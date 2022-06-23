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Пакета из «Лиона» травмировался из-за... воздушного змея. Нет, это еще не самая нелепая травма в истории

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Коллекционируем.

В октябре 2021-го звезда «Лиона» Лукас Пакета на несколько часов стал одним из самых обсуждаемых игроков в мире.

Всего через 40 часов после матча в составе сборной Бразилии Лукас взял и вышел против «Монако» в чемпионате Франции – и вместо ленивой отработки контракта сначала разрезал оборону команды Головина изящной передачей, а в концовке порадовал публику изящным ноу-лук пасом на Эмерсона. В восторге остались вообще все.

После того матча сам Тьерри Анри назвал Лукаса одним из лучших игроков Лиги 1. «ПСЖ» и «Ньюкасл» включили игрока в трансферные планы – причем англичане готовы платить рекордные для себя 50 млн евро.

Правда, бразилец пока в «Лионе» – ждет нового вызова.

Лукас Пакета – бразильский волшебник из французской Лиги 1. Его слепые пасы восхищают Анри и боссов «ПСЖ»

В июне Лукас снова в трендах, но в этот раз все немного печальнее: бразилец получил травму и перенес операцию на пальце из-за… неудачного запуска воздушного змея. «Помните, что и детские игры могут быть опасны для вашего здоровья. Всегда берегите себя», – иронизировал игрок.

Пакета хочет вернуться к тренировкам на следующей неделе, а вот опасную игрушку клуб попросит забыть.

Травма Пакета – одна из самых нелепых в истории, но тут мы постарались собрать еще парочку самых-самых.

Марк Шелтон и застрявшая ушная палочка

В апреле Марк Шелтон из «Хартлпула» пропустил матч из-за застрявшей в ухе палочки. Игрок даже ездил в больницу – потому что загнал палочку слишком далеко. Марк не мог встать с кровати и страдал от постоянных головокружений. Не переживайте – после похода к врачу все наладилось, но чистить уши ватными палочками точно не стоит.

Сантьяго Канисарес и лосьон после бритья

Из-за этой нелепой травмы кумир Игоря Акинфеева пропустил ЧМ-2002, на который должен был поехать первым вратарем. Канисарес просто подставил ногу и попытался предотвратить падение лосьона для бритья. В итоге только порезал осколками ахиллово сухожилие – и остался дома.

Эвер Банега и ручной тормоз

Эвер заехал заправиться – но забыл поставить машину на ручной тормоз. В результате, когда Банега вышел заправлять автомобиль, тот покатился и колесом придавил ногу игрока. Пришлось ложиться на операцию из-за сломанных берцовых костей. Эвер отсутствовал около полугода.

Дариус Васселл и дрель

Бывший нападающий сборной Англии – почти врач. У игрока как-то стал нарывать палец и вместо обращения к врачу он решил воспользоваться старой доброй... электродрелью. И Васселл добился желаемого, правда занес в рану инфекцию. Как именно он хотел починить ногу, неизвестно. Но известно, что следующие несколько матчей Дариус смотрел с трибун.

Карлес Бускетс и утюг

Карлес Бускетс, папа Серджи, никогда не был основным кипером «Барселоны» – и над ним часто подшучивали из-за его средненькой реакции. Но в нужный момент Карлес потащил: однажды он поймал падающий на сына горячий утюг. Бускетс серьезно обжег себе руки, но спас свою будущую гордость.

Алессандро Неста и PlayStation

Если Андреа Пирло играет в приставку и после этого выигрывает чемпионат мира, то вот не менее легендарный Алессандро Неста получает вместо удовольствия разрыв сухожилия запястья – из-за неумелой работы с джойстиком. Позже Неста оправдывался, что повредил руку на тренировке. Жаль, но никто не поверил.

Лиам Лоуренс и собака

Суровый хавбек «Стока» спускался ночью по домашней лестнице, но нечаянно наступил на собаку – и его лодыжка не выдержала. И Лоуренс не одинок – как-то хавбек Даррен Барнард серьезно повредил связки колена из-за того, что поскользнулся на лужице от любимого щенка.

Леонид Слуцкий и кошка

Тут вы знаете. Одна из самых эпичных историй российского футбола: «Я играл на среднем уровне. Затем произошла фантастическая история. Как-то соседка постучала в дверь и попросила достать ее кошку с дерева. Я поднялся – и это было концом моей карьеры. Зато кошка еще жива».

Пост ностальгии от Дмитрия Долгих из 2008-го

Еще одна порция от Артема Шмелева из 2012-го

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Jamie McDonald

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