Глупейший автогол в дерби Севильи: защитник попал в своего при выносе. Подарок «Бетису» от Хесуса Наваса через минуту после выхода

Севильское дерби вышло как всегда огненным – на этот раз мы запомним его еще и по вот такому глупому моменту.

В конце первого тайма «Севилья» получила красную карточку: за прямую ногу в чужую ногу после ВАР удалили Гонсало Моньтьеля. Чтобы компенсировать потерю этого правого защитника, главный тренер Хорхе Сампаоли вместо форварда Рафы Мира выпустил опытнейшего Хесуса Наваса.

Казалось бы, 36-летний игрок, который видел в карьере вообще все, для такой ситуации – отличная опция. Но вот что случилось буквально через минуту.

Центральный защитник Неманя Гудель собирался перезагрузить обстановку в штрафной и выбить мяч подальше, неплохо замахнулся. К сожалению, из-за ограничений по правам мы не можем показать вам видео, поэтому объясним на стоп-кадрах. Тут нужно оценить не только позицию Гуделя (обведен), еще важна позиция Наваса – это его нога торчит из-за игрока «Бетиса» левее от кружка.

Вдруг оказалось, что вынос Гуделя летит прямо в Наваса. Когда Хесус это понял, попытался подстроиться – сейчас уже трудно оценить, но, вероятно, лучше было этого не делать.

Потому что от ноги Наваса мяч полетел в собственную девятку – а вратарь Яссин Буну к такому готов не был. Он даже коснулся мяча и был близок к спасению, но все-таки не предотвратил автогол.

Перевернуть смысл матча «Севилье» тоже помогли удаления.

«Бетис» поймал одну красную еще до перерыва (Набиля Фекира выгнали после ВАР за отмашку в лицо), еще одну – в самом начале второго тайма, ее получил Борха Иглесиас.

Красные севильцы много контролировали мяч, раскачивали оборону зеленых – но сравнять получилось без особых подготовительных процедур.

Тоже за счет мощи удара Немани Гуделя. Тут он понял, что один в 25+ метрах от ворот – и смачно всадил. Настолько, что вратарь «Бетиса», старейшина Клаудио Браво, не успел дотянуться в прыжке.

Гудель вообще чуть не вырвал победу, на 89-й еще раз пальнул из-за штрафной – попал в перекладину.

Но хоть отчасти исправил то, что натворили в своей штрафной с бедным Навасом.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; кадры трансляции Okko