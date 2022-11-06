Жуткий привоз решил римское дерби. Как же неловко сыграл защитник «Ромы»!

Рожер Ибанес – антигерой.

«Лацио» отчасти реабилитировался за провал в еврокубках (упали из Лиги Европы в Лигу конференций) – победили «Рому» (1:0). Победу добыли через привоз соперника.

На 28-й минуте защитник «Ромы» Рожер Ибанес получаил передачу от вратаря – Педро ускорился, но все равно эпизод в этот момент не вызывал особой тревоги.

Рожер пошел вперед, чуть отпустил мяч – и тут же нарвался на чистый отбор от Педро. Все по правилам, оправдать привоз нечем.

В итоге Фелипе Андерсон получил мяч в центре штрафной и спокойно пробил мимо вратаря – Ибанесу этот момент лучше забыть.

Вот эпизод в динамике.

Особенно больно, потому что гол в матче единственный.

Хотя страсти кипели до самого конца.

На 88-й минуте Штефан Раду поймал мяч за боковой линей – сам он был на скамейке – и не отдавал его Рую Патрисиу. Защитник «Лацио» даже упал от столкновения с кипером.

Разбираться прибежали вообще все – правда, конфликт быстро притих. Патрисиу и Раду поймали по желтой карточке.

«Лацио» сохранил победу (1:0) и поднялся на третье место – с 27 очками обошли как раз «Рому», она с 25 баллами шестая.

Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»