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✋ Зоммер сделал 19 сэйвов против «Баварии»! Это рекорд Бундеслиги

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«Бавария» дома не смогла задавить менхенгладбахскую «Боруссию» (1:1). Гигантским количеством моментов мюнхенцы подготовили сцену для восхитительного шоу от кипера «Гладбаха» Яна Зоммера.

33-летний швейцарец сделал 19 сэйвов (!) за матч и установил рекорд Бундеслиги, обогнав Александра Шволова, который в январе этого года отбил 14 ударов в матче с «Баварией», играя за «Герту».

Вот карта сэйвов Зоммера – одними только ударами в створ «Бавария» наколотила на 4,3 ожидаемых гола. Получается, Зоммер предотвратил 3,3 пропущенных по xG – феноменальный результат. Лишь одно из 20 попаданий все-таки стало результативным.

Заметно сосредоточение ударов по центру ворот (чем больше диаметр, тем больше вес удара в xG). Зоммер очень хорошо выбирал позицию. 

«Боруссия» отыграла прекрасное выступление Зоммера мемом – в твиттере клуб выложил скриншот с Джоном Сноу из «Битвы бастардов», девятого эпизода шестого сезона «Игры престолов», в котором Старки сражаются с армией Болтонов за Винтерфелл. 

Вас наверняка удивило присутствие Маттейса де Лигта в списке атакующих игроков «Баварии» – голландца в конце матча выпустили в атаку, где он отметился плотным ударом, который Зоммер, естественно, отбил.

Швейцарец своим перфомансом заслужил респекта даже от соперников. «Мы все знаем, что Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии». Да, сегодня не все наши удары были неберущимися, но его было практически невозможно пробить», – говорил Томас Мюллер.

Один из пользователей твиттера за несколько дней до матча выложил пророческий пост, где изобразил Зоммера с семью «Золотыми мячами» (отсылка к одному великому аргентинцу) и подписал: «Зоммер, если бы он играл только против «Баварии».

Зоммера хотел «МЮ», но Ян отказался от перехода – не хотел рисковать местом в сборной на ЧМ-2022

В середине августа немецкое издание Blick писало, что швейцарским голкипером интересуется «МЮ» – рассматривали его как подмену Давиду Де Хеа. Чуть позже информацию об интересе подтвердил журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер, но объяснил, почему переход невозможен.

«Информация Blick верна – «МЮ» хотел бы подписать Зоммера как второго вратаря. Он польщен, но не хочет рисковать своим местом в сборной Швейцарии перед чемпионатом мира. Переход скорее маловероятен», – написал Ирлбахер.

Чтобы брать пенальти Мбаппе и тормозить других звезд, Ян Зоммер медитирует и делает упражнения для глаз

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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