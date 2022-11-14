Перед ЧМ еще много любопытных матчей: можем увидеть Месси, Роналду, Левандовского, Де Брюйне. Когда и с кем?

Испания, Германия, Сербия тоже сыграют.

Времени готовиться к ЧМ-2022 почти нет, но большинство сборных умещает в неделю до старта турнира товарищеские матчи – причем некоторые будут играть совсем вплотную к старту чемпионата мира.

Мы выбрали, за кем следить в ближайшие дни. В расписании выделены участники ЧМ:

• Первой из участников ЧМ включилась Саудовская Аравия – еще 6 ноября победили Исландию (1:0). У саудовцев самый загруженный график: перед ЧМ проведут аж три матча. После исландцев сыграли вничью с Панамой (1:1). В среду игра с хорватами.

• Самый востребованный соперник – Ирак. На нем разгоняются четыре команды – Мексика (4:0), Эквадор (0:0), Южная Корея (3:0) и Коста-Рика (17 ноября).

• Товарняки запланированы у 19 сборных из 32. Большинство проводят их на территории ближневосточных стран, но есть исключения. Польша играет единственный матч в Варшаве, а Португалия – в Лиссабоне.

• Есть три пары, составленные только из участников ЧМ: Саудовская Аравия – Хорватия, Гана – Швейцария и Япония – Канада. Но двух соперников из одной группы нет, никто не хочет играть раньше времени.

Вы наверняка заметили в списке много топовых сборных. Конечно, трудно предсказать, все ли будут играть боевыми составами, но так как других шансов что-то наиграть почти нет, наверняка мы увидим Лео Месси против ОАЭ, Роберта Левандовского с чилийцами, Криштиану Роналду с нигерийцами, а также звезд Бельгии, Германии, Испании и остальных.

Есть поводы подключиться к футболу сборных раньше воскресенья.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO