Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Жесткая позиция.

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией закрыли рты руками на командном фото.

Вскоре после этого в твиттере Немецкого футбольного союза появилось заявление.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это следует принимать как должное, но этого не происходит. Вот почему это сообщение так важно для нас. Это то же самое, что лишить нас права голоса. Мы стоим на своей позиции», – сказано в заявлении.

Германия – одна из самых активных футбольных сторон, критикующих ситуацию в Катаре.

•‎ Совсем недавно ФИФА запретила сборным на ЧМ-2022 носить капитанские повязки с надписью One Love – очевидно, запрет произошел с подачи властей Катара. Из-за этого Немецкий футбольный союз был намерен подать иск против ФИФА в CAS – немцы хотели, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ.

•‎ О запрете высказывался и главный тренер сборной Германии Ханси Флик: «Мы хотели подать пример вместе с другими странами, но ФИФА положила этому конец. Мы не знали, какие именно санкции за этим последуют. Сейчас нет смысла делать что-то еще. Если бы все ограничилось только желтой карточкой, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций. Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно».

•‎ Критиковал ФИФА и Леон Горетцка: «Мы приветствуем разнообразие и выступаем против дискриминации. Непостижимо, что ФИФА угрожает санкциями за радужные повязки, спустя столько времени после того, как мы приняли решение. Но, как справедливо считают в Немецком футбольном союзе, нельзя действовать в ущерб Нойеру и другим капитанам».

•‎ Незадолго до ЧМ решительно высказывался сам Нойер: «Каждый должен высказывать свое мнение без страха. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, это самое важное событие для футболиста. Когда мы будем в Катаре, все должно быть в первую очередь связано со спортом, чемпионатом мира. Не думаю, что нас будут затыкать, пока мы будем находиться в Катаре. Самое главное – что нам, футболисты со своим мнением, не нужно прятаться или бояться в интервью».

•‎ Есть цитата и еще одного важного игрока сборной Германи – Йозуа Киммиха:

«В силах футболистов говорить об этих проблемах, у нас есть трибуна. В этих проблемах нет ничего нового, мы знали о них 12 лет назад, когда ФИФА отдала ЧМ-2022 Катару. И не то чтобы в Катаре вдруг изменилась культура. Люди знали о том, что там происходит с условиями труда, правами ЛГБТ, климатом, инфраструктурой.

Вопрос в том, почему все эти проблемы не помешали отдать турнир Катару. Я помню ЧМ-2006 в Германии. Это было невероятное мероприятие, всеобщий праздник. Ни цвет твоей кожи, ни твоя страна, ни твоя культура не имели значения – важна была только сила футбола. Объединить культуры, дать людям лучше понять друг друга, помочь им сблизиться, чтобы они могли друг у друга учиться, – вот какой должна быть цель этого чемпионата мира».

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Molly Darlington; globallookpress.com/Christian Charisius/dpa