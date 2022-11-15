Рюдигер уже тратит премиальные с ЧМ. На операции детям с косолапостью из Сьерра-Леоне

Впечатляет.

Чемпионат мира еще даже не начался, а некоторые игроки уже тратят премиальные. Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал на благотворительность сумму, примерно равную премиальным за турнир (она не разглашается): профинансировал сложные операции для 11 детей из Сьерра-Леоне – страны, где родилась его мать.

Деньги пошли на помощь детям с врожденной косолапостью. Такие люди вынуждены всю жизнь ходить с костылями, а в Сьерра-Леоне их еще и угнетают – над детьми смеются в школах, а взрослым сложно устроиться на работу.

«Больно видеть обстоятельства, в которых растут дети в Сьерра-Леоне. Во время операции деформация [стопы] устраняется до такой степени, что пациенты наконец смогут ходить и участвовать в общественной жизни после нескольких месяцев последующего лечения.

В Германии мне были предоставлены возможности, в которых отказано многим людям в Сьерра-Леоне. Я благодарен за эти возможности и очень ценю привилегированное положение, в котором нахожусь.

Помогать здесь – дело чести для меня. В будущем я хотел бы реализовать еще много проектов в Сьерра-Леоне вместе со своей семьей», – сказал Рюдигер.

На Рюдигера серьезно повлияла первая поездка в Сьерра-Леоне. Он увидел тотальную бедность

Этим летом Рюдигер рассказывал о первой поездке в Сьерра-Леоне. Получился пронзительный монолог:

«Когда мы с родителями вернулись в Сьерра-Леоне после гражданской войны (шла с 1991 по 2002 год и унесла жизни 75 тысяч человек – Sports.ru), по дороге из аэропорта застряли в пробке. Мы сидели неподвижно, а я наблюдал из окна нищету и голод. Мужчины и женщины на обочине дороги продавали фрукты, воду и одежду людям, приезжавшим из аэропорта.

Именно в тот момент я понял, почему мои родители не называли наш район в Берлине «гетто». Они всегда говорили, что Германия – рай на земле. Только побывав в Сьерра-Леоне, я понял наконец что именно они имели в виду.

В тот день три разных парня пытались продать нам хлеб. Все они были настойчивы, но выглядели отчаянно. Я думаю о тех трех парнях, когда начинаю чувствовать какое-то давление в футболе. Все трое продавали хлеб из одних и тех же пекарен в одни и те же машины.

Возможно, только один из этих парней, вернувшись домой, мог поесть. А два других остались голодными. Это настоящее давление. Это и есть реальная жизнь».

Зимой Рюдигер запустил в Сьерра-Леоне благотворительный фонд и поддерживал сборную на Кубке Африки

В феврале 2022-го Антонио побывал в Сьерра-Леоне, чтобы запустить там благотворительный фонд и встретиться с президентом страны.

«Я уже давно хотел приехать, поэтому, когда услышал, что у нас будет неделя выходных, сразу запланировал поездку. Мои родители вернулись в Сьерра-Леоне четыре года назад – я не видел свою мать целую вечность, поэтому сразу воспользовался шансом.

Цель фонда – помочь обездоленным людям двигаться вперед. Я хочу сотрудничать с людьми и организациями, чтобы мы смогли создать лучшее будущее для молодого поколения», – объяснял Рюдигер.

А еще Рюдигер активно поддерживал сборную Сьерра-Леоне на Кубке Африки. «Горжусь парнями», – так Антонио подписал фото с флагом Сьерра-Леоне.

Фото: Istagram/toniruediger; Twitter/toniruediger