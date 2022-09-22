В Англии готовят реформу футбола. Топ-клубы оставят без переигровок в Кубке Англии и участия в Кубке Лиги в обмен на деньги для низших лиг

И введут ФФП.

В ноябре прошлого года группа болельщиков во главе с бывшим министром спорта Трэйси Крауч представила исследование по жизни футбола – по его итогам было предложено вернуть государству право на контроль за Премьер-лигой и всей футбольной системой.

Сейчас это привело к реформам: клубы АПЛ разрабатывают масштабную реформу, которая получила кодовое название New Deal For Football (Новая сделка для футбола). В среду проходит встреча руководителей клубов Премьер-лиги, на которой обсудят параметры соглашения.

Топ-клубы – за разгруженный календарь. Урезать будут внутренние кубки

Летом сообщали, что клубы АПЛ в целом поддерживают New Deal, но и у них есть требования: они выступают за разгрузку расписания, которое становится слишком заполненным различными турнирами.

• Во-первых, есть предложение избавиться от переигровок в Кубке Англии . Да, их не было уже пару сезонов – убирали как меру борьбы с последствиями коронавируса и загруженного расписания.

В этом сезоне переигровки в третьем и четвертом раунде (именно тогда в борьбу вступают клубы Чемпионшипа и АПЛ) собирались вернуть, но вряд ли получится. Слишком уж много матчей перенесли из-за смерти королевы.

Теперь же клубы обсуждают возможность уже навсегда оставить Кубок Англии без переигровок в раундах с клубами АПЛ – как раз в третьем и четвертом. С пятого раунда судьбу матча при ничьей решает дополнительное время и серия пенальти.

Правда, Футбольная ассоциация еще должна согласиться на такое предложение. Главный аргумент против ликвидации переигровок – шанс для маленьких клубов в случае ничьей сыграть в гостях против клуба АПЛ и получить за это серьезную сумму.

Даже если клубы продавят ликвидацию переигровок, она случится не раньше сезона-2024/25.

• Второе предложение – реформа Кубка Лиги . Ликвидировать его не планируют, но формат может поменяться.

Например, есть вариант, что участники еврокубков пропустят Кубок Лиги. Или выставят туда составы U-21 – как это сделал «Ливерпуль» пару лет назад, когда уезжал на клубный ЧМ.

Такой шаг – реально острый вопрос. Кубок Лиги по большей части проходит осенью-зимой – в самый разгар группового этапа еврокубков. С 2024 года проведут реформу Лиги чемпионов, которая добавит матчей на групповой этап. Так что в календаре может просто не остаться места для второго внутреннего кубка.

Ну и да, в этом сезоне EFL (английская футбольная лига, она проводит Кубок Лиги) вернула двухматчевые полуфиналы – это мало кого обрадовало.

Взамен – деньги для низших лиг и финансовый фэйр-плей

В первую очередь от Премьер-лиги требуют делиться деньгами со всей футбольной пирамидой. Times пишет, что EFL просит дополнительные 250 миллионов фунтов от АПЛ вдобавок к тому, что топ-лига уже отдает низшим дивизионам.

Ранее сообщалось, что в том же Чемпионшипе деньги от Премьер-лиги будут распределяться в зависимости от места, которое команда заняла по итогам сезона. При этом, вероятно, будут сокращены парашютные выплаты для команд, которые вылетели из АПЛ. Считается, что это поможет нивелировать разрыв между дивизионами.

Еще одна инновация – специальные гранты от Премьер-лиги для команд Чемпионшипа и низших лиг. Они будут выдаваться под развитие инфраструктуры: например, на строительство, реконструкцию стадионов или тренировочных баз.

В Премьер-лиге введут собственный финансовый фэйр-плей. Клубам запретят тратить более 70% годового оборота на зарплаты, трансферы и агентские – это все происходит в соответствии с рекомендациями УЕФА и переходу всей Европы на новый вариант ФФП.

В АПЛ решили, что если участники еврокубков вынуждены соблюдать эти правила, то требование справедливо и для всех остальных команд. Вводить будут постепенно: в 2023-м потолок будет 90% от оборота, в 2024-м – 80%, в 2025-м и дальше – 70%.

Клубы Премьер-лиги хотят, чтобы эти правила распространялись и на команды всей пирамиды EFL, потому что это оздоровит систему. Некоторые клубы Чемпионшипа уже тратят в год больше, чем зарабатывают.

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Решения по New Deal For Football на этой неделе ждать не стоит. Times считает, что клубы захотят присмотреться к новому премьер-министру Лиз Трасс и тому, насколько она готова и дальше продавливать политику государственного контроля за футболом.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill