Аномалия в Бундеслиге: 43 удара за игру – и только один гол, забитый с третьей попытки после пенальти

«Фрайбург» победил и догнал «Баварию».

В Германии выдали матч с удивительно плохой реализацией. «Фрайбург» и «Бохум» нанесли по воротам друг друга 43 удара, но все решил единственный мяч, еле-еле залетевший в сетку.

Три штанги и перекладина под проливным дождем

Такое количество ударов можно объяснить дождем, который шел на протяжении большей части игры. Команды не стеснялись бить издали – и голевые моменты появлялись постоянно:

• На 22-й минуте вратарь «Бохума» Мануэль Риманн отразил два подряд удара от игроков «Фрайбурга», мяч отскочил к Николасу Хефлеру, которому оставалось попасть в незащищенную часть ворот, но полузащитник пробил мимо створа.

• На 48-й минуте случился тот самый гол. Все тот же Риманн дернул за футболку соперника, а судья при помощи ВАР назначил пенальти. К точке подошел Винченцо Грифо: Риманн отразил его первый удар, а затем и добивание головой. Но с третьей попытки Грифо все же протолкнул мяч в сетку.

• «Бохум» получил возможность отыграться на 65-й минуте: Геррит Хольтманн сместился в центр и пробил с 19 метров в дальний угол, но сотрсяс штангу.

• На 72-й опасно ответил уже «Фрайбург»: Грифо пробил, однако мяч после рикошета отскочил к Грегоричу, который неожиданно для вратаря продолжил головой – Риманн потащил. Грегорич добил с левой, но угодил в штангу. Мяч же снова отскочил на голову Грифо, удар которого взял Риманн.

• 10 минут спустя «Фрайбург» упустил еще один реальный шанс удвоить преимущество: Петерсен получил мяч у линии штрафной, принял его и пробил прямо в перекладину.

• Но и это еще не все – на 84-й Хольтманн из «Бохума» снова угодил в левую штангу! А ведь мог делать дубль.

Советуем посмотреть обзор целиком – он того стоит.

43 удара на двоих – это рекорд сезона

• Матч, который мог завершиться как минимум со счетом 4:2, подарил болельщикам лишь один гол. Но победитель заслужен – «Фрайбург» бил в два раза чаще соперника и выиграл с xG 4,54. Риман отразил 13 ударов по своим воротам – это личный рекорд Мануэля в Бундеслиге.

• «Фрайбург» набрал 9 очков в четырех матчах (лучший старт в истории клуба) и как минимум на день прорвался на второе место в таблице. У лидирующей «Баварии» столько же баллов, но пока на одну игру меньше.

• Другого итога быть не могло, ведь автор гола – Грифо. «Фрайбург» не проигрывает уже 23 матча в Бундеслиге, когда забивает Винченцо. В этом сезоне у него уже 3 мяча в четырех матчах.

• Еще одна тенденция в пользу «Фрайбурга» – клуб не проигрывает в семи последних домашних матчах Бундеслиги против «Бохума» (четыре победы и три ничьих).

• У «Бохума» ужасный старт – впервые в истории Бундеслиги клуб не набрал очков после четырех туров и идет на последнем месте в таблице. На прошлой неделе команда влетела «Баварии» 0:7. Последним клубом без очков после четырех туров был «Майнц» два года назад.

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa