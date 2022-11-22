В 4 из 5 матчей ЧМ назначили пенальти – это 25% голов. Идем на рекорд
Лео Месси забил на 10-й минуте Саудовской Аравии – и это был четвертый пенальти на этом ЧМ. В пяти матчах.
Пока статистика такая:
✅Катар – Эквадор – Валенсия (грубая игра)
✅Англия – Иран – Тареми (захват за футболку)
✅США – Уэльс – Бэйл (грубая игра)
✅Аргентина – Саудовская Аравия – Месси (грубая игра)
Кажется, ни к одному из решений не было больших вопросов.
Конечно, выборка предельно малая, но кажется, ВАР продолжает менять футбол.
Пока на этом чемпионате ставят точки в два раза чаще, чем четыре года назад. И это при том, что ЧМ-2018 был рекордным по среднему количеству пенальти за игру. Со значительным отрывом от предыдущих чемпионатов.
Объяснение простое – видеосудьи.
Таким образом, четверть голов турнира забиты с пенальти.
Стоит ли ждать тактических решений, учитывая, что зарабатывать точки теперь легче, чем раньше?
Что-то похожее есть в НБА (разыгрывающий «Финикса» Крис Пол мастер по сбору фолов при имитации трехочкового броска). Ждем это оружие и в футболе!
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