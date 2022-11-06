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Жуткий привоз решил римское дерби. Как же неловко сыграл защитник «Ромы»!

Штефан Раду Штефан Раду
Руй Патрисиу Руй Патрисиу
Педро Педро
Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон
серия А Италия серия А Италия
Рома Рома
Лацио Лацио
Рожер Ибанес Рожер Ибанес
Футбол Футбол

Рожер Ибанес – антигерой.

«Лацио» отчасти реабилитировался за провал в еврокубках (упали из Лиги Европы в Лигу конференций) – победили «Рому» (1:0). Победу добыли через привоз соперника.

На 28-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибанес получаил передачу от вратаря – Педро ускорился, но все равно эпизод в этот момент не вызывал особой тревоги.

Рожер пошел вперед, чуть отпустил мяч – и тут же нарвался на чистый отбор от Педро. Все по правилам, оправдать привоз нечем.

В итоге Фелипе Андерсон получил мяч в центре штрафной и спокойно пробил мимо вратаря – Ибанесу этот момент лучше забыть.

Вот эпизод в динамике.

Особенно больно, потому что гол в матче единственный.

Хотя страсти кипели до самого конца.

На 88-й минуте Штефан Раду поймал мяч за боковой линей – сам он был на скамейке – и не отдавал его Рую Патрисиу. Защитник «Лацио» даже упал от столкновения с кипером.

Разбираться прибежали вообще все – правда, конфликт быстро притих. Патрисиу и Раду поймали по желтой карточке.

«Лацио» сохранил победу (1:0) и поднялся на третье место – с 27 очками обошли как раз «Рому», она с 25 баллами шестая.

Рома – Лацио 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
6 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 29 Фелипе Андерсон.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Эль-Шаарави, 63), Смоллинг, Манчини (Челик, 46), Рожер, Кристанте, Пеллегрини (Вольпато, 53), Дзаньоло, Камара (Матич, 73), Абрахам, Залевски (Белотти, 73).
ЛациоПроведель, Романьоли, Казале, Марушич, Луис Альберто (Башич, 71), Весино, Катальди, Ладзари (Хюсай, 69), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Ромеро, 85), Педро (Канчельери, 68).
Предупреждения:
Манчини (8), Ладзари (25), Весино (50), Руй Патрисиу (87), Раду (88).

Дикая группа в ЛЕ: у всех (!) команд по 8 очков. В итоге «Лацио» едет в Лигу конференций

Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»

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