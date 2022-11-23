Три героя Японии: один пропускал прямым ударом с углового, другой мог играть в РПЛ, третьего называют ягуаром

Сделали этот день.

Когда мы думали, что круче победы Саудовской Аравии над Аргентиной уже ничего не увидим, включилась сборная Японии. 2:1 с Германией – вторая сенсация на ЧМ-2022!

• Сценарий тот же самый, что и на матче в Лусаиле: гол фаворита с пенальти – двойной ответ соперника после перерыва. На досадный гол от Гюндогана японцы ответили сейвами голкипера Суити Гонды и мячами Рицу Доана и Такумы Асано.

• Саудовская Аравия и Япония спасают покосившуюся репутацию азиатского футбола после совсем невнятного Катара и шести пропущенных голов Ирана (при желании можно включить сюда и разгром Австралии, как представителя азиатской квалификации). Что там готовит Южная Корея в матче с Уругваем?

• Немцев прибили вполне известные им игроки: сразу восемь японцев выступают в немецком чемпионате. Семь из них – в Бундеслиге, восьмой – Ао Танака – лигой ниже. И забили Мануэлю Нойеру как раз Доан из «Фрайбурга» и Асано из «Бохума». В этом сезоне команда Доана получила от «Баварии», где играет Нойер, 0:5 (он отыграл тогда 75 минут), а клуб Асано – 0:7 (японец сыграл 68 минут).

Голевой пас на Асано сделал Ко Итакура. Он, конечно, тоже из Бундеслиги (менхенгладбахская «Боруссия»).

• В этом матче в стартовом составе сыграло сразу пятеро японцев из немецких лиг – Итакуро, Эндо, Камада, Танака и Йошида. Еще двое – Доан и Асано – вышли на замену. Только Хироки Ито наблюдал за сенсацией на скамейке.

• Германия слабо стартует на втором чемпионате мира подряд: четыре года назад она уступила в «Лужниках» Мексике (0:1). В 2022 году в матчах без учета товарищеских немцы выиграли лишь однажды (5:2 у Италии), сыграли вничью четырежды и проиграли второй раз (два месяца назад уступили венграм).

• Еще Германия проиграла дважды подряд команде из Азии на чемпионатах мира, до этого – 0:2 Южной Корее, не выйдя из группы на ЧМ-2018. Любопытный момент: у Японии процент владения мячом в этой игре был 26,2%, у Кореи – 26%. Это самый низкий показатель для победивших команд на ЧМ – оба раза он добыт в играх азиатов против немцев.

Голкипер Гонда мог играть в баскетбол – как отец и младший брат. Сейчас его кумир Нойер

Один из главных героев Японии в этом матче – голкипер Суити Гонда. Хотя и сначала привез пенальти, даже дважды сфолив на Рауме, но потом совершал суперсейвы, не дав забить Хавертцу, Хоффману, Гнабри и Киммиху. Это не рекорд (восемь сейвов), но тоже много (больше было лишь у Кавагути в игре против Бразилии в 2006-м).

33-летний Гонда – легенда клуба «Токио» (больше двухсот матчей) и победитель Кубка Азии-2011 с Японией, ездил на ЧМ-2014 третьим кипером. В Европе играл за австрийский «Хорн», а также за португальский «Портимоненсе», где пропустил гол прямым ударом с углового. Сейчас играет в «Симидзу С-Палс».

Гонда из баскетбольной семьи – отец играл и тренировал, младший брат тоже сначала выступал сам, а потом стал ассистентом тренера. Но для Гонды родители выбрали футбол. Ему очень нравилась игра американского голкипера Тони Меолы, а позже одним из кумиров стал как раз Нойер.

Рицу Доаном, который сравнял счет, интересовались ЦСКА и «Спартак»

Рицу Доан – это правый вингер японской сборной, которой может сыграть и слева. За 24-летнего японца «Фрайбург» заплатил летом 8,5 миллиона евро. Доан уже был знаком с Бундеслигой – играл за «Арминию» в аренде, но в Европе выступает давно – в 2018-м перебрался из Японии в «Гронинген» (где-то рядом там кружил даже «Ман Сити»).

Японца приметили на молодежном ЧМ-2017, когда он забил три гола в группе с Италией, Уругваем и ЮАР. «Наш главный скаут позвонил мне прямо из Южной Кореи (там проходил турнир) и сказал мне немедленно вылетать – он нашел нам игрока», – вспоминал директор «Гроннингена» Ханса Нейланда.

Скаут попал: 10+4 в первом же сезоне – неплохо для 19-летнего вингера. Уже тогда Доана сравнивали с Роббеном – дело не только в игре за «Гронинген», но и в любви к смещениям с фланга в центр.

В российских новостях Доан мелькал летом 2019-го, когда говорили об интересе со стороны ЦСКА и «Спартака». Но тогда игрока забрал ПСВ за 7,5 млн евро – за пару лет японец подорожал в 4,5 раза. В Эйндховене получилось не так ярко: по ходу первого сезона Рицу уселся в запас, а потом и вовсе уехал в Бундеслигу в аренду.

На Кубке Азии, где Япония проиграла в финале Катару, Доан очень подружился с Нагатомо – ежедневно тренировался с ним в спортзале и много общался. Тогда Доан сказал ему перед игрой против Вьетнама: «Если не забью – побреюсь налысо». Но делать этого не пришлось – победный гол в том матче как раз оформил Доан. Нагатомо вообще был в восторге от уровня игрока и сравнивал его с Коутиньо и Ковачичем.

Еще Доан – фанат бейсбола, так что, играя за «ПСВ», с удовольствием встретился с игроком бейсбольной сборной Нидерландов Риком Ванденхааком.

Автор победного гола Асано мог пропустить ЧМ из-за травмы. Это его зовут ягуаром

Победный мяч забил Такума Асано, который вообще мог не поехать на чемпионат мира из-за травмы. Он шесть лет назад оказался в лондонском «Арсенале», но не сыграл ни матча, так как не получил разрешение на работу. Уже знаком с Бундеслигой по играм за «Штутгарт» и «Ганновер», еще два сезона провел в «Партизане», сейчас – игрок «Бохума».

У Асано пятеро братьев и одна сестра. Прозвище 28-летнего правого вингера – «Ягуар». Все из-за празднования, когда он делает жест, будто бы сжимая когти. Есть несколько вариантов, откуда оно появилось. Самая реальная – от одного из журналистов, который написал о его игре так: «Если Наоки Исихара похож на пуму, то Такума Асано подобен ягуару». С тех пор Асано так и празднует.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Matthew Childs, Kai Pfaffenbach