За Бензема тревожно: снова травмировался, пропустит Австралию и может вообще не сыграть на ЧМ

Дешам ждет результаты обследования.

Сегодняшняя тренировка для сборной Франции закончилась проблемами. По данным RMC Sport, травму получил Карим Бензема: усугубил старое повреждение и досрочно покинул занятие. RTL уточняет: игрок испытывает проблемы с бедром.

Не помогло и то, что Карим Бензема до этого не тренировался с общей группой, а потихоньку набирал форму: занимался вдвоем с Рафаэлем Вараном. А попытка воссоединиться со всеми закончилась вот так.

Серьезность травмы пока неизвестна: в ближайшее время Бензема пройдет медицинский осмотр, чтобы определить характер повреждения. Возможно, Карим вообще пропустит ЧМ – здесь ясности нет. Но есть тревога.

Напомним: сборные могут изменять заявки за 24 часа до своего первого матча. L’Équipe пишет, что Карим и так вряд ли бы сыграл против Австралии (22 ноября). Времени на замену осталось не так много.

Бензема пропустил 5 из последних 6 матчей «Реала» перед ЧМ. В клубе были недовольны – думали, что он бережет себя к Катару

Мы обсуждали пропуск Бензема матчей «Реала» в этом тексте . Вспоминаем главное:

«Все понимают, что такое когда-то должно было случиться, – был недоволен Гути. – Но я не знаю, почему в «Реале» до сих пор не придумали хоть какие-то альтернативы. Я не понимаю Карима (видимо, это намек на отказ от участия в матчах, чтобы сберечь себя к ЧМ – Sports.ru). Месси играет за «Париж», а Левандовски помогает «Барселоне» выйти на первое место. Нужно понять, что есть риск получить травму перед ЧМ – однако это не значит, что ты можешь подводить клуб. Никто не захочет пропускать такой важный турнир, но Бензема стоит правильно расставить приоритеты».

RMC Sport писал, что в «Мадриде» тоже недовольны – клуб раздражало, что Карим выбыл так надолго из-за проблем с мышцами бедра левой ноги.

Но главный тренер Карло Анчелотти публично защищал игрока и не верил в теорию самоустранения.

«Я не обязан ничего говорить этим людям. В первую очередь хуже всего самому Кариму – он приедет на турнир, не сыграв достаточного количества минут, чтобы быть в лучшей форме. Не поверю в такое и считаю это вздором. Это не серьезная проблема», – защищает своего игрока Анчелотти.

Меня не беспокоит вся эта ситуация. Бензема не сможет помочь команде, но он пытался. Он не смог вернуться в команду из-за дискомфорта. Просто не успел. В этом нет ничего страшного».

Даже в тренерском штабе Франции не верили, что Бензема успеет. Надеялся только Дешам

Дидье Дешам еще перед турниром дал понять, что никто не знает точные сроки восстановления Карима:

«Бензема будет с нами, несмотря на повреждение. Травма – следствие того, что он отыграл слишком много матчей за настолько короткий срок. Этот график не мог на него не повлиять. Верю в то, что он сделает все возможное, чтобы быть готовым к игре с Австралией».

Get French Football News писал, что в тренерском штабе сборной Франции не верили, что Бензема восстановится к первому матчу в группе. Издание Revelo уточняло, что форвард точно не будет готов на 100% – однако выйти на поле все-таки сможет.

За день до начала ЧМ – и за три до дебютного матча сборной Франции – Бензема усугубил травму. Ждем результатов обследования.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Violeta Santos Moura