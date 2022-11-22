Эриксен уже шутит над Евро и отлично начал ЧМ, но в матче Дании и Туниса его затмил опорник из команды Черчесова

Репортаж Дениса Романцова.

На днях Мартина Брэйтуэйта спросили, как на сборной Дании отразилась история с остановкой сердца Эриксена на Евро-2020.

Форвард «Эспаньола» ответил: «Это изменило не только команду, но и каждого из нас. Мы навсегда связаны тем опытом. А сейчас это напоминает сказку – мы на чемпионате мира, и Кристиан с нами. Этого никто не мог себе представить».

Эриксен был одним из лучших у Дании, у Туниса сверкал опорник из команды Черчесова, а зрители покидали стадион из-за безумных кондиционеров

Прошлогоднего полуфинала Дания достигла без Кристиана, а спустя полтора года – в первом матче ЧМ-2022 – только он в полузащите команды Юлманда выступил на уровне, который обеспечил Дании бронзу Евро.

Он исполнял интригующие стандарты, почти безошибочно пасовал и как будто вообще не испытывал давления – хотя обращались с ним не так ласково, как защитник «Норвича» Брэндон Уильямс, обнявший в марте Эриксена после совместного падения.

На второй минуте игры с Тунисом опорник Аисса Лаидуни в яростном подкате выбил мяч из ног Кристиана в аут и сопроводил это таким торжествующим рыком, что сразу вспомнился его тренер в «Ференцвароше», прошлым летом так же кричавший в сторону трибун – правда, скорее от отчаяния.

25-летний Лаидуни, родившийся во Франции, а до Венгрии игравший в Румынии, блеснул в итоге и дриблингом, да и вообще все 90+ минут действовал энергично и тактически грамотно, став лучшим игроком матча. Хотя был скорее самым ярким – вратарь Аймен Дамен и 8 лет отыгравший в Катаре вингер Юссеф Мсакни принесли не меньше пользы.

Другой вингер – Анис Слиман – играл менее толково, хотя следить за ним было интереснее всего.

Джалал Кадери выпустил больше игроков датской Суперлиги, чем Юлманд (два против одного Корнелиуса), но если форвард Иссам Жебали четвертый год выступает за «Оденсе», то Слиман родился в Копенгагене, три года назад забивал за сборную Дании U19, а в основе «Брондбю» дебютировал в 2020-м так, что заинтересовал «Арсенал» с «МЮ».

Но сменил Анис не клуб, а сборную. «Это было трудное решение, но мои родители мечтали, чтобы я играл за Тунис, – объяснил Слиман. – А я хочу, чтобы они мной гордились.

Болею ли я за Данию? Всегда – кроме дня матча с Тунисом».

Важный для Слимана матч сложился так, что зрители покидали стадион за 10-15 минут до конца матча. Правда, не все уходили из-за убежденности в ничьей. Многие спешили к выходу из-за безумных кондиционеров, которые зачем-то вернули мне на стадионе Education City ощущение поздней московской осени. За пределами стадиона даже вечером градусов на десять теплее.

Но все же большую часть матча тунисские фанаты, которые были в явном большинстве, страстно поддерживали свою команду, что отметили оба тренера:

«Фанаты безусловно помогли Тунису, но не сказал бы, что помешали нам, – сказал Юлманд. – Мои футболисты привыкли играть в таких условиях. Но, к сожалению, матч в целом получился слишком нервным и временами чересчур медленным».

«Благодаря болельщикам мы очень хорошо противостояли одному из фаворитов турнира, – заявил Джалал Кадери. – Мы заслужили это очко, но надеялись на большее. Игроки должны вынести урок из этого матча – нужно забивать, а не просто создавать моменты».

Форвард «Дании» справедливо не убивается из-за промаха с метра. А Эриксен уже шутит над Евро-2020

Интересно, что сборная Туниса не пропустила на ЧМ впервые с июня 1978-го, когда случилась нулевая ничья с действующим чемпионом мира – Западной Германией.

Самый явный шанс забить Дания упустила на 69-й минуте, когда форвард Андреас Корнелиус бил головой с метра и попал в штангу.

«Я не видел замедленный повтор, так что пока не могу понять, как мы не забили», – признался по пути в автобус Симон Кьер.

«Видимо, Корнелиус сомневался, бить головой или ногой, а потом нам не повезло», – предположил Расмус Кристенсен.

Сам Корнелиус заявил, что не сомневался, какой частью тела бить, и проблема в другом: «Момент возник как-то странно – я удивился, что мяч вообще прилетел ко мне. В любом случае – я упустил в жизни тысячи моментов и не буду убиваться из-за этого».

По-моему, классно, когда игрок после очевидного фэйла не философствует с цитатами из Майкла Джордана, а иронизирует над собой. Но еще приятнее, что настроение шутить после 0:0 с Тунисом было у Кристиана Эриксена:

«В прошлом году что-то пошло не так, и я не так много сыграл в финальном турнире [Евро-2020]. Но теперь я вернулся, и в первом туре мне удалось сделать чуть больше, чем в прошлый раз».

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; eastnews.ru/Petr David Josek