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Где могут встретиться два человека из 20-тысячного Краснограда? На поле «Сантьяго Бернабеу»!

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Андрей Лунин 🤝 Михаил Мудрик.

В матче «Реала» и «Шахтера» (2:1) случилось удивительное пересечение. В старте на «Сантьяго Бернабеу» вышли сразу два игрока, которые родились и выросли в Краснограде – это городок в Харьковской области (Андрей Лунин играл в воротах «Реала», в «Шахтере» – Михаил Мудрик, он же главная звезда команды прямо сейчас).

Почему это пересечение удивляет? В Краснограде живут всего 20 тысяч человек. Ровно как в Калтане (Кемеровская область, Россия), где родился Александр Головин. Представьте, что Головин в Лиге чемпионов сыграет против еще одного парня из Калтана.

Мудрик и Лунин занимались в ДЮСШ Краснограда, которую открыли в 1970-м – уже 35 лет ей управляет директор Владимир Прохватило. В 2021-м его школу даже назвали лучшей в Украине по уровню физического воспитания. 

Вот как выглядит школа и сам городок:

Главный исторический объект – Белевская крепость, построенная во времена казацких поселений в 18 веке для защиты от татар. С ее основания и начинается история города. Сегодня от нее осталось возвышение и руины – на их месте установили памятную стелу.

Красивый краеведческий музей.

Пути Мудрика и Лунина во многом пересекаются: занимались в Краснограде, оттуда перебрались в «Металлист», а в 2015-2016-х на фоне проблем клуба уехали в «Днепр». Лунин там и дебютировал во взрослом футболе, а Мудрик отправился дальше – в «Шахтер».

Интересно, что парни совершенно по-разному относятся к родному городу. Мудрик говорил, что всему научился в Харькове, а в Краснограде было несерьезно: «Никаких предпосылок стать футболистом там не было».

Лунин же и сейчас помогает родной ДЮСШ: передает подарки и форму, в школе проводят турниры его имени. «Андрей не забывает про заведение, где делал первые шаги, – говорит директор Прохватило. – Это лучше любых слов раскрывает его характер».

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Реал Мадрид Испания – Шахтер Украина 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Родриго, 2:0 – 28 Винисиус Жуниор, 2:1 – 39 Зубков.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 75), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 80).
ШахтерТрубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик, Степаненко (Траоре, 88), Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).
Предупреждения:
Бондарь (55), Мудрик (90).

Фото: commons.wikimedia.org/Blitz1980, Kharkivian, Antonyahu, Zorg alex, Venzz; krasnograd.news; East News/AP Photo/Bernat Armangue, JAVIER SORIANO / AFP