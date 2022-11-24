Бэйл в топ-4 бомбардиров ЧМ по доле голов в официальных матчах. А худший процент – у Неймара

Что бы Уэльс делал без Гарета?

Гарет Бэйл реализовал пенальти в матче первого тура ЧМ-2022 и спас ничью для Уэльса (1:1 против США). Это его 41-й гол за сборную. 35 из них Бэйл забил в официальных матчах и лишь шесть – в товарищеских.

По этому показателю у Гарета – крепкое место в топе лучших бомбардиров сборных, участвующих на ЧМ.

Мы собрали действующих лучших бомбардиров у всех 32 национальных команд и посчитали процент голов, забитых не в товарищеских играх. Получились интересные, а кое-где и неожиданные результаты:

• Лидирует канадец Кайл Ларин. У него интересно расположились голы в товарищеских играх – самый первый и к этому моменту самый последний. Между ними – мячи в основном в квалификации ЧМ соперникам вроде Гаити, Арубы и Каймановых островов.

• У ганского ветерана Андре Айю статистика поинтереснее: например, десять мячей на шести Кубках Африки. Забивал он и на ЧМ. И отличился только в одной товарищеской игре – отгрузил дубль Катару в 2020-м.

• В пятерке – три суперзвезды, а в десятке уместились Мюллер и Митрович. У Мораты, Шакири и Пулишича результативность не космическая, но важнейших голов хватает.

• Саудовская Аравия представлена Аль-Сахлауи, а Япония – Осако, но оба не поехали на этот чемпионат мира. Однако именно они (а не Салем Аль-Досари и Минамино из заявки) пока действующие лучшие бомбардиры своих стран.

• Интересно, что у Суареса и Лукаку показатели идентичны и по мячам, и по матчам. А как с голами на ЧМ? Тут пока 7:5 в пользу уругвайца.

• Лионель Месси – пятый с конца из-за большого количества товарищеских матчей среди южноамериканских сборных. Тут рядом и герой первого дня ЧМ Эннер Валенсия.

• У Оливье Жиру больше половины голов – в товарищеских матчах. Зато благодаря им он забивает за сборную Франции 11 лет подряд. Кто еще так умеет?

• Самый жесткий процент у Неймара. Да, он забивал Аргентине, Германии, Испании, Италии, Португалии, Франции, у него шесть мячей на ЧМ и пять на Кубке Америки. Но 46 голов – в товарищеских играх. Зато еще три мяча в каких угодно матчах за сборную Бразилии – и обгонит Пеле.

• Участвуй на ЧМ-2022 сборная России, мы бы вписали сюда и Артема Дзюбу. У него 27 голов из 30 не в товарищеских играх. И тогда с 90% он бы замкнул топ-3 этого рейтинга.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes; REUTERS/Hannah Mckay