«Андорра» с Пике-владельцем – первый иностранный клуб в истории Сегунды. Ею руководит бывший жонглер

Тренер – помощник Сетьена, который вечно матерится.

«Андорра» стала первым иностранным клубом в истории Сегунды. Еще четыре года назад клуб выступал в чемпионате Каталонии (пятый дивизион), а в прошлом сезоне выиграл группу и поднялся во второй испанский дивизион. Чем объясняется такой резкий взлет и при чем тут Жерар Пике?

Пике выкупил клуб и назначил спортивным директором бывшего жонглера

В 2018 году «Андорра» задыхалась без денег, поэтому поменяла юридический статус и стала открытым акционерным обществом, чтобы в клуб могли вкладываться спонсоры. После этого команду из Андорры-ла-Вельи выкупил холдинг Kosmos, который принадлежит защитнику «Барселоны» Жерару Пике. У испанца были и другие варианты – говорили, что он мог приобрести ныне не существующий «Реус» (небольшой клуб из одноименного каталонского города, в последние годы выступал в третьем дивизионе), но не сложилось. Вместе с покупкой Жерар закрыл долги клуба – 200 тысяч евро.

В истории «Андорры» началась новая эра. После повышения в четвертый дивизион команда сразу вышла в третий – благодаря расформированию того самого «Реуса» появилось вакантное место, и его заняла именно «Андорра», оплатив пошлину 452 тысячи евро и став новым участником тогда еще Сегунды Б.

Первым назначением Пике стал его близкий друг, бывший жонглер Жауме Ногес, пришедший на пост спортивного директора. Ногес – настоящий профи: совершает по сто звонков ежедневно и постоянно находится на контакте с главным тренером.

Еще немного о работоспособности Жауме: прошлым летом он контактировал с 500 футболистами – из них в клуб приехали 13 игроков. Это межсезонье спортдира тоже вышло загруженным: из 200 контактов подписали 13.

Сейчас в команде лишь три иностранца: аргентинец Николас Ратти, нидерландец Хектор Хевел и сенегалец Зурдин Тьор. Зато сразу шесть воспитанников Ла Масии: клуб ориентируется на «Барселону» и берет местных выпускников, адаптированных к системе. Состав «Андорры» полностью состоит из арендованных или подписанных свободными агентами футболистов.

Главный тренер «Андорры» – бывший помощник Сетьена, который строит в клубе «Барселону» Гвардиолы

Помните помощника Кике Сетьена в «Барселоне», который несколько лет назад обматерил вообще всех во время класико и даже взбесил Месси? Эдер Сарабия возглавляет «Андорру» с прошлого января – сменил Начо Кастро, когда клуб шел вторым в таблице.

«Сарабия сделал игроков лучше благодаря своим лидерским качествам», – отмечал спортдир Ногес. «Не существует магической формулы повышения в классе, – добавлял Ферран Виласека, директор холдинга Kosmos и президент «Андорры», в разговоре с El País. – Для этого надо много работать и четко распределять задачи. Эпизодическая удача и амбициозность помогли нам достичь своих целей. Сарабия нас немного удивил: мы добивались результата, но нам не хватало надежности, которую нам дал Эдер».

Ориентацию на «Барселону» подтверждал и Жауме Ногес. «Нам помогает то, что у клуба есть конкретная модель развития и методология. Они пришли к нам от Пике и от «Барсы» – мы любим владеть мячом». Вратарь «Андорры» Нико Ратти добавлял: «Тренировки у нас похожи на то, как тренируют в молодежных структурах «Барселоны», поэтому у нас в составе много игроков из Ла Масии».

«Если вы не видели, как играет «Андорра», представьте себе что-то вроде «Дрим Тим» (команда Кройффа начала 90-х – Sports.ru) или «Барселоны» Гвардиолы, – рассказывал Сарабия на днях изданию Marca. – Я начал понимать футбол в 8-9 лет в том виде, в котором мы сейчас его оттачиваем. Очевидно, команда растет очень быстро, и клуб должен за ней успевать. В этом сезоне надо постараться закрепиться в дивизионе, и тогда мы можем продолжить мечтать».

Холдинг высоко котирует «Андорру». Пике мечтает вывести клуб в Лигу чемпионов

«Мы очень любим «Андорру» и ее проект, – говорил Ферран Виласека. – Это сбывшаяся мечта для многих людей, работающих с нами».

Направление развития клуба привлекает новых болельщиков. Когда Kosmos только приобрел клуб, на матчи команды ходили 30-40 человек. Сейчас посещаемость «Эстади Насьональ» – в среднем от 500 до 900 человек.

«Однажды матч Кубка Испании посетило почти 1800 человек – отличный результат. Это очень хороший показатель».

Увеличилось и количество владельцев сезонных абонементов – со 150 до 700 на пике. «Когда началась пандемия, их стало поменьше, и сейчас владельцев абонементов в районе 500 человек, – констатировал Виласека. – Мы работаем над увеличением этого числа».

Главная цель всего проекта – выход в Лигу чемпионов, об этом мечтает владелец клуба Жерар Пике.

Пике – ключевая фигура проекта. Его обожают все

Тренер Эдер Сарабия выделял роль Пике в развитии «Андорры»: «Клуб очень сильно вырос, и фундаментальная заслуга принадлежит Жерару. То, сколько он знает о нашем составе или о соперниках, поражает. Когда мы видим, насколько он вовлечен, то двигаемся вперед с большим рвением».

Ногес добавлял: «Я разговариваю с Пике практически каждый день. Все трансферы обсуждаю с ним. Жерар – хороший аналитик, ему нравится продвинутая статистика. Это очень важно в контексте принятия решений.

Когда тебе звонит Жерар – это стимул для футболиста. Он лидер клуба, очень много помогает нам. Иметь в проекте фигуру уровня Пике – залог нашего успеха». Вратарь Нико Ратти рассказывал, что Пике иногда заходит в клубную раздевалку и поддерживает игроков.

Фанаты тоже довольны: «Мы рады и с нетерпением ждем начала сезона, – делился эмоциями Давид Курья, один из членов клубного фанатского объединения Squadra Carlemany. – Это исторический момент для команды и для всей страны. На улицах чувствуется всеобщее единение, многие люди захотели присоединиться к нам. Благодаря Пике мы там, где сейчас находимся».

«Андорра» стартовала в Сегунде победой 1:0 против «Овьедо» с победным голом на 95-й минуте. Конечно, команда точно далека от статуса фаворита в борьбе за выход в Примеру, но точно пошумит.

Фото: twitter.com/fcandorra