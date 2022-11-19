Месси и Роналду сыграли в шахматы в промо-кампании Louis Vuitton. Партия закончилась вничью – это отсылка к матчу Карлсена и Накамуры

Легендарно.

Совместное фото Лео Месси и Криштиану Роналду, которое появилось в соцсетях обоих игроков в рамках промо-кампании Louis Vuitton, взорвала медиапространство.

На нем Лео и Криштиану обдумывают ходы за шахматной доской, роль которой выполняет кейс французского бренда. Сам кейс стоит на чемодане – также от Louis Vuitton. «Победа – это состояние ума», – сказано в описании снимка в профиле французского дома моды в инстаграме.

Что за проект?

Louis Vuitton начал сотрудничество с ФИФА в 2010 году – тогда в главной футбольной организации решили, что Кубку мира нужен стильный и безопасный аксессуар.

Французский дом моды стал идеальным кандидатом – Louis Vuitton уже к ЧМ-2010 подготовил специальный дорожный чемодан для транспортировки трофея. С тех пор Кубок мира и чемодан от Louis Vuitton неразлучно путешествуют по футбольному миру.

Есть ли на фото отсылки?

Похоже, что да. Фигуры на шахматной доске расположены не случайным образом. Они с точностью повторяют расположение фигур в одной из партий матча между Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой в 2018 году. Самое интересное в том, что та партия завершилась вничью.

Что за матч?

Карлсен и Накамура в начале января 2018 года встретились в онлайн-формате в финале Speed Chest Championship 2017. Магнус довольно уверенно победил, опередив Хикару на 18 очков, но несколько партий все же проиграл.

А вторая по счету партия в игре завершилась вничью – там Карлсен был в неприятной ситуации, но сумел из нее вырулить. Именно эту партию и взяли за основу в промо-кампании Louis Vuitton.

Фото: Instagram/louisvuitton