Жуткий привоз решил римское дерби. Как же неловко сыграл защитник «Ромы»!
Рожер Ибанес – антигерой.
«Лацио» отчасти реабилитировался за провал в еврокубках (упали из Лиги Европы в Лигу конференций) – победили «Рому» (1:0). Победу добыли через привоз соперника.
На 28-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибанес получаил передачу от вратаря – Педро ускорился, но все равно эпизод в этот момент не вызывал особой тревоги.
Рожер пошел вперед, чуть отпустил мяч – и тут же нарвался на чистый отбор от Педро. Все по правилам, оправдать привоз нечем.
В итоге Фелипе Андерсон получил мяч в центре штрафной и спокойно пробил мимо вратаря – Ибанесу этот момент лучше забыть.
Вот эпизод в динамике.
Особенно больно, потому что гол в матче единственный.
Хотя страсти кипели до самого конца.
На 88-й минуте Штефан Раду поймал мяч за боковой линей – сам он был на скамейке – и не отдавал его Рую Патрисиу. Защитник «Лацио» даже упал от столкновения с кипером.
Разбираться прибежали вообще все – правда, конфликт быстро притих. Патрисиу и Раду поймали по желтой карточке.
«Лацио» сохранил победу (1:0) и поднялся на третье место – с 27 очками обошли как раз «Рому», она с 25 баллами шестая.
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 0:1 – 29 Фелипе Андерсон.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Эль-Шаарави, 63), Смоллинг, Манчини (Челик, 46), Рожер, Кристанте, Пеллегрини (Вольпато, 53), Дзаньоло, Камара (Матич, 73), Абрахам, Залевски (Белотти, 73).
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Лацио –
Проведель, Романьоли, Казале, Марушич, Луис Альберто (Башич, 71), Весино, Катальди, Ладзари (Хюсай, 69), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Ромеро, 85), Педро (Канчельери, 68).
- Предупреждения:
- Манчини (8), Ладзари (25), Весино (50), Руй Патрисиу (87), Раду (88).
Дикая группа в ЛЕ: у всех (!) команд по 8 очков. В итоге «Лацио» едет в Лигу конференций
Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»
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