Левандовски уже лучший бомбардир Ла Лиги. Сделал два дубля подряд, стартовал в «Барсе» лучше всех новичков XXI века

И снова повторил лого Бундеслиги.

Роберт Левандовски быстро разгоняется в «Барселоне». В матче против «Вальядолида» у поляка дубль, суммарно теперь четыре гола в трех официальных матчах за. В концовке был близок и хет-трик – но Ивана Игнатьева заслонять было нельзя (решил вратарь Жорди Масип и перевел удар в перекладину), забил с добивания Серджи Роберто.

Первый гол «Вальядолиду» Левандовски забил в красивом прыжке, показал свою отличную растяжку.

Кстати, вам это ничего не напоминает?

Ведь это снова почти лого Бундеслиги! Только отраженное.

Помните, пару лет назад Роберт уже делал подобное, вытягивался за мячом – играл тогда как раз в «Баварии».

Теперь в каком-то смысле даже круче – не просто принял мяч, а забил таким образом.

Второй мяч Роберт отправил пяткой из середины штрафной – помог рикошет, но все равно получилось красиво.

• Левандовски сделал дубль во второй игре подряд. До этого он забил два гола «Сосьедаду» (тогда выиграли 4:1). У нового форварда «Барсы» не было голов только в стартовом туре, когда команда не забила «Райо» вообще.

• После дубля «Вальядолиду» Роберт стал лидером гонки бомбардиров в Ла Лиге. Столько же (4) забил Борха Иглесиас из «Бетиса», но у него половина с пенальти, а у Левандовского все четыре гола с игры.

• Левандовски – первый игрок за 11 лет, забивший четыре за первые три матча в Примере. В 2011-м это сделал Радамель Фалькао в составе «Атлетико». А в «Барселоне» Роберт и вовсе первый игрок в XXI веке, кто начал в новой команде настолько мощно.

• Поляк забил первые три гола в Примере в возрасте 34 лет и 7 дней – никто старше не делал этого. Левандовски отобрал рекорд у своего нынешнего одноклубника Пьера-Эмерика Обамеянга – тот забил первые три мяча в Примере в 32 года и 247 дней.

Хави счастлив: «Отмечу его голы, умение вовремя открыться для получения мяча, его движение и то, как он прикрывает мяч. Это феноменальный игрок. Потрясающий. Иметь его в команде – благословение. Он пример для подражания, прирожденный лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды. Он помогает тренерскому штабу, общается с молодежью и делает разницу на поле».

Две соседние победы с общим счетом 8:1 настраивают «Барселону» на позитив. Дальше им ехать к разочаровывающей на старте «Севильей» – там только одно очко за три тура. А через полторы недели уже и Лига чемпионов – начнется для «Барсы» дома против «Пльзени».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos