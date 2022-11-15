ЧМ-2022 в Катаре
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Пишут, что Гана забыла всю форму дома и теперь ждет посылку с родины. Но это не так

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сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
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Несуразные футболки приехали даже раньше игроков.

Гана везет на ЧМ интересный состав, собранный со всей Европы: тут и Иньяки Уильямс из Бильбао, и Тарик Лэмпти из «Брайтона», и новая звезда «Аякса» Мохаммед Кудус. А вот форму не везет – по крайней мере о таком происшествии сообщили некоторые медиа.

Началось все с записей журналистов Марка Шуамо и Франка Дарква. Дарква в твиттере написал: «По сообщениям, сервисмен/стюард сборной по ошибке забыл форму команды в Гане. Чиновники теперь пытаются договориться о том, чтобы футболки отправили почтой на базу команды».

Новость подхватили некоторые медиа (в том числе российские – например, «Матч ТВ»). Над незадачливым человеком, отвечающим за форму в сборной Ганы, уже посмеялся комментатор Роман Нагучев. В самой Гане болельщики призывали уволить сервисмена и вообще всех, кто обеспечивает сопровождение национальной команды.

Но тут выступили ганские футбольные чиновники, которые, по идее, в тот момент должны были заниматься отправкой футболок для Кудуса и Уильямса по почте. Генсек ганской футбольной ассоциации Проспер Гариссон Аддо выступил с официальным заявлением в том же твиттере.

«У сборной Ганы нет никаких проблем с экипировкой. Puma отправила форму «черных звезд» прямиком в Доху. Как и планировалось.

Сборная прямо сейчас использует часть экипировки на тренировках. Я настоятельно прошу не отвлекать игроков от выполнения задачи».

А другой африканский журналист Нуу Адамс (из издания Soccernet Ghana) сказал, что вся форма от Puma прибыла в Доху еще до того, как прилетела сама сборная Ганы. Вот так выглядит обмундирование одной команды на чемпионат мира – такое количество коробок не так-то просто забыть.

Ну и да, ганские футболисты занимаются в Дохе в форме от Puma.

У Ганы несуразная форма от Puma. Но у Камеруна все еще хуже

Впрочем, некоторые болельщики были бы не против, если Гана действительно забыла форму на ЧМ-2022. Потому что Puma опять ударилась в эксперименты для гостевых комплектов – и не все из них признали удачными.

Вот в такой форме Гана выйдет на матчи в Катаре. Домашняя вполне классическая, но вот гостевой комплект с номером в рамке из странного щита в национальных цветах...

На FootyHeadlines (главный сайт, посвященный футбольной форме) голосовали за худшие комплекты для ЧМ. И там вторая футболка Ганы заняла почетное восьмое место, а вообще в десятке сразу четыре комплекта от Puma (Швейцария и Сербия заняли первое и второе место антирейтинга).

Гораздо сильнее критикуют форму Камеруна – там и дизайн от бренда One All Sport как минимум спорный, и качество самих футболок страдает – торчат нитки, логотипы наклеили неровно.

Критикуют за это, конечно же, главу федерации Самюэля Это’О – он в одностороннем порядке расторг договор с Le Coq Sportif и подписался с One All Sport из-за более выгодного в финансовом плане предложения.

Арбитражный суд признал расторжение контракта незаконным. Le Coq Sportif уже даже начал готовить комплекты для ЧМ-2022, но непонятно, готовы ли они сейчас.

Некоторые камерунские юристы опасались, что ФИФА дисквалифицирует сборную, если они будут играть в форме от All One Sport. Впрочем, Le Coq Sportif в официальном заявлении сказал, что не будет отвлекать игроков от ЧМ и займется выяснением отношений с Это’О после чемпионата мира.

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Фото: instagram.com/blackstarsofghanafa_; instagram.com/pumafootball

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