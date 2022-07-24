«Бавария» покупает нападающего 2005 года рождения за 20+8,5 млн евро. Кто он такой?

В «Баварию» переезжает 17-летний нападающий «Ренна» Матис Тель: мюнхенцы заплатят за него 20 млн евро, еще 8,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Возможно, Тель станет самым дорогим 17-летним игроком в мире – «Боруссия» отдала за Джуда Беллингема 25 млн, а здесь с бонусами может дойти до 28,5 млн.

Юлиан Нагельсманн максимально воодушевлен: «Мы стараемся находить молодых и талантливых футболистов, способных дорасти до мирового уровня. Я верю, что однажды Тель забьет 40 голов за сезон. Будем счастливы, если в этом сезоне он забьет десять».

По мнению тренера, Тель может закрыть любую позицию в атаке, а боссы клуба оценивают его талант на уровне Мбаппе.

Тель в 13 лет играл в центре защиты и дебютировал за «Ренн» раньше Камавинга, который уже в «Реале»

Матис привлек к себе внимание скаутов в 13 лет: тогда он еще играл в центре обороны «Парижа». Теля обнаружил агент Гадири Камара и сразу привез в «Ренн» – правда, ему пришлось ждать еще пару лет, чтобы покинуть столицу (из-за возрастных ограничений в Лиге 1).

В «Ренне» парень быстро перешел из обороны в атаку. «Мы увидели его способность быть решительным, забивать голы и делать разницу, – объяснял Камара. – Именно это позволило ему так быстро переместиться выше. Сегодня он обладает потрясающей универсальностью, потому что способен адаптироваться к любой роли нападающего или полузащитника».

Но идеальное место на поле для Теля пока еще не нашли. «Нам все еще трудно найти роль, где у него может быть лучшая карьера. Я думаю, что он позиционирует себя как «десятка» – сразу под нападающим», – говорил агент еще год назад. Сейчас Теля преимущественно расcматривают в центре нападения.

Тель, который с детства фанатеет от Тьерри Анри, считается одним из главных талантов Лиги 1. Он дебютировал там в прошлом сезоне – причем аж на месяц раньше Эдуардо Камавинги из «Реала». Матис впервые вышел за «Ренн» против «Бреста» в августе 2021-го – тогда ему было всего 16 лет и 110 дней. Тель стал 11-м в списке самых молодых дебютантов Лиги 1 и вскоре получил первый профессиональный контракт до 2024 года. «Это очень эмоциональный момент для меня, но самая трудная часть еще впереди», – говориk Матис.

Матис выиграл юношеский Евро с французами, во взрослом футболе – 0+0 за 79 минут

Всего за основной «Ренн» у него набралось 79 минут в 10 матчах (без голевых действий). Зато во второй команде он забил 6 голов за 6 матчей. Еще был капитаном сборной Франции U17 (5 голов в 9 играх) и ярко выступил на юношеском Евро: 2+2 по системе «гол+пас» и победа в турнире.

По мнению бывших тренеров Теля, реальных недостатков у него нет, есть только элементы, которые нужно усовершенствовать. «У Матиса сильные атлетические качества. Он опережает свой возраст. Матис способен быстро и долго бежать, показывать высокую интенсивность, – рассказывал Ромен Феррье, тренер резервной команды «Ренна». – Идея заключалась в том, чтобы поставить Матиса в центр внимания, развить его видение на 360° и футбольную проницательность».

Учитывая надежды Нагельсманна на 10 голов в новом сезоне, Тель вполне может получать шансы в основной команде. Стилистически он совсем не похож на Левандовского, но это все-таки нападающий, который точно нужен после ухода поляка.

Фото: eastnews.ru/Icon sport/Sipa USA; Gettyimages.ru/Paolo Bruno