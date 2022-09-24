«Нант» купил защитника через три недели после закрытия трансферного окна. Разве так можно?

Во Франции – да.

«Нант» взял и подписал 26-летнего защитника «Метца» Фабьена Сантонза за 4 миллиона евро. Через три недели после закрытия трансферного окна в Европе.

Стоп. Это как?

«Нант» просто воспользовался правилом джокера – обладатель Кубка Франции нуждался в усилении после плохого старта: 15-е место после 8 туров, пять поражений и четыре ничьих за 11 матчей во всех турнирах вынудили клуб воспользоваться козырем. Сантонз поможет тренеру Антуану Комбуаре перевернуть ситуацию.

«Нант» давно гонялся за Фабьеном – и игрок очень хотел уйти. «Президент «Метца» говорил мне, что если однажды за мной придут из хорошего спортивного проекта, то он отпустит меня. Я порядочный человек. Никто из руководства клуба не сдержал данное мне слово. Мне 26 лет. Я не смог подождать еще сезон. Захотел уйти. Что поделать? Разочароваться во мне – нормально. Но мешать – нет».

Забавный факт: в 2020-м Фабьеном серьезно интересовался «Спартак» – и тот правда мог оказаться в России. Стороны не договорились по цене: «Метц» потребовал 15 млн евро, московский клуб был готов дать только четыре миллиона. Переговоры тихо заглохли.

Как работает правило джокера, из-за которого «Нант» провернул трансфер?

Каждая команда в Лиге 1 может подписать одного игрока из внутреннего чемпионата вне трансферного окна – игроку необходима только лицензия Федерации футбола Франции. Такую сделку можно осуществить только в первые два месяца после закрытия окна. В случае с летним окном временной лимит для трансфера – конец октября.

Но и это еще не все. В правилах есть еще и «медицинский джокер» – по нему клуб сможет подписать новичка в случае, если какой-то игрок основного состава выбыл на срок от трех месяцев. Такого джокера можно приобрести в любой момент, даже спустя два месяца после закрытия трансферного окна.

Отдельным пунктом прописаны и свободные агенты – их можно регистрировать на протяжении всего сезона. Но в этом Франция не отличается от большинства других стран.

Яркий пример джокера – трансфер Валантена Ронжье из «Нанта» в «Марсель» в 2019-м. «Марсель» оформил переход после закрытия трансферного окна и выплатил 13 млн евро.

Нечто похожее есть и в Испании. Помните, как «Барса» в феврале 2020-м утащила из «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта? Только вот право на внеочередной трансфер клубу дали после травмы Усмана Дембеле. «Леганесу» заменить датчанина так и не дали.

Тогда для проверки серьезности травмы лига даже собирала независимую комиссию. Разрешение на дозаявку – исключительно внутреннее: подписать игрока можно лишь из Ла Лиги. Играть Мартин мог только во внутренних турнирах.

Сантонза тоже не поможет «Нанту» в Лиге Европы – его не успели зарегистрировать. Зато для Лиги 1 это мощное усиление.

Фото: Gettyimages.ru/Olympique de Marseille