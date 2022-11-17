Анализ 50 матчей Польши и доклады по 65 игрокам – это гик-выступление Бьелсы. Слушал даже тренер сборной

Повернут на футболе.

Во вторник в Варшаве прошла конференция для польских тренеров. Специалисты обсуждали тактику, физподготовку, тренировочные циклы и другие детали, которыми можно поделиться друг с другом.

На конференции был особенный гость – Марсело Бьелса. Выступал аргентинец, как и положено, в любимых спортивках.

Аргентинец пришел с гигантским объемом проделанной работы: он посмотрел и проанализировал последние 50 матчей сборной Польши. То есть все матчи, начиная с ЧМ-2018 в России.

Кроме того, он представил индивидуальные доклады по 65 (!) футболистам польской сборной. Мощно!

Для понимания масштабов: одним из слушателей конференции был действующий главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич. Уже 22 ноября у поляков первый матч на ЧМ-2022 против Мексики – Михневич быстро-быстро набирается опыта.

Бьелса делал подобное в июне: отсмотрел 90 игр «Атлетика», надеясь вогзлавить клуб

С Марсело такое не впервые. В июне он мог вернуться в «Атлетик» из Бильбао в случае победы Иньяки Арречабалеты на клубных президентских выборах, и для усиления позиций проанализировал последние 90 (!) матчей клуба: 45 матчей основы, 38 дубля и еще несколько игр клубных структур.

Он не просто проанализировал их, а собрал глобальный отчет и сравнил с периодом прошлой работы в клубе (2011-2013). Еще аргентинец для контекста отсмотрел пару сотен актуальных игр Примеры.

Правда, Иньяки Арречабалета в итоге не победил на клубных выборах, место досталось Хону Уриарте, который тоже вернул бывшего тренера команды, но другого: Эрнесто Вальверде.

А до этого Бьелса, например, отсмотрел две тысячи (а кто-то говорит вообще о семи тысячах) клипов о соперниках, их игроках и привычках перед ЧМ-2002 – правда, это не помогло его сборной Аргентины выйти из группы.

Фото: Twitter/MarceloBielsaAR