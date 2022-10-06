Где могут встретиться два человека из 20-тысячного Краснограда? На поле «Сантьяго Бернабеу»!
Андрей Лунин 🤝 Михаил Мудрик.
В матче «Реала» и «Шахтера» (2:1) случилось удивительное пересечение. В старте на «Сантьяго Бернабеу» вышли сразу два игрока, которые родились и выросли в Краснограде – это городок в Харьковской области (Андрей Лунин играл в воротах «Реала», в «Шахтере» – Михаил Мудрик, он же главная звезда команды прямо сейчас).
Почему это пересечение удивляет? В Краснограде живут всего 20 тысяч человек. Ровно как в Калтане (Кемеровская область, Россия), где родился Александр Головин. Представьте, что Головин в Лиге чемпионов сыграет против еще одного парня из Калтана.
Мудрик и Лунин занимались в ДЮСШ Краснограда, которую открыли в 1970-м – уже 35 лет ей управляет директор Владимир Прохватило. В 2021-м его школу даже назвали лучшей в Украине по уровню физического воспитания.
Вот как выглядит школа и сам городок:
Главный исторический объект – Белевская крепость, построенная во времена казацких поселений в 18 веке для защиты от татар. С ее основания и начинается история города. Сегодня от нее осталось возвышение и руины – на их месте установили памятную стелу.
Красивый краеведческий музей.
Пути Мудрика и Лунина во многом пересекаются: занимались в Краснограде, оттуда перебрались в «Металлист», а в 2015-2016-х на фоне проблем клуба уехали в «Днепр». Лунин там и дебютировал во взрослом футболе, а Мудрик отправился дальше – в «Шахтер».
Интересно, что парни совершенно по-разному относятся к родному городу. Мудрик говорил, что всему научился в Харькове, а в Краснограде было несерьезно: «Никаких предпосылок стать футболистом там не было».
Лунин же и сейчас помогает родной ДЮСШ: передает подарки и форму, в школе проводят турниры его имени. «Андрей не забывает про заведение, где делал первые шаги, – говорит директор Прохватило. – Это лучше любых слов раскрывает его характер».
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- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 13 Родриго, 2:0 – 28 Винисиус Жуниор, 2:1 – 39 Зубков.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 75), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 80).
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Шахтер –
Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик, Степаненко (Траоре, 88), Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).
Фото: commons.wikimedia.org/Blitz1980, Kharkivian, Antonyahu, Zorg alex, Venzz; krasnograd.news; East News/AP Photo/Bernat Armangue, JAVIER SORIANO / AFP