napred Srbija («Вперед, Сербия»).

Среди нескольких тысяч сербских болельщиков выделялся колоритным костюмом 81-летний Миленко Марьянович из Крагуеваца. На свой четвертый чемпионат мира он приехал с двумя сыновьями и двумя внуками.

Тот самый профессор ехал из Нови-Сада в Доху больше четырех месяцев. И получил от Тадича майку сборной

Добрался до стадиона «Лусаил» и 62-летний профессор географии Зоран Живляк. Его путь занял больше четырех месяцев и пролегал через Болгарию, Грузию, Армению, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

6000 км!

«Я взял с собой только палатку и одежду для разных погод, – сказал Зоран после встречи с Душаном Тадичем в Дохе, который вручил путешественнику майку сборной. – Стрессовые моменты возникали каждый день (например, в Грузии и Армении хватало дорог, по которым не проедешь на велосипеде), но главное, что я достиг цели.

Больше всего меня поразил Иран – там так красиво, что я до сих пор под впечатлением».

Для Зорана это также четвертый ЧМ. Посетил он и несколько Олимпиад, хотя с токийской в 2020-м вышла заминка. Когда Живляк доехал до Лаоса, грянул глобальный карантин, и путешествие слегка застопорилось. Да и лишилось смысла – из-за переноса Игр.

Во втором тайме Стойкович не узнал Сербию

Сербов в Лусаиле собралось гораздо меньше, чем бразильцев, но они все равно были заметны. И слышны.

Уже внутри стадиона я пообщался с Бояном Лоличем из Республики Сербской.

«Я из Баня-Луки. Два часа ехал оттуда на машине в Белград, а потом пять часов – на самолете в Доху.

Пробуду здесь двенадцать дней – надеюсь, наши выйдут в плей-офф и зацеплю четвертый матч. Поездка стоила мне около 5000 тысяч евро

Алкоголь? Пиво можно купить в фан-зоне – правда, за 15 евро».

Поболеть за сербов на стадион «Лусаил» пришли и несколько российских болельщиков, среди которых – генеральный директор Европейской МедиаГруппы Роман Емельянов.

После игры он признал: сербы играли настолько «фигово», что он почувствовал себя как будто на матче сборной России – «даже появилась ностальгия по братьям Березуцким».

Я, если честно, словил похожие чувства – только напомнила Сербия не Россию, а ЦСКА в ЛЧ 2013-2016. В команде хватает креативных игроков, но слишком много сил уходит на оборону и на атаки не остается сил – они получаются робкими и суетливыми. В итоге – долго-долго 0:0, а потом пропускаем, раскрываемся и получаем еще.

«Во втором тайме я не узнал команду, – сказал после 0:2 Драган Стойкович. – У нас много проблем – Влахович, Митрович и Костич не готовы на 100 процентов. Но все равно – то, как мы физически просели после перерыва, стало для меня сюрпризом».

Фото: Денис Романцов, Дражен Остойич, Зоран Живляк, Боян Лолич, Роман Емельянов.