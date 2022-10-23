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«Интер» ярчайше обыграл «Фиорентину»: пропустил на 90-й, но вырвал победу на 95-й. Исход решил Мхитарян

Лоренцо Венути Лоренцо Венути
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Артур Кабрал
Николо Барелла Николо Барелла
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Жонатан Иконе Жонатан Иконе
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Интер Интер
Фиорентина Фиорентина
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Забили семь голов на двоих.

Матч 11-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» получился крайне напряженным и эмоциональным (3:4).

Миланский клуб, которому очень важно набирать максимум очков (в таблице «Интер» только на 7-й), к 15-й минуте забил дважды – отличились Николо Барелла и Лаутаро Мартинес.

Но «Фиорентина» вдруг вернулась в игру и сравняла счет к середине второго тайма. Новичок Артур Кабрал сократил отставание с пенальти еще в первом тайме, после перерыва Жонатан Иконе красивым обводящим ударом в девятку обнулил преимущество гостей. 

Через 10 минут голкипер «Фиорентины» Пьеттро Терраччано сбил в штрафной Лаутаро – главный арбитр матча Паоло Валери после просмотра ВАР указал на точку. Бить пошел сам Мартинес – и уверенно реализовал попытку.

Матч заканчивался, но оказалось, что самое интересное еще впереди. На 90-й минуте «Фиорентину» спас Лука Йович – для серба этот гол стал вторым за нынешний сезон в Серии А.

Казалось, что у команд уже не осталось ни сил, ни эмоций. Но «Интер» на последних мгновениях выбежал в опасную контратаку. После прострела Бареллы с линии штрафной первым на мяче был Лоренцо Венути, но защитник «Фиорентины» очень неудачно его выбил – прямо в ногу Генриха Мхитаряна. Гол армянина случился за 10 секунд до истечения компенсированного времени – в третий раз отыграться команда из Флоренции уже не успела.

«Мы прошли через особый период (6 матчей за 22 дня – Sports.ru), нам по-прежнему не хватает очень важных игроков. Но я всегда сохраняю спокойствие – когда тренируешь команды вроде «Интера» или «Лацио», всегда находится место критике. Но я спокоен, ведь мы еще ничего не сделали.

Самый важный шаг предстоит сделать в среду [в матче с «Викторией»], а теперь нам нужно восстановиться. Надеюсь, кто-то из игроков вернется в строй. Сейчас важно набрать очки в ЛЧ. В Серии А мы пропустили вперед конкурентов, нужно их догонять», – сказал после игры Симоне Индзаги.

 Такая яркая победа точно придаст «Интеру» сил в тяжелой борьбе.

Фиорентина – Интер 3:4 (1:2, 2:2)
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Барелла, 0:2 – 15 Мартинес, 1:2 – 33, пенальти Артур, 2:2 – 60 Иконе, 2:3 – 73, пенальти Мартинес, 3:3 – 90 Йович, 3:4 – 90 Мхитарян.
ФиорентинаТерраччано, Додо (Венути, 82), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 82), Бонавентура, Данкан (Йович, 52), Амрабат (Барак, 83), Артур, Куаме, Гонсалес (Иконе, 8).
ИнтерОнана, Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 67), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Корреа (Джеко, 61), Мартинес (Белланова, 85).
Предупреждения:
Бонавентура (35), Ачерби (35), Додо (38), Индзаги (38), Амрабат (54), Барелла (56), Миленкович (79), Думфрис (88).

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti

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