«Скандальное и гнилое решение якобы элитного судьи». Пламенные споры после матча «Челси»

«Вест Хэм» уверен, что у него украли ничью.

Дерби «Челси» и «Вест Хэма» (2:1) закончилось судейским скандалом. Дэвид Мойес после матча назвал решение арбитра «гнилым», а Деклан Райс описал все словом «бардак».

В чем причина?

К 90-й минуте команда Томаса Тухеля вела 2:1 – на гол Майкла Антонио ответили Бен Чилуэлл и Кай Хавертц. Причем вытащили во второй половине второго тайма: забили на 76-й и 88-й.

В самой концовке «Вест Хэм» вроде бы сравнял: помог точный удар Максвелла Корне – после столкновения Джеррода Боуэна с Эдуаром Менди.

Главный судья матча Энди Мэдли посмотрел ВАР, итог – фол и отмена гола!

Кому-то (а особенно игрокам «Вест Хэма») его решение показалось странным. Непонятно, куда Боуэн должен был убрать ноги, если Менди уже лежал на газоне.

Спорили и по ходу игры, и после финального свистка – а что толку.

Мойес и Райс злятся, а Тухель считает, что судья прав

После матча пошли реакции – каждый клуб держится своего мнения. И позиции, которая ведет к желаемому результату.

• Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень зол на арбитра: «Вы видели! Это скандальное решение, совершенно гнилое со стороны одного из якобы элитных арбитров – это не делает чести и тому, кто помогал ему на ВАР. Невероятное решение против нас.

Мы чувствуем, что отыгрались и сделали счет 2:2. Я в целом поддерживаю ВАР. Но считаю, что вратарь ныряет и симулирует травму – он делал то же самое при первом голе. Судья каким-то образом понял это настолько неправильно, просто невероятно».

• Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс жестко высказался в соцсетях: «Это одно из худших решений ВАР с момента его появления в игре. Бардак 😂»

• А Томас Тухель, наоборот, поддержал арбитра: «Сегодня нам повезло, что решение ВАР принято в нашу пользу, что, на мой взгляд, оказалось правильным решением. Мы хотели переломить ход встречи и сохранить три очка».

Благодаря этой победе «Челси» взлетел на пятое место в АПЛ – за шесть туров набрали 10 очков. А вот у «Вест Хэма» все уныло: только четыре, идут третьими с конца.

Злость Мойеса можно понять – решение как минимум спорное, а тут еще и нависла угроза увольнения.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Mike Hewitt