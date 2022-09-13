Джеко обожает забивать «Виктории Пльзень» – 10 голов в 9 матчах, начал еще 16 лет назад в Чехии

Первый гол игрового дня в ЛЧ на счету Эдина Джеко. Босниец из «Интера» открыл счет в выездном матче с «Викторией Пльзень» (2:0) на 20-й минуте, щечкой отправив мяч в дальний угол.

Теперь «Виктория» – самая удобная команда для Джеко. Он забил уже 10-й гол в 9 матчах против чешского клуба. «Пльзень» оторвалась от «МЮ», которому Эдин забил 9 мячей в 11 играх.

Еще из свежих достижений: Джеко с 26 голами в Лиге чемпионов обошел Робина ван Перси и (ненадолго) Эрлинга Холанда. Босниец впервые с апреля 2018 года забил в ЛЧ на выезде – после гола «Ливерпулю» в полуфинале нападающий 8 мячей подряд забивал дома.

Джеко забивает «Виктории» уже за четвертый клуб. В составе «Ромы» вообще два хет-трика

Началось все еще весной 2006 года, когда юный Джеко играл в чешской «Теплице». Тогда почти 20-летний форвард вышел в перерыве матча с «Викторией» – и уже на 69-й минуте вернул команду в дело – превратил 1:3 в 2:3. «Теплице» горела 0:3, но в итоге вырвала боевые 3:3.

После этого Джеко еще дважды играл с «Викторией» в чемпионате Чехии, но потерпел поражения и голами не отметился. Зато босниец забил по голу в обоих матчах группового этапа ЛЧ-2013/14. Тогда нападающий уже играл за «Манчестер Сити», который легко победил чехов – 3:0 и 4:2.

С момента переезда Джеко в Италию – «Виктория» его любимая команда. Больше он не забивал никому: 6 голов в футболке «Ромы» и вот теперь отличился за «Интер».

Причем в обоих матчах за римлян Эдин положил по хет-трику: начал с ЛЕ (4:1 в 2016-м, причем в этом матче он сделал еще и ассист), продолжил в ЛЧ в 2018-м (5:0).

Фото: globallookpress.com/Giuseppe Maffia; REUTERS/David W Cerny