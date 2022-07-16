Самые дорогие трансферы игроков за 30 лет: Левандовски будет в топ-3, Роналду лидирует с космическим отрывом

«Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Роберта Левандовского за 45 млн евро (еще 5 предусмотрены бонусами) – об этом сообщили авторитетные инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо. Сам форвард уже попрощался с командой.

Совсем скоро Левандовски переедет в Каталонию, и его переход станет одним из самых дорогостоящих среди игроков старше 30 лет.

•‎ Самый дорогостоящий трансфер – переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро в 2018 году. На тот момент звездному португальцу было 33 года.

•‎ «Барселона» фигурирует почти в половине сделок. Самый любопытный из них – переход Миралема Пьянича из «Ювентуса» в «Барселону», за который каталонцы заплатили 60 млн евро. В обратную сторону последовал Артур – за бразильца «Юве» отвалил 70 млн евро.

Тут важна бухгалтерская деталь: сумму покупки распределяют ровным слоем в соответствии с длительностью контракта, она не давит на бюджет моментально, а вот прибыль от продажи в документах фиксируют сразу целиком – она влияет на ближайший финансовый отчет, улучшает текущие показатели. Так что такой обмен Пьянича на Артура был выгоден с финансовой точки зрения – здесь можно ознакомиться подробнее.

Любопытно, что есть и другой похожий случай. «Барса» отправила в «Валенсию» вратаря Силлесена, взяв Нето в запас под тер Штегена, суммы совпали полностью: 35 миллионов в одну сторону, 26 плюс 9 бонусами в другую. Сообщалось, что «Барселона» провела свою покупку до 30 июня 2019-го, а продажу оформила уже в июле – именно с 1 июля начинается новый финансовый год. Так удалось и помочь «Валенсии» с отчетом по ФФП за предыдущий сезон, и улучшить разницу в своем следующем, где вкладывались в Гризманна.

•‎ Леонардо Бонуччи упоминается в двух переходах. В 2017 году итальянский защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан» за 42 млн евро, но уже год спустя осознал ошибку и попросился обратно в Турин – летом 2018-го «Юве» заплатил за Лео 35 млн евро.

•‎ Инородно на фоне довольно свежих переходов выглядит трансфер Габриэля Батистуты из «Фиорентины» в «Рому» в 2000 году. Тогда римляне раскошелились на 36 млн евро, что для тех времен – фантастическая сумма.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON