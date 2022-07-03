Трогательный звонок Модрича мальчику из Мариуполя, который остался без родителей

Срна модерирует беседу.

«Шахтер» продолжает помогать пострадавшим детям на Украине. В апреле команда отправилась в благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace и осчастливила 12-летнего Дмитрия Кеду: мальчик из Мариуполя забил победный гол «Легии» на 95-й минуте. В начале марта ребенок 10 дней скрывался в подвале мариупольского драмтеатра, но позже им с родителями удалось уехать из города.

Теперь «Шахтер» постарался поднять настроение 6-летнему Илье Костушевичу, который рос в Мариуполе, а весной потерял обоих родителей. Илья встретился с директором команды Дарио Срной, который и помог созвониться с Лукой Модричем.

Получился короткий, но милый диалог. Срна модерировал.

Дарио: Скажи – привет, Лука!

Илья: Привет!

Лука: Привет! Как ты?

Дарио: Скажи – хорошо. Скажи, что да, все хорошо.

Илья: Да, все хорошо.

Дарио: Скажи, «Шахтер» – чемпион.

Илья: «Шахтер» – чемпион!

Дарио: Спроси, как «Реал Мадрид»?

После этого Илья окончательно растаял.

Модрич понимает, каково терять близких в детстве. Он пережил конфликт на территории Югославии, его дедушку убили, когда Луке было 6 лет.

Семье игрока пришлось бросить дом и бежать в портовый городок Затон, где они жили в ветхих гостиницах. Большая часть зарплаты отца уходила на временное жилье и футбольные занятия для сына. Оставшегося едва хватало, чтобы прокормить семью из четырех человек.

«Я запомнил тот день. Я не осознавал, что происходит, даже когда деда привезли в наш дом в Затоне‐Обровачки. Я чувствовал отчаяние. Папа обнял. Я был маленьким и не мог понять, что это моя последняя встреча с дедушкой, – рассказывал Лука в автобиографии «Моя игра». – Меня вывели из комнаты: родители хотели как можно дальше держать меня от этого. Я был маленьким, но пережил много страхов. Страх войны и бомбардировок я понемногу забываю.

Но могут ли быть людьми те, кто это сделал? Этим вопросом я задаюсь до сих пор».