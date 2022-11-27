Почти вся основа Марокко родом не из Марокко. Как так?

Вот пояснение.

Марокко и Хорватия выдали одну из самых нудных встреч первого тура ЧМ-2022 – хотя интригующих персонажей играло предостаточно. Например, марокканцы привезли в Катар интересную команду с вратарем «Севильи» и защитниками «ПСЖ» и «Баварии» по краям. Скучающий в «Челси» Хаким Зиеш и нападающий все той же «Севильи» Юссеф Эн-Несери тоже здесь – и готовы разрывать. Но интереснее другое.

В заявке очень мало тех, кто появился на свет в самом Марокко. Это наполовину команда эмигрантов – только 10 из 26 игроков родились в стране, за которую сыграют в Катаре.

С чем это связано?

Марокко – окно из Африки в Европу

Марокко – центр эмиграции из Африки в Европу примерно с 1960-х годов. Ватиканская Migrants and Refugees Section утверждает, что на 2014-й около 2,8 миллионов марокканцев уехали и проживали в Европе в поисках лучшей жизни. По ВВП на душу населения страна занимает 145-е место в мире, по индексу человеческого развития – 124-е. По уровню жизни Марокко выделяется на фоне других африканских стран (впереди только ЮАР и Тунис), но все равно значительно отстает от Европы, поэтому люди уезжают. Кроме того, поток миграции формируют беженцы из других африканских стран.

Примерный ежегодный поток только в Испанию по версии издания The New Humanitarian – около 18 тысяч человек.

Многие футболисты нынешней сборной – потомки мигрантов первой и последующих волн, сделавшие футбольный выбор в пользу страны, откуда их корни.

Марокко стало воротами в Европу из-за расположения. Королевство находится на северо-западе Африки между Атлантическим океаном и пустыней Сахара. Граница с Испанией проходит по Гибралтарскому проливу, до другого континента из самой ближайшей точки – примерно 15 км. Это самый быстрый (но значит, что безопасный) способ оказаться на континенте с другим уровнем жизни.

В первое время марокканцев принимали в Нидерландах, Франции и Бельгии. Все из-за миграционной политики этих стран – они нуждались в низкоквалифицированной и дешевой рабочей силе.

В Марокко с нелегальной миграцией почти не боролись и на часть нарушений откровенно закрывали глаза – то есть не закрывали границы на выход.

В 90-е более высококвалифицированные марокканцы поменяли направление и вместо Европы отправились в Канаду или США. Однако основная масса до сих пор едет в Испанию, Францию или Голландию.

Активные действия по борьбе с нелегальной миграцией стартовали только в начале 90-х. В 1993-м ЕС на свои деньги построил Сеутскую стену – систему пограничных сооружений, отделяющих испанский полуэксклав Сеута от Марокко. В январе 2017-го разгневанные марокканцы попытались штурмовать шестиметровую стену – из 1100 человек пролезло всего двое. Через пару дней их нашли и переслали обратно.

Трагедии на границе – обычное дело

Происшествия на границе с Испанией происходят слишком часто. Например, в июне как минимум 23 африканских мигранта погибли в очередной попытке пересечь границу – на этот раз уже марокканские полицейские избивали их дубинками и забрасывали камнями. Еще 76 человек получили серьезные ранения. Через несколько дней хлынула еще одна волна – 600 человек с палками и крюками. Пострадало не меньше 200 человек – в том числе 140 сотрудников службы безопасности.

Еще одна громкая история случилась в мае 2021-го. Тысячи мигрантов устремились в анклав Сеута в Северной Африке – и только за пару часов вплавь пересечь границу попытались около восьми тысяч человек. Большинство из них – подростки. Почти всех поймали и отправили обратно.

Шокированные испанцы частично признали автономию Западной Сахары под суверенитетом Марокко – и чтобы избежать трагедий, возобновили паромное сообщение между странами.

В Марокко существуют целые мафиозные группировки, которые занимаются незаконной переброской людей в Испанию. Люди идут на крайние меры и отдают сбережения, надеясь оказаться в Европе.

Испания и Марокко на уровне заявлений плотно сотрудничают в вопросе безопасности границ. Однако нелегальных мигрантов с тех пор меньше не стало.

Фото: globallookpress.com/Wang Lili/XinHua, Ngela Rahos/Keystone Press Agency, Xinhua; Gettyimages.ru/Alexander Koerner