Погба точно пропустит ЧМ. Это личная трагедия

Долго отказывался от операции и форсировал возвращение.

Поль Погба все-таки пролетел мимо ЧМ в Катаре. Подтвердила агент Погба – Рафаэла Пимента.

Издание L’Equipe пишет, что игрок «Юве» получил травму мышц бедра – она вызвана длительным периодом без игровой практики. Самое печальное, что только недавно Погба восстановился после тяжелого повреждения мениска и хотел набрать форму к началу турнира.

Не выйдет. До сих пор Погба не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

«Он не приедет в сборную только из-за того, что входит в костяк команды, – не драматизировал еще в сентябре тренер Дидье Дешам. – Если Погба не сыграет до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то его бесполезно вызывать. Поль и сам не хочет попадать в состав Франции таким образом».

А вот бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен считает иначе: «Поль – ключевой игрок как на поле, так и за его пределами. Сборной Франции нужен лидер в раздевалке. Факт присутствия Погба имеет огромное значение в жизни команды. Погба может играть не в каждом матче, но эта сборная многое потеряет без него. Если сборная Франции думает дойти до конца, то ей потребуется великий Поль Погба».

Погба медлил с операцией, все-таки согласился – и пытался вернуться на поле чересчур рано

Поль и его желание сыграть на ЧМ-2022 – печальная история.

В июле Погба получил легкое повреждение на тренировке. Газета Corriere dello Sport писала, что Поль покинул занятие, хромая из-за болевых ощущений в правом колене, а повреждение оценивалось как несерьезное. Никаких медицинских процедур даже не планировалось.

А вот дальше все стало сложнее. Оказалось, что французу неожиданно требуется операция в связи с повреждением мениска. В таком случае восстановление заняло бы порядка двух месяцев. Позже выяснилось, что повреждение мениска оказалось непростым – поэтому в случае операции Поль пропустил бы уже от трех до пяти месяцев.

Француз отказался из-за желания ехать на ЧМ – и экстренно начал поиски подходящего консервативного способа восстановления. К середине сентября Поль одумался – обследования показали, что операция необходима.

«Реалистичный прогноз по его возвращению – январь и никак не раньше, – прогнозировал тренер «Юве» Массимилиано Аллегри. – Чемпионат мира – это не моя проблема. Моя проблема заключается в том, что он вернется только в январе».

В середине октября Погба вдруг приступил к частичным тренировкам в общей группе. L’Equipe сообщал, что Погба форсирует возвращение и хочет вернуться на поле в начале сентября, чтобы набрать форму до ЧМ.

Провал.

Франция уже потеряла Канте. Варан – под вопросом

Мы привыкли, что Дидье Дешам не ограничен при выборе состава – уж слишком богатый выбор из-за гигантского числа достойных французских игроков. Но многие из обоймы рискуют пропустить ЧМ из-за повреждений – некоторые выбыли без шансов на поездку.

• Нголо Канте . У полузащитника «Челси» проявились проблемы с подколенным сухожилием, которые тот неожиданно усугубил в процессе восстановления. Это подтверждал и тренер Грэм Поттер. А позже в клубе заявили, что Канте перенес операцию, из-за которой останется вне игры на четыре месяца. Точно мимо ЧМ.

• Люка Эрнандес . Защитник «Баварии» травмирован еще с середины сентября. Недавно он вернулся к беговым тренировкам. К чемпионату мира обещают восстановление, но Юлиан Наггельсманн пока не так оптимистичен: «Серьезное повреждение. Нужно еще одно обследование. Торопиться нельзя».

• Майк Меньян . Голкипер «Милана» получил повреждение в игре за сборную Франции против Австрии в Лиге наций. Тоже сложно: если и успеет восстановиться, то впритык к началу ЧМ.

• Бубакар Камара . После шикарного сезона в «Марселе» Бубакар заслужил вызов в сборную Франции на летние матчи и переезд в АПЛ. А потом Камара получил травму колена – вернется только в самом конце ноября. На ЧМ точно не поедет.

• Рафаэль Варан . Защитник «МЮ» сломался в игре с «Челси» – и покидал поле в слезах. Казалось, что Варан надолго в лазарете, но последние новости успокаивают. Ожидается, что Рафа пропустит 3-4 недели и успеет восстановиться к ЧМ.

Звезды, которые пропустят ЧМ-2022 из-за травм

Фото: Gettyimages.ru/ Daniel Mihailescu – Pool / Pool, Tibor Illyes – Pool / Pool, Shaun Botterill