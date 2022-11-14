Безумное спасение «Ромы» на 94-й: удаление Моуринью, пенальти в штангу, перекладина и… все-таки гол

Невероятные 1:1 с «Торино».

«Рома» и «Торино» (1:1) подарили фантастические последние минуты. Полный набор: скандальное удаление Моуринью, незабитый пенальти и спасение на 94-й минуте.

«Меня справедливо удалили, я сказал плохие слова в адрес судьи». Моур уже извинился

Жара началась после 85-й: «Торино» вел 1:0 (помог точный удар головой от Линетти), а дальше началось главное.

🟡 86-я минута. Дибала получает желтую карточку за споры с арбитром – аргентинца взбесило, что на нем не свистнули фол.

🔥 89-я минута. 19-летний нападающий «Ромы» Беньямин Тахирович тоже ловит предупреждение. И Жозе Моуринью взрывается – ведь перед этим главный судья Антонио Рапуано опять пропустил нарушение на Дибале.

Жозе накричал на арбитра, за что быстро словил красную карточку. «Меня справедливо удалили, я сказал плохие слова в адрес судьи. В конце матча я извинился», – признал тренер после матча.

Эпизод с нарушением и злость Жозе (если не прогружается с нужного места, таймкод – 4:00).

Но дальше было еще интереснее.

❌ 90-я минута. «Рома» получает право на пенальти – теперь фол на Дибале все-таки зафиксировали. К мячу подходит бывший форвард «Торино» Андреа Белотти – и заряжает в штангу!

⚽️ 94-я минута. Дибала (как же много от него зависит!) попадает обводящим в перекладину. Хорошо, что на добивании был Матич, который пушечным ударом сравнял счет – «Рома» спасает ничью и догоняет «Аталанту» (по 27 очков).

«Когда играет Дибала, это совсем другое дело. Без него нам тяжело. У нас есть футболисты с очень низким уровнем игры... Кто-то должен быть самокритичным», – сказал Жозе Моуринью.

«Усилия команды предал один игрок». После этого Жозе не включил в заявку Карсдорпа – подозрения оправдались?

Встреча с «Торино» прошла без защитника Рика Карсдорпа – Моуринью даже не включил его в заявку. По информации Corriere dello Sport, футболист уже уехал из Рима со своей семьей – тренер предоставил ему отпуск.

Похоже, Карсдорп может не вернуться в команду. После матча «Сассуоло» – «Рома» (1:1) Жозе заявил: «Усилия команды непрофессиональным отношением предал один игрок. Доволен позитивным настроем команды – за исключением одного [игрока]. У меня было 16 игроков на поле, мне понравилось отношение 15, но не одного. Кого? Не скажу. В январе он должен найти себе команду».

Итальянские медиа предположили, что речь шла о Рике Карсдорпе – кажется, не ошиблись. Например, La Gazzeta dello Sport пишет, что во время заброса на Лорьяна голландец находился не на своей позиции.

До этого к Карсдорпу уже были вопросы. В римском дерби он после замены направился не на скамейку запасных, а сразу в сторону раздевалки, не желая пожимать руку Моуринью и одноклубникам. Правда, после нескольких шагов в сторону раздевалки Карсдорп передумал, но многие заметили только его изначальное желание уйти.

Фото: globallookpress.com/Giuseppe Maffia; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini