В заявке «Олимпиакоса» 36 футболистов! Летом взяли Марсело, Хамеса и пару новичков «Ноттингема»

У них тот же владелец, что и у «Фореста».

Заявка греческого «Олимпиакоса» удивляет: там аж 36 футболистов, 15 из которых приобрели летом. Больше не числится ни за одной командой чемпионата: ближайший преследователь – ПАОК, у которого 33 человека в заявке. Заметный АЕК набрал только 28.

В «Олимпиакос» приехали звездные ветераны и пару парней из «Ноттингем Форест» – обоими клубами владеет греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис.

Кроме Хамеса и Марсело взяли южнокорейца из «Рубина» и воспитанника «Барселоны»

Отметим наиболее важные сделки лета.

• За испанского полузащитника Пепа Бьеля отдали аж 6 млн евро – это самый дорогой летний трансфер «Олимпиакоса». Раньше он играл в «Копенгагене» – там стал одним из лучших ассистентов Лиги конференций (4).

• Нападающий Седрик Бакамбу не закрепился в «Марселе», поэтому тоже отправился в Грецию. «Олимпиакос» забрал его свободным агентом – видимо, еще не забыли, как он разрывал за «Вильярреал».

• Бывший защитник «Интера» и «Атлетико» Шиме Врсалько тоже здесь – еще до старта сезона получил мышечную травму, но сейчас все в порядке, играет.

• Марсело выбирал между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» – бразилец предпочел заслуженную пенсию в Греции. Клуб встретил легенду по-королевски: провел экскурсию по базе и эффектно презентовал на переполненном стадионе.

• «Олимпиакос» не остановился на подписании Марсело и привез в Грецию еще одного ветерана – 31-летнего Хамеса Родригеса. Последним клубом колумбийца был катарский «Аль-Райян» – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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• Южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» и тоже отправился в «Олимпиакос»: детали его соглашения греки не раскрывают. Хван приехал в Казань летом 2020-го из «Ванкувера» – тогда за него отдали 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне южнокореец сыграл в 17 матчах Мир РПЛ: на его счету 2 гола и 3 ассиста. Контракт хава с российским клубом истекает в 2023 году.

•Конрад де ла Фуэнте на молодежном уровне представлял «Барселону». Блекло зашел в «Марсель» (1+3 за 23 матча), поэтому отправился в «Олимпиакос». 21-летний американец проведет следующий год в аренде.

• Еще два перехода провернули через «Ноттингем Форест», которым тоже владеет греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис (подобнее о нем – дальше). «Форест» купил форварда «Бордо» Хвана Ый Чжо (3,5 млн фунтов) и вингера «Блэкпула» Джоша Боулера (2 млн). И тут же оба ушли в аренду – как раз в «Олимпиакос».

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Маринакис превратил «Олимпиакос» в греческого гегемона. Утверждали, что при помощи коррупции и договорняков

Дальше рассказывает Денис Пузырев – вот фрагмент его текста о греческом бизнесмене.

«До покупки «Олимпиакоса» Маринакиса не слишком знали даже в Греции. Представляли как сына старшего Маринакиса – депутата и бывшего гендиректора «Олимпиакоса». Да, фирма Эвангелоса Capital Maritime Group процветала. Но мало ли в Греции успешных судовладельцев. Тем более что Маринакис в списке самых богатых судовладельцев занимал лишь 8-е место с состоянием в 600 млн долларов.

Однако приобретение «Олимпиакоса» изменило все, в стране с огромным числом фанатичных болельщиков владелец самого популярного клуба – это особый статус. Практически одновременно с покупкой клуба Маринакис избрался главой греческой Суперлиги и вице-президентом Греческой федерации футбола. То есть в одночасье стал важнейшей фигурой в греческом футболе.

И сразу посыпались скандалы. Первый случился весной 2011-го. После афинского дерби форварда «Панатинаикоса» Джибриля Сиссе избили болельщики «Олимпиакоса». Во время игры темнокожего француза закидывали пластиковыми стаканами с пивом и бананами, а трибуны скандировали расистские оскорбления. После завершения матча Сиссе столкнулся в подтрибунке с Маринакисом, где высказал ему претензии. Тот ответил какой-то резкостью, которую Сиссе трактовал как угрозу. А спустя полчаса на Сиссе напали.

Адвокаты форварда настаивали, что фанаты действовали по приказу Маринакиса, которого оскорбила дерзость Сиссе. Защита президента «Олимпиакоса» все отрицала, и в итоге суд признал его невиновным. Это был первый из многочисленных случаев, когда Маринакису удавалось выходить сухим из воды благодаря благосклонности судей.

Эпизод с Сиссе может показаться незначительным, особенно учитывая, что футболист по большому счету отделался испугом и парой синяков. Следующий скандал оказался гораздо масштабнее.

Спустя три месяца УЕФА опубликовал 130-страничный доклад, давший старт расследованию о коррупции в греческом футболе, вошедшем в историю как «Кариополис». В документе были свидетельства о 40 договорных матчах. В качестве доказательств к докладу приложили стенограммы прослушек телефонных разговоров с участием футбольных менеджеров, владельцев команд, представителей Суперлиги, федерации футбола и судей, в которых обсуждались исходы предстоящих матчей. В докладе содержались конкретные имена предположительных организаторов договорных матчей, и одной из ключевых фигур называли Эвангелоса Маринакиса.

За докладом последовало полицейское расследование. Полиция арестовала двух президентов клубов Суперлиги – Ахиллеаса Беоса из «Олимпиакоса» (Волос) и Ставроса Псомиадиса из «Кавалы», а также еще 8 футбольных функционеров. Несколько менеджеров объявили в розыск, 68 человек попали в число подозреваемых. Среди них оказались Маринакис, президент «Эгалео» Томас Митропулос, владелец «Левадиакоса» Иоаннис Компотис, владелец «Астероса Триполиса» Димитрис Бакос, четверо судей, работавших на матчах Суперлиги.

На суде, начавшемся в 2013 году, вскрылись глубокие проблемы греческого футбола. По версии прокуратуры, речь шла не просто об отдельных матчах с фиксированными результатами, которые позволяли причастным заработать на ставках, а системной коррупции гигантских масштабов.

Участники сговора определяли, какие клубы вылетят из Суперлиги, какие поднимутся наверх, кто будет играть в еврокубках. Чемпионство не обсуждалось – бессменным чемпионом Греции с 2010 года был «Олимпиакос». Прокурор Стаматос Даскалопулос в суде заявил, что убежден, что всю систему выстроил владелец и президент «Олимпиакоса» Эвангелис Маринакис, которому он предъявил обвинения в лжесвидетельстве, мошенничестве, взяточничестве, организации договорных игр и создании преступной группировки.

В качестве основных доказательств прокуратура приводила распечатки телефонных прослушек разговоров Маринакиса с подчиненными, которые он вел, используя сим-карты рабочих-мигрантов из Китая и Пакистана. Подробности этих переговоров активно сливались в греческие медиа. Особо резонансный эпизод – взрыв пекарни судьи Петроса Константинеаса в 2012 году. За месяц до этого он отказался от обеспечения нужного результата в игре «Олимпиакос» – «Ксанти», и гособвинение считало, что между этими фактами есть прямая связь.

Казалось, футбольной карьере Маринакиса конец. В 2015 году он был временно отстранен от футбольной деятельности, формально сложил полномочия президента «Олимпиакоса» до завершения суда. Ему даже пришлось заплатить залог в 200 тысяч евро, чтобы не дожидаться суда под арестом.

Но и в этот раз Маринакис избежал наказания. Он отрицал все обвинения и объяснял возникший скандал заговором. В частности, потребовал замены прокурора Аристидиса Кореаса на основании того, что тот якобы болеет за «Панатинаикос» и придерживается левых политических взглядов (сам Маринакис не скрывает правых убеждений). По мнению Маринакиса, это противоречило принципам беспристрастности во время суда. И этот довод сработал – незадолго до начала слушаний прокурора заменили.

Новый гособвинитель Панайотис Пулиос отказался от обвинений в адрес Маринакиса, и коллегия судей в июле 2015 года вынесла оправдательный приговор по всем пунктам. Два апелляционных суда подтвердили это решение, оправдав не только Маринакиса, но и всех 28 обвиняемых, проходивших по делу. «Кариополис», начинавшийся как масштабное расследование коррупции в греческом футболе, закончился ничем».

Фото: globallookpress.com/Yu Shuaishuai/XinHua, IMAGO/Lato Klodian / Eurokinissi, IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin, IMAGO/Lato Klodian / Eurokinissi, Klodian Lato/imago sportfotodienst; East News/Thanassis Stavrakis/Associated Press, AFP PHOTO / Aris Messinis; РИА Новости/Максим Богодвид