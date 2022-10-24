Вратарь «Ривера» взял пенальти на 90-й и сделал чемпионом «Боку»! Невероятная развязка в Аргентине

Сюжет!

Чемпионат Аргентины завершился в абсолютно крышесносном стиле. Золото забрала «Бока Хуниорс» – хотя до последнего момента титул мог уйти к «Расингу» из Авельянеды.

Перед последним туром «Бока» опережала «Расинг» на одно очко и в случае победы гарантировала чемпионство . «Расингу» же нужно было побеждать и верить, что «сине-золотые» потеряют очки. Был вариант и с чемпионским плей-офф, если бы «Бока» проиграла, а «Расинг» сыграл вничью.

И вот мы подобрались к самому интересному: соперником «Боки» в заключительном матче сезона был «Индепендьенте», а «Расинга» – «Ривер Плейт». Здесь интересно не только вечное противостояние «Боки» и «Ривера» – «Индепендьенте» и «Расинг» тоже исторические соперники! И если задачи претендентов на титул были понятны, то перед их соперниками встал вопрос: стоит ли выкладываться и тем самым помогать ненавистному конкуренту?

К счастью, никто не играл в поддавки – и развязка вышла потрясающей. Следим за хронологией событий ночи:

• К 50-й минуте матча «Бока» вела у «Индепендьенте» 2:1 (хотя проигрывала 0:1) и не зависела от результата «Расинга».

• 6 минут спустя счет открыли и в другом матче: у «Расинга» с пенальти отличился Матиас Рохас. Это ничего не поменяло в таблице, но «Боке» теперь нельзя было терять очки.

• На 81-й минуте «Бока» усложнила себе жизнь: пропустила от Николаса Вальехо, счет стал 2:2, а в виртуальной таблице на первое место взлетел «Расинг».

• Однако события сыпались и в параллельном матче: «Ривер» усилиями Мигеля Борхи сравнял счет на 80-й минуте, что вновь откинуло «Расинг» на вторую строчку.

А на 90-й минуте команда из Авельянеды заработала пенальти! Реализовавшего первый удар Рохаса уже заменили. Шанс принести чемпионство выпал Хонатану Гальвану. Но... вратарь «Ривер Плейт» и сборной Аргентины на ЧМ-2018 Франко Армани потащил удар, а после добивания мяч пошел выше.

• Через пять минут после нереализованного Гальваном пенальти «Ривер» окончательно похоронил надежды «Расинга» на титул: Мигель Борха сделал дубль и принес «Риверу» победу 2:1.

Все! Но праздник начался на другом стадионе.

«Бока» выстрадала чемпионство с разницей мячей всего «плюс 6». Зато в каком стиле.

Фото: REUTERS/Matias Baglietto; Gettyimages.ru/Marcos Brindicci