ЧМ-2022 в Катаре
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В 4 из 5 матчей ЧМ назначили пенальти – это 25% голов. Идем на рекорд

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Лео Месси забил на 10-й минуте Саудовской Аравии – и это был четвертый пенальти на этом ЧМ. В пяти матчах. 

Пока статистика такая:

✅Катар – Эквадор – Валенсия (грубая игра)

✅Англия – Иран – Тареми (захват за футболку)

✅США – Уэльс – Бэйл (грубая игра)

✅Аргентина – Саудовская Аравия – Месси (грубая игра)

Кажется, ни к одному из решений не было больших вопросов. 

Конечно, выборка предельно малая, но кажется, ВАР продолжает менять футбол.

Пока на этом чемпионате ставят точки в два раза чаще, чем четыре года назад. И это при том, что ЧМ-2018 был рекордным по среднему количеству пенальти за игру. Со значительным отрывом от предыдущих чемпионатов. 

Объяснение простое – видеосудьи. 

Таким образом, четверть голов турнира забиты с пенальти. 

Стоит ли ждать тактических решений, учитывая, что зарабатывать точки теперь легче, чем раньше? 

Что-то похожее есть в НБА (разыгрывающий «Финикса» Крис Пол мастер по сбору фолов при имитации трехочкового броска). Ждем это оружие и в футболе!

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