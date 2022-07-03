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Трогательный звонок Модрича мальчику из Мариуполя, который остался без родителей

Реал Мадрид Реал Мадрид
Шахтер Шахтер
Дарио Срна Дарио Срна
Лука Модрич Лука Модрич
Благотворительность
Футбол Футбол

Срна модерирует беседу. 

«Шахтер» продолжает помогать пострадавшим детям на Украине. В апреле команда отправилась в благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace и осчастливила 12-летнего Дмитрия Кеду: мальчик из Мариуполя забил победный гол «Легии» на 95-й минуте. В начале марта ребенок 10 дней скрывался в подвале мариупольского драмтеатра, но позже им с родителями удалось уехать из города. 

Теперь «Шахтер» постарался поднять настроение 6-летнему Илье Костушевичу, который рос в Мариуполе, а весной потерял обоих родителей. Илья встретился с директором команды Дарио Срной, который и помог созвониться с Лукой Модричем.

Получился короткий, но милый диалог. Срна модерировал.

Дарио: Скажи – привет, Лука!

Илья: Привет!

Лука: Привет! Как ты?

Дарио: Скажи – хорошо. Скажи, что да, все хорошо.

Илья: Да, все хорошо.

Дарио: Скажи, «Шахтер» – чемпион.

Илья: «Шахтер» – чемпион!

Дарио: Спроси, как «Реал Мадрид»?

После этого Илья окончательно растаял.

Модрич понимает, каково терять близких в детстве. Он пережил конфликт на территории Югославии, его дедушку убили, когда Луке было 6 лет.

Семье игрока пришлось бросить дом и бежать в портовый городок Затон, где они жили в ветхих гостиницах. Большая часть зарплаты отца уходила на временное жилье и футбольные занятия для сына. Оставшегося едва хватало, чтобы прокормить семью из четырех человек.

«Я запомнил тот день. Я не осознавал, что происходит, даже когда деда привезли в наш дом в Затоне‐Обровачки. Я чувствовал отчаяние. Папа обнял. Я был маленьким и не мог понять, что это моя последняя встреча с дедушкой, – рассказывал Лука в автобиографии «Моя игра». – Меня вывели из комнаты: родители хотели как можно дальше держать меня от этого. Я был маленьким, но пережил много страхов. Страх войны и бомбардировок я понемногу забываю.

Но могут ли быть людьми те, кто это сделал? Этим вопросом я задаюсь до сих пор».