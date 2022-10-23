«Интер» ярчайше обыграл «Фиорентину»: пропустил на 90-й, но вырвал победу на 95-й. Исход решил Мхитарян

Забили семь голов на двоих.

Матч 11-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» получился крайне напряженным и эмоциональным (3:4).

Миланский клуб, которому очень важно набирать максимум очков (в таблице «Интер» только на 7-й), к 15-й минуте забил дважды – отличились Николо Барелла и Лаутаро Мартинес.

Но «Фиорентина» вдруг вернулась в игру и сравняла счет к середине второго тайма. Новичок Артур Кабрал сократил отставание с пенальти еще в первом тайме, после перерыва Жонатан Иконе красивым обводящим ударом в девятку обнулил преимущество гостей.

Через 10 минут голкипер «Фиорентины» Пьеттро Терраччано сбил в штрафной Лаутаро – главный арбитр матча Паоло Валери после просмотра ВАР указал на точку. Бить пошел сам Мартинес – и уверенно реализовал попытку.

Матч заканчивался, но оказалось, что самое интересное еще впереди. На 90-й минуте «Фиорентину» спас Лука Йович – для серба этот гол стал вторым за нынешний сезон в Серии А.

Казалось, что у команд уже не осталось ни сил, ни эмоций. Но «Интер» на последних мгновениях выбежал в опасную контратаку. После прострела Бареллы с линии штрафной первым на мяче был Лоренцо Венути, но защитник «Фиорентины» очень неудачно его выбил – прямо в ногу Генриха Мхитаряна. Гол армянина случился за 10 секунд до истечения компенсированного времени – в третий раз отыграться команда из Флоренции уже не успела.

«Мы прошли через особый период (6 матчей за 22 дня – Sports.ru), нам по-прежнему не хватает очень важных игроков. Но я всегда сохраняю спокойствие – когда тренируешь команды вроде «Интера» или «Лацио», всегда находится место критике. Но я спокоен, ведь мы еще ничего не сделали.

Самый важный шаг предстоит сделать в среду [в матче с «Викторией»], а теперь нам нужно восстановиться. Надеюсь, кто-то из игроков вернется в строй. Сейчас важно набрать очки в ЛЧ. В Серии А мы пропустили вперед конкурентов, нужно их догонять», – сказал после игры Симоне Индзаги.

Такая яркая победа точно придаст «Интеру» сил в тяжелой борьбе.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti