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В заявке «Олимпиакоса» 36 футболистов! Летом взяли Марсело, Хамеса и пару новичков «Ноттингема»

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Олимпиакос Олимпиакос
Конрад де ла Фуэнте Конрад де ла Фуэнте
Пеп Бьель
Хван Ый Чжо Хван Ый Чжо
Шиме Врсалько Шиме Врсалько
Седрик Бакамбу Седрик Бакамбу
Хван Ин Бом Хван Ин Бом
Хамес Родригес Хамес Родригес
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Марсело Марсело
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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У них тот же владелец, что и у «Фореста».

Заявка греческого «Олимпиакоса» удивляет: там аж 36 футболистов, 15 из которых приобрели летом. Больше не числится ни за одной командой чемпионата: ближайший преследователь – ПАОК, у которого 33 человека в заявке. Заметный АЕК набрал только 28.

В «Олимпиакос» приехали звездные ветераны и пару парней из «Ноттингем Форест» – обоими клубами владеет греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис.

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Отметим наиболее важные сделки лета.

• За испанского полузащитника Пепа Бьеля отдали аж 6 млн евро – это самый дорогой летний трансфер «Олимпиакоса». Раньше он играл в «Копенгагене» – там стал одним из лучших ассистентов Лиги конференций (4).

• Нападающий Седрик Бакамбу не закрепился в «Марселе», поэтому тоже отправился в Грецию. «Олимпиакос» забрал его свободным агентом – видимо, еще не забыли, как он разрывал за «Вильярреал».

• Бывший защитник «Интера» и «Атлетико» Шиме Врсалько тоже здесь – еще до старта сезона получил мышечную травму, но сейчас все в порядке, играет.

Марсело выбирал между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» – бразилец предпочел заслуженную пенсию в Греции. Клуб встретил легенду по-королевски: провел экскурсию по базе и эффектно презентовал на переполненном стадионе.

• «Олимпиакос» не остановился на подписании Марсело и привез в Грецию еще одного ветерана – 31-летнего Хамеса Родригеса. Последним клубом колумбийца был катарский «Аль-Райян» – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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• Южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» и тоже отправился в «Олимпиакос»: детали его соглашения греки не раскрывают. Хван приехал в Казань летом 2020-го из «Ванкувера» – тогда за него отдали 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне южнокореец сыграл в 17 матчах Мир РПЛ: на его счету 2 гола и 3 ассиста. Контракт хава с российским клубом истекает в 2023 году.

Конрад де ла Фуэнте на молодежном уровне представлял «Барселону». Блекло зашел в «Марсель» (1+3 за 23 матча), поэтому отправился в «Олимпиакос». 21-летний американец проведет следующий год в аренде.

• Еще два перехода провернули через «Ноттингем Форест», которым тоже владеет греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис (подобнее о нем – дальше). «Форест» купил форварда «Бордо» Хвана Ый Чжо (3,5 млн фунтов) и вингера «Блэкпула» Джоша Боулера (2 млн). И тут же оба ушли в аренду – как раз в «Олимпиакос».

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Маринакис превратил «Олимпиакос» в греческого гегемона. Утверждали, что при помощи коррупции и договорняков

Дальше рассказывает Денис Пузырев – вот фрагмент его текста о греческом бизнесмене.

«До покупки «Олимпиакоса» Маринакиса не слишком знали даже в Греции. Представляли как сына старшего Маринакиса – депутата и бывшего гендиректора «Олимпиакоса». Да, фирма Эвангелоса Capital Maritime Group процветала. Но мало ли в Греции успешных судовладельцев. Тем более что Маринакис в списке самых богатых судовладельцев занимал лишь 8-е место с состоянием в 600 млн долларов.

Однако приобретение «Олимпиакоса» изменило все, в стране с огромным числом фанатичных болельщиков владелец самого популярного клуба – это особый статус. Практически одновременно с покупкой клуба Маринакис избрался главой греческой Суперлиги и вице-президентом Греческой федерации футбола. То есть в одночасье стал важнейшей фигурой в греческом футболе.

И сразу посыпались скандалы. Первый случился весной 2011-го. После афинского дерби форварда «Панатинаикоса» Джибриля Сиссе избили болельщики «Олимпиакоса». Во время игры темнокожего француза закидывали пластиковыми стаканами с пивом и бананами, а трибуны скандировали расистские оскорбления. После завершения матча Сиссе столкнулся в подтрибунке с Маринакисом, где высказал ему претензии. Тот ответил какой-то резкостью, которую Сиссе трактовал как угрозу. А спустя полчаса на Сиссе напали.

Адвокаты форварда настаивали, что фанаты действовали по приказу Маринакиса, которого оскорбила дерзость Сиссе. Защита президента «Олимпиакоса» все отрицала, и в итоге суд признал его невиновным. Это был первый из многочисленных случаев, когда Маринакису удавалось выходить сухим из воды благодаря благосклонности судей.

Эпизод с Сиссе может показаться незначительным, особенно учитывая, что футболист по большому счету отделался испугом и парой синяков. Следующий скандал оказался гораздо масштабнее.   

Спустя три месяца УЕФА опубликовал 130-страничный доклад, давший старт расследованию о коррупции в греческом футболе, вошедшем в историю как «Кариополис». В документе были свидетельства о 40 договорных матчах. В качестве доказательств к докладу приложили стенограммы прослушек телефонных разговоров с участием футбольных менеджеров, владельцев команд, представителей Суперлиги, федерации футбола и судей, в которых обсуждались исходы предстоящих матчей. В докладе содержались конкретные имена предположительных организаторов договорных матчей, и одной из ключевых фигур называли Эвангелоса Маринакиса.

За докладом последовало полицейское расследование. Полиция арестовала двух президентов клубов Суперлиги – Ахиллеаса Беоса из «Олимпиакоса» (Волос) и Ставроса Псомиадиса из «Кавалы», а также еще 8 футбольных функционеров. Несколько менеджеров объявили в розыск, 68 человек попали в число подозреваемых. Среди них оказались Маринакис, президент «Эгалео» Томас Митропулос, владелец «Левадиакоса» Иоаннис Компотис, владелец «Астероса Триполиса» Димитрис Бакос, четверо судей, работавших на матчах Суперлиги.  

На суде, начавшемся в 2013 году, вскрылись глубокие проблемы греческого футбола. По версии прокуратуры, речь шла не просто об отдельных матчах с фиксированными результатами, которые позволяли причастным заработать на ставках, а системной коррупции гигантских масштабов.

Участники сговора определяли, какие клубы вылетят из Суперлиги, какие поднимутся наверх, кто будет играть в еврокубках. Чемпионство не обсуждалось – бессменным чемпионом Греции с 2010 года был «Олимпиакос». Прокурор Стаматос Даскалопулос в суде заявил, что убежден, что всю систему выстроил владелец и президент «Олимпиакоса» Эвангелис Маринакис, которому он предъявил обвинения в лжесвидетельстве, мошенничестве, взяточничестве, организации договорных игр и создании преступной группировки.  

В качестве основных доказательств прокуратура приводила распечатки телефонных прослушек разговоров Маринакиса с подчиненными, которые он вел, используя сим-карты рабочих-мигрантов из Китая и Пакистана. Подробности этих переговоров активно сливались в греческие медиа. Особо резонансный эпизод – взрыв пекарни судьи Петроса Константинеаса в 2012 году. За месяц до этого он отказался от обеспечения нужного результата в игре «Олимпиакос» – «Ксанти», и гособвинение считало, что между этими фактами есть прямая связь.

Казалось, футбольной карьере Маринакиса конец. В 2015 году он был временно отстранен от футбольной деятельности, формально сложил полномочия президента «Олимпиакоса» до завершения суда. Ему даже пришлось заплатить залог в 200 тысяч евро, чтобы не дожидаться суда под арестом.

Но и в этот раз Маринакис избежал наказания. Он отрицал все обвинения и объяснял возникший скандал заговором. В частности, потребовал замены прокурора Аристидиса Кореаса на основании того, что тот якобы болеет за «Панатинаикос» и придерживается левых политических взглядов (сам Маринакис не скрывает правых убеждений). По мнению Маринакиса, это противоречило принципам беспристрастности во время суда. И этот довод сработал – незадолго до начала слушаний прокурора заменили.

Новый гособвинитель Панайотис Пулиос отказался от обвинений в адрес Маринакиса, и коллегия судей в июле 2015 года вынесла оправдательный приговор по всем пунктам. Два апелляционных суда подтвердили это решение, оправдав не только Маринакиса, но и всех 28 обвиняемых, проходивших по делу. «Кариополис», начинавшийся как масштабное расследование коррупции в греческом футболе, закончился ничем».

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Фото: globallookpress.com/Yu Shuaishuai/XinHua, IMAGO/Lato Klodian / Eurokinissi, IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin, IMAGO/Lato Klodian / Eurokinissi, Klodian Lato/imago sportfotodienst; East News/Thanassis Stavrakis/Associated Press, AFP PHOTO / Aris Messinis; РИА Новости/Максим Богодвид

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