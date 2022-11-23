7:0 Испании даже не в топ-5 главных разгромов ЧМ. Здесь были и 10:1, и 9:0

Испанские 7:0 с Коста-Рикой – одна из крупнейших побед на чемпионатах мира. Почему бы не вспомнить главные избиения в истории турнира? Рейтинг, в который не попала Аргентина – Ямайка!

Турция vs Южная Корея – 7:0 (ЧМ-1954)

На чемпионате мира в Швейцарии как следует развлеклась Турция. В матче против Южной Кореи форвард Бурхан Саргын оформил хет-трик – любопытно, что он дебютировал в сборной буквально накануне турнира, а после него сыграл за команду всего один раз. Сейчас Саргыну 93 года, и он наверняка видел, как тот же счет в Катаре повторили испанцы. Тогда Турция уже через три дня сама получила семь мячей – проиграла 2:7 Западной Германии в дополнительном матче за выход в плей-офф.

Уругвай vs Шотландия – 7:0 (ЧМ-1954)

Уругвай, тогда действующий чемпион мира, в первом матче обыграл Чехословакию, а уже во втором проехался по шотландцам. Хотя до перерыва разгром не читался: в первом тайме уругвайцы забили всего два. Оскар Мигес и Хулио Аббади в итоге сделали по дублю, а Карлос Борхес – хет-трик. Но уругвайцы не защитили титул и не дошли до финала – остановились за шаг до него и проиграли Венгрии.

Польша vs Гаити – 7:0 (ЧМ-1974)

В первом матче того турнира сборная Гаити проиграла итальянцам всего 1:3, причем забила первой. Но вот с поляками все пошло не так. Отхватили пять уже в первом тайме, в итоге Анджей Шармах настрелял хет-трик к 50-й минуте, у Гжегожа Лято – дубль. Польша выиграла все три матча первого группового этапа, а по итогам второго получила игру за третье место и там обыграла бразильцев.

Португалия vs Северная Корея – 7:0 (ЧМ-2010)

Матч, о котором многие наверняка подумали в первую очередь после испанских 7:0. Загадочные северокорейцы тогда получили лишь один гол за первый тайм, но потом португальцы разошлись и забили еще шесть. Правда, истратили весь запас. После этого разгрома команда Роналду не забивала: сыграла 0:0 с Бразилией и вылетела от испанцев в 1/8 финала (0:1).

Результат спровоцировал много слухов про КНДР: пустили ли их вообще после такого домой? Правда ли, что местным болельщикам по телевизору показывали только удачные действия команды?

Швеция vs Куба – 8:0 (ЧМ-1938)

Формально это единственный настолько яркий разгром из плей-офф – шведы не заметили Кубу в 1/4 финала. Возможно, повлияла усталость кубинцев: до этого у них была переигровка с Румынией (3:3 и 2:1).

Уругвай vs Боливия – 8:0 (ЧМ-1950)

Это был, вероятно, самый необычный ЧМ в истории. Провели турнир впервые за 12 лет, но ряд сборных от него отказались. Уругваю повезло больше всех: Франция и Шотландия не приехали, поэтому в его группе осталась только Боливия, номинально слабейшая (согласно рейтингу Эло – альтернативе рейтинга ФИФА, которого тогда не существовало) сборная чемпионата мира.

На стадионе «Индепенденсия» в присутствии всего пяти тысяч зрителей Боливия пропустила восемь безответных мячей от нападающего «Пеньяроля» Оскара Мигеса (хет-трик), величайшего уругвайского футболиста всех времен Хуана Альберто Скьяффино (дубль), крайнего нападающего Эрнесто Видаля, полузащитника «Ривер Плейт» Хулио Переса и будущей звезды «Ромы», главного игрока ЧМ-1950 Альсидеса Гиджи.

Германия vs Саудовская Аравия – 8:0 (ЧМ-2002)

Немцы шикарно начали путь к финалу ЧМ-2002. Мирослав Клозе, который забил на чемпионатах мира больше всех в истории (16 голов), положил саудовцам дубль уже к 25-й минуте, а к 70-й оформил хет-трик. Тогда Германия выиграла группу (хотя была ничья с Ирландией) и дошла до решающего матча – правда, там уступила бразильцам 0:2.

Сейчас Саудовская Аравия играет на втором ЧМ подряд.

Венгрия vs Сальвадор – 10:1 (ЧМ-1982)

Сальвадор был одной из слабейших сборных ЧМ-1982: приехал на второй чемпионат мира (перед этим получили 0:9 за три матча) и больше там не появлялся.

Ласло Кишш закинул три гола за семь минут – это до сих пор единственный хет-трик на ЧМ, оформленный запасным игроком. Сальвадор квалифицировался на турнир лишь во второй раз – хотя страна жила под гнетом гражданской войны.

Венгрия vs Южная Корея – 9:0 (ЧМ-1954)

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Шандор Кочиш, на счету которого могучие 11 голов на ЧМ-1954, оформил хет-трик, у Ференца Пушкаша и Петера Пелоташа – по дублю. В следующей игре венгры чуть скромнее разгромили сборную ФРГ (8:3), а потом дошли до финала – и уступили золото тем же немцам (2:3).

В этой группе вообще было весело. В каждой игре забили минимум 5 мячей: ФРГ – Турция (4:1), Венгрия – ФРГ (8:3), Турция – Южная Корея (7:0), дополнительный матч за выход в плей-офф ФРГ – Турция (7:2).

Югославия vs Заир – 9:0 (ЧМ-1974)

Югославы не смогли забить в матче группового этапа против Бразилии, а затем покуражились шестью голами в первом тайме против Заира, который сейчас известен как Демократическая Республика Конго. Душан Баевич оформил хет-трик, на его счету первый и последний голы Югославии.

Один из игроков Заира потом рассказывал, что после матча с Югославией сборную закрыли в гостинице вместе с охраной. Им пригрозили, что если они пропустят от Бразилии четыре мяча, то всем футболистам закроют въезд на родину.

Повезло: получили только 0:3.

Фото: Gettyimages.ru/ Buda Mendes, Martin Rose, Haynes Archive/Popperfoto / Contributor; globallookpress.com/Werek Natascha Haupt/R3690_Werek_Natascha_Haupt, x99/ZUMAPRESS.com, Keystone Pressedienst/ZUMAPRESS.com, Staedel