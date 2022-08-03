Ради нового ТВ-контракта Лигу 1 сократят до 18 клубов. В этом сезоне вылетят сразу четыре команды

В Бундеслиге и Серии А тоже думают над новым форматом.

С сезона-2023/24 Лига 1 изменится – в турнире останется на две команды меньше. Об этом еще в прошлом году сообщила LFP – организация, управляющая всеми профессиональными лигами Франции.

Весной 2023-го в Лигу 2 вылетят сразу четыре команды, а в элиту поднимутся только две. Затем систему вылета и повышения в классе вернут к прежнему виду: плюс/минус два и плей-офф за третью путевку. Инициативу поддержали почти единогласно: только «Метц» высказался против сокращения.

Во Франции такой формат уже был: до сезона-2002/03 в Лиге 1 играли 18 команд, потом ее расширили до 20.

Президент LFP Венсан Лабрюн уверен, что это правильный шаг: «Очень хорошее решение, которое показывает единство клубов и игроков во французском футболе. Оно позволяет создать условия для амбициозного плана реформ на будущее».

Почему перешли на новый формат?

Официально сокращение объяснили реформами Лиги чемпионов: с 2024-го там будет 10 матчей в группе вместо шести, а сокращение Лиги 1 = снижение нагрузки для игроков ведущих клубов.

Похоже, Лига 1 действует по стратегии Аньелли (когда он еще был президентом Ассоциации европейских клубов) – вот тут он говорит почти слово в слово: «Мы действительно думаем, что 20 команд для поддержания конкурентного баланса в чемпионатах – это слишком много».

На самом же деле клубами и функционерами двигала паника из-за ТВ-денег. Глава Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лабрюн честно признал это. «Если мы скажем, что делаем это только ради футбола, мы солжем. Реальность такова, что по мере ухудшения ситуации с телевизионными правами количество матчей должно быть сокращено».

Что же стряслось? Известно, что во Франции большие проблемы с телевизионными правами, причина – компания Mediapro и ее многочисленные кредиты.

В июле и августе 2020-го Mediapro перечислила в лигу 143 млн евро (уже для этого компания привлекла деньги акционеров и кредиты), а затем начался кошмар: вещатель не перевел ни цента в дату очередного транша (5 октября требовалось 172,3 миллиона евро), 5 декабря тоже 0 (должен был еще 152,5 млн).

Отчасти проблема связана еще и с тем, что чемпионат Франции в позапрошлом году так и не возобновили после коронавирусной паузы – единственным из топ-лиг.

Теперь у Лиги 1 контракт с более надежным вещателем – Canal+. Однако сделка упирается именно в формат турнира. Canal+ хотел забрать только лучшие матчи тура и заплатить меньше, чем за показ полноценного чемпионата.

Но предложил и второй вариант: сокращение Лиги 1 до 16 (поддержал «Лион») или 18 клубов – только тогда Canal+ готов на полный пакет. Матчей меньше, но соотношение цены и объема комфортнее.

Что могут изменить в других топ-лигах: Серия А тоже думает над сокращением, в Бундеслиге обсуждают плей-офф

Реформы предлагают не только во Франции.

• Бундеслига. В феврале 2022-го новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предложила плей-офф после основного сезона. Большинство клубов пока против.

• Серия А. Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предложил с 2023 или с 2024 года ввести плей-офф для определения победителя (там могут участвовать 4, 6 или 8 команд) и плей-аут для клубов, которые вылетают в Серию B. А также сократить лигу с 20 до 18 команд. Идея вдохновлена выводами из исследования Deloitte.

• Ла Лига. Испания пока не выступила с конкретным планом, но Федерация футбола предложила боссу Ла Лиги Хавьеру Тебасу сократить количество команд и подумать о новом формате. Правда, Тебас сомневается, несмотря на свои прогрессивные взгляды.

Похоже, скоро нас ждут масштабные изменения почти во всех топ-лигах.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alexander Hassenstein; eastnews.ru/SIPA/Mathieu Pattier