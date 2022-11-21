Магуайр очнулся против Ирана. Он пережил жуткий кризис перед ЧМ

Даже отдал ассист.

Харри Магуайр вышел в старте сборной Англии на матч первого тура против Ирана (6:2) и стал одним из лучших игроков матча, несмотря на жуткую критику перед ЧМ.

Защитник чуть не открыл счет в начале игры – как раз в том моменте, когда травмировался голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд, Магуайр замыкал прострел, но не попал в ворота из неудобной позиции.

Затем пробил головой в перекладину. Мяч красиво ввинчивался в ворота, но не хватило нескольких сантиметров.

Еще через десять минут Магуайр скинул мяч под удар – Сака сделал счет 2:0. Иранцы протестовали, посчитав, что защитник сборной Англии нарушал правила, но ни судья, ни ВАР ничего не усмотрели.

Магуайр правда старался изо всех сил. Не обошлось без пропущенного гола во втором тайме, но вопрос по нему, скорее, к Стоунзу.

В Англии хотели, чтобы Магуайр вообще не поехал на ЧМ

Не все поняли решение Гарета Саутгейта оставить вне поездки на ЧМ-2022 чемпиона Италии и участника Лиги чемпионов в составе «Милана» Фикайо Томори. Тренер объяснился: «Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших. Магуайр – один из наших лучших центральных защитников».

В соцсетях фанаты сборной Англии были недовольны. Линекер писал про Томори вместо Магуайра еще в сентябре. Как раз тогда был провал в матче с Германией, так что Магуайру даже пришлось извиняться за игру.

Покритиковал решение Саутгейта, например, Джек Уилшер: «Есть и более сильные центральные защитники – особенно Томори». Но на тренера сборной Англии ничто повлиять не могло. Даже длинная история нелюбви болельщиков к защитнику.

Магуайр затыкал уши, празднуя гол, а его освистывали и даже сообщали о бомбе в доме

«МЮ», покупая Магуайра за дикое количество миллионов, ожидал, что тут же превратится в успешный «Ливерпуль» с ван Дейком. Но количество трофеев не росло, и именно Магуайр стал главным объектом критики, сам при этом провоцируя ее множеством ошибок.

В сборной же в какой-то момент у Магуайра дела пошли так же нервно и нестабильно. Сначала он был отстранен от матчей из-за инцидента с нападением на полицейского в Греции. Затем вернулся и в игре с Данией получил две желтые к 31-й минуте – удалился, а Англия проиграла. Хотя потом провел сильный Евро, дойдя с командой до финала, где уверенно реализовал послематчевый пенальти.

В ноябре 2021-го Магуайр забил Албании и отпраздновал гол, закрыв уши пальцами. Сказал, что празднование ни к кому не было обращено персонально, но людям это не понравилось: в домашней игре против Кот-д’Ивуара Магуайра освистали прямо на «Уэмбли». Игроки после матча дружно защищали своего партнера. Хендерсон задался вопросом: «Быть освистанным на домашнем стадионе без причины? Во что мы превратились?»

Дошло до того, что в апреле Магуайру сообщили об угрозе взрыва в его доме – пришлось позвать полицию с собаками, но те, конечно, никакую бомбу не нашли. С тех пор отношения сильно лучше не стали. Была даже статистика оскорбительных твитов в адрес игроков в прошлом сезоне АПЛ – там уверенное лидерство у Роналду, но второй с неплохим отрывом – Магуайр.

Пожалуй, никто из игроков сборной Англии не ехал на ЧМ-2022 с таким жутким грузом из давления и критики. «Мне не нравится жалеть себя, но иногда трудно не зацикливаться. Я думаю, люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций, но, конечно, они у нас есть. Нам больно, мы разочаровываемся, когда играем не очень хорошо», – жаловался защитник «МЮ».

Неужели Магуайр так важен для Саутгейта? Тренер считает его фантастическим игроком, а тот часто забивает

Саутгейт понимает, что на вопросы о Магуайре ему придется отвечать до тех пор, пока Англия не выиграет чемпионат мира. Но он делает это крайне терпеливо. Перед турниром тренер объяснил:

• Магуайр – фантастический футболист в плане техники.

• Это настоящий лидер команды.

• В команде нет никого другого с такими физическими характеристиками, учитывая его телосложение и участие в верховых единоборствах.

• Его отношения с партнерами по защите не менее важны.

Известно, что Магуайр – самый результативный защитник в истории сборной Англии с семью голами – год назад опередил Джона Терри. Но и при Саутгейте он четвертый бомбардир команды. При этом Магуайр уже забивал на поздних стадиях больших турниров – в четвертьфиналах ЧМ (Швеции) и Евро (Украине).

9 из 12 голов сборной Англии на ЧМ-2018 забиты со стандартов. На прошлом Евро – три, но зато второе место по ударам после их розыгрышей. С них же – 13 мячей из 39 в квалификации к ЧМ-2022. Без Магуайра на стандартах никак не обойтись.

В системе Саутгейта – это один из ключевых игроков.

Фото: globallookpress.com/Paul Chesterton/imago-images.de; REUTERS/Lee Smith, Paul Childs