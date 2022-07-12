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Добро пожаловать на адские тренировки Конте: здесь Кейна тошнит, а Сон теряет сознание

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Страдания звезд в раскаленном Сеуле.

Предсезонные сборы европейских клубов в самом разгаре. «Тоттенхэм» готовится к сезону в Южной Корее – на родине Сон Хын Мина. Но самому корейцу от этого не легче. На открытой тренировке перед 6 тысячами зрителей лучший бомбардир АПЛ страдал вместе с партнерами.

«Тоттенхэм» прилетел в Сеул только в воскресенье, но занятие вечером понедельника было для команды уже третьим. И самым беспощадным: после работы с мячами игрокам предстояло 42 (!) раза пробежать все поле. За ними присматривал жесткий помощник Конте Джан Пьеро Ветроне, которого не просто так прозвали «морпехом».

Харри Кейну и Сону количество забегов сократили до 30 (для них тренировки были первыми после каникул), но это не сильно помогло. Харри первым рухнул на газон. Его даже стошнило. Вернуло к жизни нападающего холодное полотенце. Выносливый Сон тоже не справлялся: выжатый кореец свалился без чувств, его приводили в себя. 

Сказались жара в Сеуле (во время тренировки градусник поднимался до 30 градусов по Цельсию) и уже ставшие легендарными тренировочные сессии Конте.

Кореец все же покинул поле с улыбкой – и под аплодисменты трибун.

Конте мог бы дать главным звездам некоторое время на раскачку, но не стал этого делать – сразу бросил их в горячую печь тренировочной рутины.

Лучше остальных на тренировке чувствовал себя 20-летний нападающий Трой Пэрротт – ирландец взорвался на последнем круге и финишировал первым.

«Я довольно хороший бегун, но это было тяжело. Это была тяжелая работа, но это подготовка», – рассуждал Пэрротт после сессии.

Конте говорит, что его игроки должны есть траву и потеть кровью

Автор Sports.ru Андрей Клещенок описывал тренировки Антонио так: «Тренировочная система Конте – самая жестокая в современном футболе. Он один из немногих, кто до сих пор делает две тренировки в день – даже посреди сезона. Но это не самое страшное. Занятия у Антонио всегда длиннее и интенсивнее, чем у коллег; он напоминает злых школьных физруков, которые бросают мяч только в конце урока – после нескольких часов издевательств над организмом».

Сам Конте говорит, что игроки должны есть траву и потеть кровью. В 2016-м журналисты ESPN подсмотрели разогрев итальянца:

•‎ 100-метровка за 20 секунд, 20 секунд отдыха – повтор. Длительность упражнения – 7 минут;

•‎ 75-метровка за 15 секунд, 15 секунд отдыха – повтор. Тоже на семь минут;

•‎ 50 метров за 10 секунд, 10 секунд отдыха – повтор. Те же семь минут;

Итого: 45 рывков на 3 километра за 21 минуту. Вся тренировка – два часа.

«К концу тренировки ты мертв. Не устал – именно мертв». Кулусевски, Кьеллини и Лукаку подтверждают, что тренировки Антонио – ад

Футболисты, работавшие с Конте, сходятся: итальянец невероятно хорош в организации адских нагрузок. 

•‎ Деян Кулусевски сразу после приезда в «Тоттенхэм» сказал, что готов страдать. «Я люблю страдания – эта та вещь, которую я усвоил для себя еще в детстве! Люблю усердно работать и уже видел, как это работает в «Тоттенхэме» – это невероятно. Даже после игры у нас была сумасшедшая тренировка. Сессии в Англии отличаются от итальянских – все делается быстрее, чтобы сделать нас сильнее», – делился эмоциями швед.

•‎ Джорджо Кьеллини тоже довольно ярко описывал всепоглощающую страсть Конте: «Конте такой не только во время матчей. Весь день, на любой тренировке. К концу тренировки ты мертв. Не устал – именно мертв. И ты идешь на это только из-за веры в его методы. Ты с ним на 100%. Он создает атмосферу, где каждый передает энергию другому. Конечно, он один из лучших».

•‎ «Все говорят, будто самая жесткая физика – в Англии, но это не так, – говорил Ромелу Лукаку во время первого захода в «Интер». – Никогда и ни у кого я не тренировался так, как в Италии. Через две недели я нажаловался агенту. Во время тренировок я оглядывался украдкой, но никто больше не ныл. Все справлялись. Тренеры смеялись надо мной. Но Конте всегда рядом, всегда требует максимума. Он заряжает вас энергией, и потому никто не сдается».

Сон Хын Мин не зря так доброжелательно встречал партнеров в Сеуле – для контраста с той жестью, которую устраивает для «Тоттенхэма» Конте на корейской земле.

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Фото: eastnews.ru/Associated Press; REUTERS/Kim Hong-Ji

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