Суарес возвращается в «Насьональ» из Монтевидео спустя 16 лет. Фанаты зазывали Луиса 15 тысячами картонных масок

Сработало.

Европейская карьера Луиса Суареса подошла к концу. 35-летний нападающий возвращается в Уругвай – в родной «Насьональ» из Монтевидео, где провел первый сезон в профессиональном футболе. Оттуда Луис в 2006-м перебрался в «Гронинген», начав большое путешествие.

Суарес опубликовал видеообращение, в котором сообщил о предварительной договоренности с «Насьоналем». Клуб репостнул обращение, подтвердив предстоящий переход.

В Уругвае Луиса точно ждут.

На один из последних домашних матчей «Насьоналя» против «Серрито» (5:0) на стадион пришли 15 тысяч болельщиков в масках с лицом бомбардира. Это практически половина арены – она вмещает 34 тысячи человек.

Маски использовали даже футболисты: защитник Кристиан Алмейда вышел в ней на разминку перед игрой, а гол отпраздновал вот так.

В соцсетях вирусился хэштег #SuarezANacional (Суарес в «Насьональ»). К слову, на матче были не только маски: на трибунах появилась мозаика футболки с номером 9. А на 9-й минуте стадион скандировали имя Луиса.

«Попрошу фанатов, чтобы они продолжили делать подобные вещи. Это впечатлило Луиса и его семью», – делился после матча президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес.

Какие еще были варианты у Суареса?

После ухода из «Атлетико» уругваец был в статусе свободного агента. Слухи о трансфере в «Насьональ» пошли еще 7 июля: после срыва перехода в «Ривер Плейт» Суарес в разговоре с уругвайским медиа пожаловался, что родной клуб не предлагает ему вернуться.

На прошлой неделе президент Хосе Фуэнтес лично летал в Мадрид, чтобы встретиться с игроком. По его словам, встреча прошла «очень позитивно», однако футболист попросил некоторое время на раздумья. Вместе с этим появились новости об интересе других клубов: в частности, дортмундской «Боруссии», ищущей замену Себастьяну Аллеру. Спортивный комментатор Тэйлор Твеллман твитил, что у уругвайца на руках предложение от «Лос-Анджелеса» из МЛС.

И все же Луис возвращается туда, где начинал.

Суарес – действительно воспитанник «Насьоналя»?

Да, Луис попал в клуб в 13 лет. Первый матч за основу нападающий сыграл 3 мая 2005 года, и сразу в Кубке Либертадорес – против колумбийского «Хуниора». Дебютный гол случился в сентябре того же года в игре национального чемпионата против «Пайсанду». Всего Суарес забил 12 голов в 35 матчах за «Насьональ» и дважды стал чемпионом, после чего ушел в «Гронинген» за миллион долларов.

Фото: eastnews.ru/Pablo PORCIUNCULA