Коста-Рика – последний участник ЧМ-2022. Теперь мы знаем всех 🏆

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Коста-Рика – последний участник ЧМ-22 в Катаре. В стыковом матче костариканцы с трудом, но все же переиграли сборную Новой Зеландии 1:0

Весь матч хозяева сидели в обороне. Неудивительно, ведь бывший игрок «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл забил уже на третьей минуте. Коста-Рика села в автобус и просто стояла возле своих ворот.

За команду болела вся страна: президент Коста-Рики Родриго Чавес даже издал официальный указ, позволяющий госслужащим посмотреть трансляцию матча на продленном обеденном перерыве. Не похоже, что рабочее время сдержало страну поболеть за команду уже 30-летнего Ельцина Техеда.

Парни не подвели и вышли на ЧМ. В третий раз подряд!

Путь был сложный. В северновные фавориты: США, Канада и Мексика, но последних поджимает Панама. Пока только эти четыре команды претендуют на прямые путевки, Коста-Рика тоже может влезть в борьбу, но при осечках лидеров.

Все группы ЧМ-2022

•‎ Коста-Рика попала в одну из тяжелейших групп турнира: к топовым Испании и Германии, компанию которым составит еще и очень крепкая Япония. Костариканцы выглядят явными аутсайдерами, но в последний раз такое было на ЧМ-2014 – и ту самую Коста-Рику вы точно помните.

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Когда пройдет ЧМ-2022?

С 21 ноября по 18 декабря. Ради этого перестроят календарь евросезона.

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Фото: REUTERS/Mohammed Dabbous; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein