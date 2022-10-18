«Золотой мяч» для Бензема доставил французский гонщик французской команды «Ф-1». Эффектно прикатил на боевом болиде

Уже традиция.

«Золотой мяч» в этом году получился максимально французским: Награждать Бензема France Football позвал Зинедина Зидана, а вот подвез Кариму трофей гонщик французской «Альпин» Эстебан Окон.

Выходец из Нормандии подкатил на боевом «Лотусе» 2013 года (раньше использовался в Гран-при, а после продажи команды концерну «Рено» превратился в выставочную машину) – сделал все эффектно и с шумом.

После того как награду отцепили от автомобиля – Окон прошелся с ней по красной дорожке, попозировал перед камерами и даже поцеловал приз раньше Карима.

Для Эстебана процедура уже привычная: в прошлом году он доставил «Золотой мяч» вместе с напарником по «Альпин» Фернандо Алонсо. Точнее, сразу два мяча – женский и мужской.

Тогда организаторы долго держали интригу: Окон и Алонсо сняли шлемы уже на самой сцене.

На этот раз решили не интриговать – все-таки участие французской команды «Альпин» в парижской церемонии уже легко считывалось. Помимо Окона на вечере присутствовал и еще один гоночный француз – будущий напарник Пьер Гасли, с которым у Эстебана давняя вражда.

Окон и Гасли – друзья детства, которые затем рассорились. «Альпин» верит, что это не помешает в 2023 году создать им боеспособную команду пилотов из Франции.

Интересно, что Окон в свое время увел Гасли в автоспорт как раз из футбола. «Когда нам было семь или восемь, наши родители дружили, и он играл в футбол, пока я катался на картинге, – признавался Окон. – Мой отец сказал ему попробовать картинг, и после этого он бросил футбол ради гонок».

Тем не менее, Гасли остался футбольным фаном – болеет за «ПСЖ» и регулярно ходит на их матчи.

А теперь переход в «Альпин» помог и прикоснуться к одной из главных футбольных церемоний!

Фото: eastnews.ru/AFP/ALAIN JOCARD, AFP/FRANCK FIFE