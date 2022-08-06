Сложный старт «Ливерпуля»: 2:2 с новичком АПЛ. Зато у Нуньеса 1+1

«Ливерпуль» неожиданно оступился в первом туре АПЛ – сыграли вничью с «Фулхэмом» на «Крэйвен Коттедж» (2:2).

Счет открыл лондонский клуб: Кенни Тете отлично навесил с правого фланга, а Александар Митрович на дальней продавил Трента и прошил Алиссона.

До перерыва голов больше не было. После первого тайма «Фулхэм» опережал «Ливерпуль» по количеству ударов (5 на 3), ударам в створ (1 на 0) и касаниям в штрафной (13 на 12).

Это фото Юргена Клоппа исчерпывающе характеризует игру «Ливерпуля» в первой половине матча.

Положение мерсисайдцев перед вторым таймом осложнила травма Тиаго Алькантары – вместо него в перерыве вышел Харви Эллиотт.

Спустя 6 минут после начала второй тайма вместо Роберто Фирмино вышел Дарвин Нуньес – и игра «Ливерпуля» стала заметно острее. Дарвин забил уже на 64-й минуте – пяткой под перекладину (!) после прострела Мохамеда Салаха. За несколько минут до этого Салах и Нуньес провернули такую же комбинацию – египтянин простреливал, уругваец проверял пяткой – но тогда потащил Мартин Родак.

Казалось, что «Ливерпуль» нашел игру, но все карты опять спутал Митрович – в штрафной нашел контакт с Вирджилом ван Дейком и сам же реализовал пенальти.

«Ливерпуль» все же нашел силы, чтобы сравнять счет. Гол опять организовали Нуньес и Салах – уругваец после заброса в штрафную скинул мяч на египтянина, а Мо аккуратно катнул мимо кипера.

На этом голы закончились – «Ливерпуль» потерял важные очки, которых может не хватить в конце сезона для борьбы с «Ман Сити».

Клопп признал, что «Ливерпуль» играл плохо – раскритиковал настрой команды

«Результат хороший – мы не заслуживали большего, но вот игру можно значительно улучшить. У нас не было импульса. Мы могли выиграть матч, так как у нас было больше моментов, но мы, вероятно, не заслуживали победы. Самое лучшее в игре – это результат. Мы провели действительно плохую игру. Настрой был неправильным с самого начала», – сказал Юрген.

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва остался доволен игрой своей команды – особенно португалец выделил Митровича.

«Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем.

Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее от своих игроков, Митрович – это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу», – говорил Силва.

Дарвин сделал 1+1 по «гол+пас». На предсезонке уругваец сначала лупил мимо, но затем собрался – и вытащил победу в Суперкубке с «Ман Сити»

Уругвайский форвард перешел в «Ливерпуль» за рекордные для клуба 75+25 млн евро – естественно, внимание к Нуньесу во время предсезонных сборов было повышенным.

Стартовал Дарвин не очень. По сети гуляли видео с тренировок и игр, где Нуньес бил мимо из выгодных позиций, а иногда даже промахивался по мячу – увидеть это величие можно в нашем июльском посте. Юрген Клопп предсказуемо защищал новичка – в неудачах, по мнению немца, были виноваты жара Бангкока и мозоли на ногах.

Уругваец быстро исправился – через неделю уже положил покер в ворота «РБ Лейпцига». Еще через 9 дней Дарвин внес большой вклад в завоевание «Ливерпулем» первого Суперкубка Англии с 2006 года – забил сам и заработал пенальти для Салаха.

После «Фулхэма» вопросы о целесообразности приобретения Дарвина окончательно отпали.

«Фулхэм» вышел в АПЛ третий раз за пять лет – сохранили костяк из Чемпионшипа и точечно усилили состав

«Фулхэм» удивил – лондонцы грамотно использовали свои моменты и два раза заставляли «Ливерпуль» отыгрываться. Ничью можно назвать закономерным результатом.

Самое время напомнить, как у «Фулхэма» в последнее время шли дела.

В апреле лондонцы триумфально вернулись в АПЛ – третий раз за пять лет. К тому моменту, когда промоушн был обеспечен, разница мячей «Фулхэма» составляла +61. У ближайших преследователей – «Борнмута» и «Хаддерсфилда» – было +30 и +13.

Заметное доминирование «Фулхэма» в Чемпионшипе вызвано в первую очередь тем, что клуб укрепил состав даже после вылета из Премьер-лиги. Лондонцы подписали вингера «Ливерпуля» Харри Уилсона – за 14 млн евро, нападающего «Фламенго» Родриго Муниза – за 8 млн, а Натаниэля Чалобу из «Уотфорда» перехватили бесплатно. При этом клуб понес минимальные потери.

Все это возможно благодаря парашютным выплатам – АПЛ платит вылетающим, чтобы было проще справиться с обслуживанием зарплатной ведомости на фоне падения доходов. В других лигах вылет обычно приводит к потере лидеров, в Англии это давно необязательно.

Как все устроено? Вылетевшие клубы в течение трех лет получают определенный процент от доли ТВ-доходов Премьер-лиги. В первый сезон после вылета это 55% от фиксированной суммы, которую получает каждый клуб АПЛ, во второй – 45%, в третий – 20%. Сейчас это примерно 42, 35 и 15 млн фунтов соответственно.

Есть ограничения. Клуб, пробывший в АПЛ только один сезон, не получает третью выплату. Если команда сразу возвращается в Премьер-лигу, то не получает выплаты за два оставшихся сезона.

«Фулхэму» хватает первой выплаты, чтобы получить преимущество перед остальными командами Чемпионшипа и сразу же вернуться в АПЛ. Правда, в элите команда быстро проваливается.

Перед нынешним сезоном лондонцы решили не повторять ошибок прошлых заходов в АПЛ и почти сохранили состав, игравщий в Чемпионшипе. Но точечные усиления все равно были – пришли Палинья («Спортинг», 20 млн евро), Андреас Перейра («МЮ», 9,5 млн), Кевин Мбабу («Вольфсбург», 5.5 млн) и Бернд Лено («Арсенал», 3,5 млн). В аренду взяли Манора Соломона из «Шахтера» и Шейна Даффи из «Брайтона».

А вот ключевого полузащитника Фабиу Карвалью пришлось отпустить – как раз в «Ливерпуль».

Митрович в прошлом сезоне настрелял в Чемпионшипе 43 гола – больше за всю историю турнира не забивал никто

Особое внимание стоит уделить автору дубля и главному герою матча – 27-летнему Митровичу.

Александар в прошлом сезоне просто разорвал Чемпионшип – в 46 матчах забил 43 гола. Ближайший преследователь – Доминик Соланке из «Борнмута» – отстал от серба на 14 мячей.

За 18-летнюю историю Чемпионшипа никто не мог похвастаться такой результативностью – но рекорд по голам во втором английском дивизионе принадлежит легенды «Мидлсбро» Джорджу Кэмселлу – в сезоне-1926/27 он настрелял 59 голов в 37 играх.

Отличная заявка, чтобы стать лучшим бомбардиром АПЛ – посмотрим, что будет дальше.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; East News/JUSTIN TALLIS / AFP; Gettyimages.ru/Clive Rose