Вы это видели?
Блог

Глупейший автогол в дерби Севильи: защитник попал в своего при выносе. Подарок «Бетису» от Хесуса Наваса через минуту после выхода

Хесус Навас Хесус Навас
Гонсало Монтьель Гонсало Монтьель
Неманя Гудель Неманя Гудель
Бетис Бетис
Яссин Буну Яссин Буну
Севилья Севилья
Клаудио Браво Клаудио Браво
Футбол Футбол

Севильское дерби вышло как всегда огненным – на этот раз мы запомним его еще и по вот такому глупому моменту.

В конце первого тайма «Севилья» получила красную карточку: за прямую ногу в чужую ногу после ВАР удалили Гонсало Моньтьеля. Чтобы компенсировать потерю этого правого защитника, главный тренер Хорхе Сампаоли вместо форварда Рафы Мира выпустил опытнейшего Хесуса Наваса.

Казалось бы, 36-летний игрок, который видел в карьере вообще все, для такой ситуации – отличная опция. Но вот что случилось буквально через минуту.

Центральный защитник Неманя Гудель собирался перезагрузить обстановку в штрафной и выбить мяч подальше, неплохо замахнулся. К сожалению, из-за ограничений по правам мы не можем показать вам видео, поэтому объясним на стоп-кадрах. Тут нужно оценить не только позицию Гуделя (обведен), еще важна позиция Наваса – это его нога торчит из-за игрока «Бетиса» левее от кружка.

Вдруг оказалось, что вынос Гуделя летит прямо в Наваса. Когда Хесус это понял, попытался подстроиться – сейчас уже трудно оценить, но, вероятно, лучше было этого не делать.

Потому что от ноги Наваса мяч полетел в собственную девятку – а вратарь Яссин Буну к такому готов не был. Он даже коснулся мяча и был близок к спасению, но все-таки не предотвратил автогол.

Перевернуть смысл матча «Севилье» тоже помогли удаления.

«Бетис» поймал одну красную еще до перерыва (Набиля Фекира выгнали после ВАР за отмашку в лицо), еще одну – в самом начале второго тайма, ее получил Борха Иглесиас.

Красные севильцы много контролировали мяч, раскачивали оборону зеленых – но сравнять получилось без особых подготовительных процедур.

Тоже за счет мощи удара Немани Гуделя. Тут он понял, что один в 25+ метрах от ворот – и смачно всадил. Настолько, что вратарь «Бетиса», старейшина Клаудио Браво, не успел дотянуться в прыжке.

Гудель вообще чуть не вырвал победу, на 89-й еще раз пальнул из-за штрафной – попал в перекладину.

Но хоть отчасти исправил то, что натворили в своей штрафной с бедным Навасом.

Бетис – Севилья 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43, автогол Навас, 1:1 – 81 Гудель.
БетисБраво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Виллиан Жозе, 90), Вильям Карвалью (Гуардадо, 58), Родригес, Фекир, Иглесиас, Руибаль (Луис Энрике, 57).
СевильяБуну, Монтьель, Гудель, Рекик, Акунья (Теллес, 46), Ракитич, Гомес, Ламела, Оливер Торрес (Эн-Несири, 50), Жордан (Дольберг, 78), Рафа Мир (Навас, 43).
Предупреждения:
Акунья (38), Вильям Карвалью (45), Ламела (66), Гомес (70), Гудель (75), Луис Энрике (83), Теллес (83), Морено (88), Браво (90).
Удаления:
Монтьель (38), Фекир (45), Иглесиас (49).

Татуировки, аргентинский рок и шпионство за Бьелсой. Знакомимся с новым главным тренером «Севильи»

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; кадры трансляции Okko

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные