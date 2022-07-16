Вы это видели?
Блог

Самые дорогие трансферы игроков за 30 лет: Левандовски будет в топ-3, Роналду лидирует с космическим отрывом

Бернли Бернли
Фиорентина Фиорентина
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Рома Рома
Милан Милан
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Бавария Бавария
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Барселона Барселона
Ювентус Ювентус
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Роберта Левандовского за 45 млн евро (еще 5 предусмотрены бонусами) – об этом сообщили авторитетные инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо. Сам форвард уже попрощался с командой.

Совсем скоро Левандовски переедет в Каталонию, и его переход станет одним из самых дорогостоящих среди игроков старше 30 лет.

•‎ Самый дорогостоящий трансфер – переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро в 2018 году. На тот момент звездному португальцу было 33 года.

•‎ «Барселона» фигурирует почти в половине сделок. Самый любопытный из них – переход Миралема Пьянича из «Ювентуса» в «Барселону», за который каталонцы заплатили 60 млн евро. В обратную сторону последовал Артур – за бразильца «Юве» отвалил 70 млн евро.

Тут важна бухгалтерская деталь: сумму покупки распределяют ровным слоем в соответствии с длительностью контракта, она не давит на бюджет моментально, а вот прибыль от продажи в документах фиксируют сразу целиком – она влияет на ближайший финансовый отчет, улучшает текущие показатели. Так что такой обмен Пьянича на Артура был выгоден с финансовой точки зрения – здесь можно ознакомиться подробнее.

Любопытно, что есть и другой похожий случай. «Барса» отправила в «Валенсию» вратаря Силлесена, взяв Нето в запас под тер Штегена, суммы совпали полностью: 35 миллионов в одну сторону, 26 плюс 9 бонусами в другую. Сообщалось, что «Барселона» провела свою покупку до 30 июня 2019-го, а продажу оформила уже в июле – именно с 1 июля начинается новый финансовый год. Так удалось и помочь «Валенсии» с отчетом по ФФП за предыдущий сезон, и улучшить разницу в своем следующем, где вкладывались в Гризманна.

•‎ Леонардо Бонуччи упоминается в двух переходах. В 2017 году итальянский защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан» за 42 млн евро, но уже год спустя осознал ошибку и попросился обратно в Турин – летом 2018-го «Юве» заплатил за Лео 35 млн евро.

•‎ Инородно на фоне довольно свежих переходов выглядит трансфер Габриэля Батистуты из «Фиорентины» в «Рому» в 2000 году. Тогда римляне раскошелились на 36 млн евро, что для тех времен – фантастическая сумма.

Как Хави разместить Рафинью, Дембеле, Обамеянга и Левандовского? Есть смелая гипотеза

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные